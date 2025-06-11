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Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş duyurdu: Asgari ücrete zam gelecek mi?
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş duyurdu: Asgari ücrete zam gelecek mi?
Sputnik Türkiye
Emekliler enflasyon farkı nedeniyle Temmuz zammını beklerken, gözler bu kez asgari ücrete çevrildi. 2025 Ocak'ta 22 bin 104 TL'ye yükseltilen asgari ücrete... 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T17:27+0300
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Memur ve emekliler yeni zam oranını beklerken, asgari ücrete yapılacak zam da merak konusu oldu.Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber'den Yasemin Bozkurt ve Yaprak Hırka Yıldız'a değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücretin düşük kaldığını açıklayan Karakaş, maaşlarda düzeltme olabileceğini duyurdu.Sosyal Güvenlik Uzmanı Karakaş ''Asgari ücretle ilgili zaten kamuoyunda büyük bir mutabakat var. Neden? Çünkü en son açıklanan açlık sınırı 25 bin TL’yi aştı. Temmuz ayında bu rakamın 27 bin TL’yi bulması bekleniyor. Fakat şu anda vatandaş yaklaşık 22 bin TL civarında bir asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Bu rakam tamamen gerçeklikten uzak. İstanbul’da, Ankara’da yaşıyoruz, kira fiyatları ortada… Bu ücretle geçinmek imkansız. Üstelik bu uygulama yalnızca hukuken değil, insan hakları açısından da sorunlu. Çünkü anayasa ve yasalar asgari ücretin, işçinin ailesiyle birlikte insanca yaşayabileceği bir gelir düzeyinde olması gerektiğini söylüyor. Açlık sınırı sadece gıdayı ifade ederken, vatandaşın kirası var, çocuğu var, ailesi var. 22 bin TL ile nasıl yaşam sürdürülebilir?'' dedi.'Çalışanların yaklaşık yüzde 50’si asgari ücret alıyor'Asgari ücret zammının tüm çalışan kesimi etkilediğini belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş şöyle konuştu:'Eylül ayında ciddi bir konsensüs oluşacak'Eylül ayında zam geleceğini duyuran Uzman Karakaş ''Hükümetin de bu durumun farkında olduğunu biliyoruz. Çünkü AK Parti milletvekilleri, teşkilat mensupları sahaya çıktığında vatandaşın tepkisini doğrudan görüyor. Gerçeklik artık görünür durumda. Hükümetin beklediği şey ise, Haziran ayı itibarıyla faiz indirimi sürecinin başlaması. Eğer Haziran ve Temmuz’da olumlu gelişmeler yaşanırsa, Eylül ayında ciddi bir konsensüs oluşacak. Büyük bir ihtimalle 'düzeltme' şeklinde yeni bir asgari ücret güncellemesi yapılacak. Zaten şu anki asgari ücret, asgari ücret olmaktan tamamen uzaklaştı'' ifadesini kullandı.
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asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari ücret zammı 2025, zam, emekli maaş zam oranı, ara zam, ek zam, seyyanen zam

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş duyurdu: Asgari ücrete zam gelecek mi?

17:27 11.06.2025 (güncellendi: 17:28 11.06.2025)
© AAMemur ve emekli zammı
Memur ve emekli zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2025
© AA
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Emekliler enflasyon farkı nedeniyle Temmuz zammını beklerken, gözler bu kez asgari ücrete çevrildi. 2025 Ocak'ta 22 bin 104 TL'ye yükseltilen asgari ücrete yeni bir zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, hükümetin bu yönde hazırlık yaptığını açıklayarak milyonlarca çalışanın beklentilerine ışık tuttu.
Memur ve emekliler yeni zam oranını beklerken, asgari ücrete yapılacak zam da merak konusu oldu.
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber'den Yasemin Bozkurt ve Yaprak Hırka Yıldız'a değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücretin düşük kaldığını açıklayan Karakaş, maaşlarda düzeltme olabileceğini duyurdu.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Karakaş ''Asgari ücretle ilgili zaten kamuoyunda büyük bir mutabakat var. Neden? Çünkü en son açıklanan açlık sınırı 25 bin TL’yi aştı. Temmuz ayında bu rakamın 27 bin TL’yi bulması bekleniyor. Fakat şu anda vatandaş yaklaşık 22 bin TL civarında bir asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Bu rakam tamamen gerçeklikten uzak. İstanbul’da, Ankara’da yaşıyoruz, kira fiyatları ortada… Bu ücretle geçinmek imkansız. Üstelik bu uygulama yalnızca hukuken değil, insan hakları açısından da sorunlu. Çünkü anayasa ve yasalar asgari ücretin, işçinin ailesiyle birlikte insanca yaşayabileceği bir gelir düzeyinde olması gerektiğini söylüyor. Açlık sınırı sadece gıdayı ifade ederken, vatandaşın kirası var, çocuğu var, ailesi var. 22 bin TL ile nasıl yaşam sürdürülebilir?'' dedi.

'Çalışanların yaklaşık yüzde 50’si asgari ücret alıyor'

Asgari ücret zammının tüm çalışan kesimi etkilediğini belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş şöyle konuştu:

Çalışanların yaklaşık yüzde 50’si asgari ücret alıyor. Ve sadece asgari ücretliler değil, tüm çalışanlar bu durumdan etkileniyor. Çünkü özel sektör, ücretleri belirlerken asgari ücreti referans alıyor. Asgari ücrette artış olmayınca beyaz yakalılar dahil herkes mağdur oluyor. Bir başka gerekçeye göre 'asgari ücret artarsa enflasyon artar' deniyor. Oysa her Temmuz ayında memur maaşları, emekli maaşları artıyor. 16 milyondan fazla emeklinin maaşı güncelleniyor. Bunlar enflasyonu artırmıyor da sadece asgari ücretliye yapılan artış mı artırıyor? Bu, bilimsel ve akademik olarak gerçeklerden uzak bir yaklaşım.

'Eylül ayında ciddi bir konsensüs oluşacak'

Eylül ayında zam geleceğini duyuran Uzman Karakaş ''Hükümetin de bu durumun farkında olduğunu biliyoruz. Çünkü AK Parti milletvekilleri, teşkilat mensupları sahaya çıktığında vatandaşın tepkisini doğrudan görüyor. Gerçeklik artık görünür durumda. Hükümetin beklediği şey ise, Haziran ayı itibarıyla faiz indirimi sürecinin başlaması. Eğer Haziran ve Temmuz’da olumlu gelişmeler yaşanırsa, Eylül ayında ciddi bir konsensüs oluşacak. Büyük bir ihtimalle 'düzeltme' şeklinde yeni bir asgari ücret güncellemesi yapılacak. Zaten şu anki asgari ücret, asgari ücret olmaktan tamamen uzaklaştı'' ifadesini kullandı.
Altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
EKONOMİ
Tarihte bir ilk: Cumhuriyet altını, ilk kez asgari ücreti geçti
11 Şubat, 14:53
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