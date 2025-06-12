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Dünya kurtuldu, Ay risk altında: 2024 YR4 asteroidi için yeni çarpma ihtimali açıklandı
Dünya kurtuldu, Ay risk altında: 2024 YR4 asteroidi için yeni çarpma ihtimali açıklandı
Sputnik Türkiye
2032’de Dünya’ya çarpma ihtimaliyle gündeme gelen 2024 YR4 asteroidi, yapılan son gözlemlerle artık Ay için daha büyük bir tehdit oluşturuyor. NASA verilerine... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T10:36+0300
2025-06-12T10:40+0300
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2024 YR4 asteroidi, ilk keşfedildiği dönemde Dünya’ya çarpma riski nedeniyle bilim dünyasında alarm zillerini çaldı. Ancak yapılan yeni analizler, Dünya için bu riski neredeyse sıfırlarken, Ay’a çarpma olasılığının arttığını ortaya koydu.İlk hesaplama: Dünya i̇çin yüzde 3.1’lik tehlikeNASA'nın Şubat 2025’te yaptığı ilk değerlendirmeye göre, asteroidin 2032 yılında Dünya’ya çarpma ihtimali yüzde 3.1 olarak açıklanmıştı. Bu oran, asteroidin 53 ila 67 metre çapında olması nedeniyle ciddi bir tehdit oluşturuyordu. Boyutları, 1908’de Sibirya’nın Tunguska bölgesini yok eden asteroidle benzerlik taşıyor.Yeni veriler: Dünya güvende, ay tehlikedeSon yapılan analizlerde Dünya için çarpma olasılığı sıfıra yakın seviyeye indirildi. Ancak bu rahatlama, Ay için artan riskle gölgelendi. İlk hesaplamalarda yüzde 3.8 olan Ay’a çarpma ihtimali, güncel veriler ışığında yüzde 4.3’e yükseldi.Bu değişim, Mayıs 2025’te James Webb Uzay Teleskobu (JWST) tarafından gerçekleştirilen gözlemler sayesinde mümkün oldu. Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı’ndan Andy Rivkin liderliğindeki ekip, asteroidin yörüngesini daha hassas modellemeyi başardı.Uzmanlar, hesaplamaların kesin olmadığını, asteroidin yörüngesinin netleşmesi için daha fazla gözleme ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor. Şu an Dünya’dan gözlemlenemeyen 2024 YR4, her dört yılda bir Dünya’ya yakın geçiş yapıyor. Bu da, Aralık 2028’de yeni bir gözlem fırsatı sunacak.Ay’da oluşacak krater, bilim i̇çin altın değerindeAsteroidin Ay’a çarpması halinde, yüzeyde büyük bir krater oluşması bekleniyor. Bu çarpma, Ay’ın jeolojik yapısı ve krater oluşumu süreçlerinin gözlemlenmesi açısından benzersiz bir deney fırsatı sağlayabilir. Çarpışma Ay’ın yörüngesini ya da bütünlüğünü tehdit etmeyecek, ancak bilimsel anlamda büyük veri sağlayacak.
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asteroid, asteroid, dünya, ay, nasa
asteroid, asteroid, dünya, ay, nasa

Dünya kurtuldu, Ay risk altında: 2024 YR4 asteroidi için yeni çarpma ihtimali açıklandı

10:36 12.06.2025 (güncellendi: 10:40 12.06.2025)
© AA / Celal GüneşKanlı Ay Tutulması
Kanlı Ay Tutulması - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
© AA / Celal Güneş
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2032’de Dünya’ya çarpma ihtimaliyle gündeme gelen 2024 YR4 asteroidi, yapılan son gözlemlerle artık Ay için daha büyük bir tehdit oluşturuyor. NASA verilerine göre asteroidin Ay’a çarpma ihtimali yüzde 4.3’e yükseldi.
2024 YR4 asteroidi, ilk keşfedildiği dönemde Dünya’ya çarpma riski nedeniyle bilim dünyasında alarm zillerini çaldı. Ancak yapılan yeni analizler, Dünya için bu riski neredeyse sıfırlarken, Ay’a çarpma olasılığının arttığını ortaya koydu.

İlk hesaplama: Dünya i̇çin yüzde 3.1’lik tehlike

NASA'nın Şubat 2025’te yaptığı ilk değerlendirmeye göre, asteroidin 2032 yılında Dünya’ya çarpma ihtimali yüzde 3.1 olarak açıklanmıştı. Bu oran, asteroidin 53 ila 67 metre çapında olması nedeniyle ciddi bir tehdit oluşturuyordu. Boyutları, 1908’de Sibirya’nın Tunguska bölgesini yok eden asteroidle benzerlik taşıyor.

Yeni veriler: Dünya güvende, ay tehlikede

Son yapılan analizlerde Dünya için çarpma olasılığı sıfıra yakın seviyeye indirildi. Ancak bu rahatlama, Ay için artan riskle gölgelendi. İlk hesaplamalarda yüzde 3.8 olan Ay’a çarpma ihtimali, güncel veriler ışığında yüzde 4.3’e yükseldi.
Bu değişim, Mayıs 2025’te James Webb Uzay Teleskobu (JWST) tarafından gerçekleştirilen gözlemler sayesinde mümkün oldu. Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı’ndan Andy Rivkin liderliğindeki ekip, asteroidin yörüngesini daha hassas modellemeyi başardı.
Uzmanlar, hesaplamaların kesin olmadığını, asteroidin yörüngesinin netleşmesi için daha fazla gözleme ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor. Şu an Dünya’dan gözlemlenemeyen 2024 YR4, her dört yılda bir Dünya’ya yakın geçiş yapıyor. Bu da, Aralık 2028’de yeni bir gözlem fırsatı sunacak.

Ay’da oluşacak krater, bilim i̇çin altın değerinde

Asteroidin Ay’a çarpması halinde, yüzeyde büyük bir krater oluşması bekleniyor. Bu çarpma, Ay’ın jeolojik yapısı ve krater oluşumu süreçlerinin gözlemlenmesi açısından benzersiz bir deney fırsatı sağlayabilir. Çarpışma Ay’ın yörüngesini ya da bütünlüğünü tehdit etmeyecek, ancak bilimsel anlamda büyük veri sağlayacak.
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