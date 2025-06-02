https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/ticaret-bakanligi-toplatilmasi-karari-verdi-cocuk-urunlerinde-buyuk-tehlike-1096726830.html

Ticaret Bakanlığı toplatılması kararı verdi: Çocuk ürünlerinde büyük tehlike

Ticaret Bakanlığı toplatılması kararı verdi: Çocuk ürünlerinde büyük tehlike

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürün listesini yeniledi, iki oyuncak ve bir çocuk kıyafeti için yasaklama ve toplatma kararı verdi. Yine ürün listesine üç temizlik... 02.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-02T13:59+0300

2025-06-02T13:59+0300

2025-06-02T13:59+0300

türki̇ye

ticaret bakanlığı

güvensiz ürün

güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/02/1096726130_0:13:1152:661_1920x0_80_0_0_6c163b73aa1c9ee480beaf5cfd2744b3.jpg

Ticaret Bakanlığı, 'güvensiz ürün' listesine yeni ürünler ekledi. Buna göre iki çocuk oyuncağı ve bir çocuk kıyafeti 'güvensiz' bulundu. Bu ürünler hakkında bakanlık yasaklama ve toplatma kararı verdi. Listeye aynı zamanda bir çamaşır kokusu, bir yüzey temizleyici ve bir de bulaşık deterjanı eklendi. Bu ürünler hakkında da yasaklama ve toplatma kararı geldi. Peki hangi ürünler için bu kararlar alındı. Ebeveynler bu ürünlere dikkatBakanlık, Nizam marka 'çubuk atan tabanca' için, 'yasaklama' kararı getirilirken, fırlatılan mermilerin enerjisinin standarttan yüksek olduğu ve bu nedenle risk taşıdığı belirtildi.Yine bakanlık, 'Eğlenceli Yapboz' marka yapbozlar için de standartların dışında olduğu belirtilirken, "En 71-1 Oyuncak Güvenliği - Kısım 1: Mekanik Ve Fiziksel Özellikler Standardının 6 Ncı Maddesine (Ambalajlama) Göre Ambalaj Kalınlığının 0,038 Mm Olması Gerekmektedir. Ancak, Söz Konusu Ürünün Ambalajının Ortalama Kalınlığı (Ön) :0,029 Mm Ortalama Kalınlığı (Arka) :0,029Mm. Dışardan Ağız Ve Burun Hava Yolunun Tıkanması Sonucunda Hava Akışının Engellenmesi Yoluyla Nefessiz Kalma Veya Boyuna Dolanma Sonucu Boğulma Riski Taşımaktadır." denildi.Hello Baby marka bebek zıbını da çıtçıtlarından dolayı güvensiz bulunarak listeye eklendi. Temizlik ürünleri listesine de yeni ürünler eklendi Bakanlık; Akgül marka oda ve çamaşır spreyi, Alcoblue marka 1 litre yüzey temizleyici ve Aym marka bulaşık deterjanı için de 'güvensiz' bilgisini paylaşarak yasaklama ve toplatma kararı verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/ebeveynler-dikkat-bir-oyuncagin-satisi-yasaklandi-piyasadan-toplatiliyor-1096387379.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ticaret bakanlığı, güvensiz ürün, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s)