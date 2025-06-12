https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/cumhurbaskani-erdogandan-hindistana-taziye-mesaji-yaralananlara-acil-sifalar-diliyorum-1096986596.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hindistan'a taziye mesajı: Yaralananlara acil şifalar diliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hindistan'a taziye mesajı: Yaralananlara acil şifalar diliyorum
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan’ın Ahmedabad kentinde meydana gelen uçak kazası nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, kazada hayatını... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T21:20+0300
2025-06-12T21:20+0300
2025-06-12T21:20+0300
türki̇ye
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hindistan
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uçak seferi
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uçak kazası
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan’ın Ahmedabad kentinde yaşanan uçak kazası nedeniyle taziye mesajı yayımladı.Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hindistan’ın Ahmedabad şehrinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, sevenlerine Türk Milleti adına taziyelerimi iletiyor, yaralananlara acil şifalar diliyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/hindistandaki-ucak-faciasi-sonrasi-son-kazalar-tekrar-gundemde-1096982361.html
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türkiye cumhuriyeti
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recep tayyip erdoğan, ak parti, türkiye, türkiye cumhuriyeti, hindistan, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak kazası
recep tayyip erdoğan, ak parti, türkiye, türkiye cumhuriyeti, hindistan, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak kazası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hindistan'a taziye mesajı: Yaralananlara acil şifalar diliyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan’ın Ahmedabad kentinde meydana gelen uçak kazası nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan’ın Ahmedabad kentinde yaşanan uçak kazası nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hindistan’ın Ahmedabad şehrinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, sevenlerine Türk Milleti adına taziyelerimi iletiyor, yaralananlara acil şifalar diliyorum" dedi.