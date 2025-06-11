Gökyüzünde 'Çilek Dolunayı' parladı: Yılın en romantik dolunayı fotoğraflandı

Yılın en dikkat çekici dolunaylarından biri olan çilek dolunayı, 9 Haziran gecesi dünyanın birçok yerinde gökyüzünü aydınlattı.
*Ankara'da dolunay görüntülendi.
Yılın en dikkat çekici dolunaylarından biri olan çilek dolunayı, 9 Haziran gecesi dünyanın birçok yerinde gökyüzünü aydınlattı.
*Ankara'da dolunay görüntülendi.
Adını, Kuzey Yarımküre’de çilek hasadının başladığı döneme denk gelmesinden alan bu dolunay, özellikle açık havada izleyenlere unutulmaz kareler sundu.
*Tekirdağ'da dolunay görüntülendi.
Adını, Kuzey Yarımküre’de çilek hasadının başladığı döneme denk gelmesinden alan bu dolunay, özellikle açık havada izleyenlere unutulmaz kareler sundu.
*Tekirdağ'da dolunay görüntülendi.
NASA’ya göre bu özel dolunay, her yıl haziran ayında gerçekleşiyor ve "çilek dolunayı" ismini mevsimsel gelenekten alıyor.
*İstanbul'da dolunay görüntülendi.
NASA’ya göre bu özel dolunay, her yıl haziran ayında gerçekleşiyor ve "çilek dolunayı" ismini mevsimsel gelenekten alıyor.
*İstanbul'da dolunay görüntülendi.
Çilek dolunayı, renginin pembe olmasıyla değil, tarihsel olarak çilek mevsimine denk gelmesiyle anılıyor. Ancak bazı bölgelerde dolunay, ufka yakın saatlerde sıcak tonlarda görüldüğü için çilek rengini anımsatan görüntüler oluşturabiliyor.
*Ankara'da dolunay görüntülendi.
Çilek dolunayı, renginin pembe olmasıyla değil, tarihsel olarak çilek mevsimine denk gelmesiyle anılıyor. Ancak bazı bölgelerde dolunay, ufka yakın saatlerde sıcak tonlarda görüldüğü için çilek rengini anımsatan görüntüler oluşturabiliyor.
*Ankara'da dolunay görüntülendi.
Astroloji meraklıları için de ayrı bir anlam taşıyan bu dolunay, yılın duygusal dönüşüm dönemlerinden biri olarak değerlendiriliyor.
*Aydın, Kuşadası'nda dolunay görüntülendi.
Astroloji meraklıları için de ayrı bir anlam taşıyan bu dolunay, yılın duygusal dönüşüm dönemlerinden biri olarak değerlendiriliyor.
*Aydın, Kuşadası'nda dolunay görüntülendi.