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Gökyüzünde 'Çilek Dolunayı' parladı: Yılın en romantik dolunayı fotoğraflandı
Gökyüzünde 'Çilek Dolunayı' parladı: Yılın en romantik dolunayı fotoğraflandı
Sputnik Türkiye
Haziran ayının 'Çilek Dolunayı' 18 yıl aradan sonra ilk kez dün gece gökyüzünü aydınlattı. İsmini yaz mevsiminin ilk meyvelerinden alan bu dolunay, göz alıcı... 11.06.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, çilek dolunay, dolunay

Gökyüzünde 'Çilek Dolunayı' parladı: Yılın en romantik dolunayı fotoğraflandı

10:32 11.06.2025
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Haziran ayının 'Çilek Dolunayı' 18 yıl aradan sonra ilk kez dün gece gökyüzünü aydınlattı. İsmini yaz mevsiminin ilk meyvelerinden alan bu dolunay, göz alıcı manzaralar sundu.
© AA / Mustafa Hatipoğlu

Yılın en dikkat çekici dolunaylarından biri olan çilek dolunayı, 9 Haziran gecesi dünyanın birçok yerinde gökyüzünü aydınlattı.

*Ankara'da dolunay görüntülendi.

Yılın en dikkat çekici dolunaylarından biri olan çilek dolunayı, 9 Haziran gecesi dünyanın birçok yerinde gökyüzünü aydınlattı. *Ankara&#x27;da dolunay görüntülendi. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Mustafa Hatipoğlu

Yılın en dikkat çekici dolunaylarından biri olan çilek dolunayı, 9 Haziran gecesi dünyanın birçok yerinde gökyüzünü aydınlattı.

*Ankara'da dolunay görüntülendi.

© AA / Mesut Karaduman

Adını, Kuzey Yarımküre’de çilek hasadının başladığı döneme denk gelmesinden alan bu dolunay, özellikle açık havada izleyenlere unutulmaz kareler sundu.

*Tekirdağ'da dolunay görüntülendi.

Adını, Kuzey Yarımküre’de çilek hasadının başladığı döneme denk gelmesinden alan bu dolunay, özellikle açık havada izleyenlere unutulmaz kareler sundu.*Tekirdağ&#x27;da dolunay görüntülendi. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Mesut Karaduman

Adını, Kuzey Yarımküre’de çilek hasadının başladığı döneme denk gelmesinden alan bu dolunay, özellikle açık havada izleyenlere unutulmaz kareler sundu.

*Tekirdağ'da dolunay görüntülendi.

© AA / Adem Kutucu

NASA’ya göre bu özel dolunay, her yıl haziran ayında gerçekleşiyor ve "çilek dolunayı" ismini mevsimsel gelenekten alıyor.

*İstanbul'da dolunay görüntülendi.

NASA’ya göre bu özel dolunay, her yıl haziran ayında gerçekleşiyor ve &quot;çilek dolunayı&quot; ismini mevsimsel gelenekten alıyor.*İstanbul&#x27;da dolunay görüntülendi. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Adem Kutucu

NASA’ya göre bu özel dolunay, her yıl haziran ayında gerçekleşiyor ve "çilek dolunayı" ismini mevsimsel gelenekten alıyor.

*İstanbul'da dolunay görüntülendi.

© AA / Didem Mente

Çilek dolunayı, renginin pembe olmasıyla değil, tarihsel olarak çilek mevsimine denk gelmesiyle anılıyor. Ancak bazı bölgelerde dolunay, ufka yakın saatlerde sıcak tonlarda görüldüğü için çilek rengini anımsatan görüntüler oluşturabiliyor.

*Ankara'da dolunay görüntülendi.

Çilek dolunayı, renginin pembe olmasıyla değil, tarihsel olarak çilek mevsimine denk gelmesiyle anılıyor. Ancak bazı bölgelerde dolunay, ufka yakın saatlerde sıcak tonlarda görüldüğü için çilek rengini anımsatan görüntüler oluşturabiliyor.*Ankara&#x27;da dolunay görüntülendi. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Didem Mente

Çilek dolunayı, renginin pembe olmasıyla değil, tarihsel olarak çilek mevsimine denk gelmesiyle anılıyor. Ancak bazı bölgelerde dolunay, ufka yakın saatlerde sıcak tonlarda görüldüğü için çilek rengini anımsatan görüntüler oluşturabiliyor.

*Ankara'da dolunay görüntülendi.

© AA / Ferdi Uzun

Astroloji meraklıları için de ayrı bir anlam taşıyan bu dolunay, yılın duygusal dönüşüm dönemlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

*Aydın, Kuşadası'nda dolunay görüntülendi.

Astroloji meraklıları için de ayrı bir anlam taşıyan bu dolunay, yılın duygusal dönüşüm dönemlerinden biri olarak değerlendiriliyor.*Aydın, Kuşadası&#x27;nda dolunay görüntülendi. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Ferdi Uzun

Astroloji meraklıları için de ayrı bir anlam taşıyan bu dolunay, yılın duygusal dönüşüm dönemlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

*Aydın, Kuşadası'nda dolunay görüntülendi.

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