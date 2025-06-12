https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/beyaz-saray-los-angelestaki-gostericilerin-cogu-siddet-yanlisi-biz-bariscil-gosterileri-1096960170.html

Beyaz Saray: Los Angeles'taki göstericilerin çoğu 'şiddet yanlısı', biz barışçıl gösterileri destekliyoruz

Beyaz Saray: Los Angeles'taki göstericilerin çoğu 'şiddet yanlısı', biz barışçıl gösterileri destekliyoruz

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'deki ICE protestolarına katılanların çoğunun 'şiddet yanlısı' olduğunu söyleyerek, Trump'ın 'barışçıl gösteri... 12.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-12T01:54+0300

2025-06-12T01:54+0300

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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Los Angeles'taki sınır protestolarına ve yaşanan şiddet olaylarına katılanların çoğunun 'şiddet yanlısı' olduğunu söyleyerek, gözaltına alınan çok sayıda kişiyle ilgili detaylı bilgi vererek, şöyle konuştu:'Ne kadar aptalca bir soru'Leavitt, "Cumartesi günü askeri geçit töreninde barışçıl protestolar olursa, Başkan Trump buna izin verir mi?" şeklindeki soruya, "Elbette. Başkan, barışçıl protestoları destekliyor. Ne aptalca bir soru!" diye karşılık verdi.Leavitt ayrıca, Trump'ın ilgili 10. madde düzenlemesini uygulayarak Kaliforniya'daki Ulusal Muhafızları federalleştirdiğini, bunu yapmaya kanunen hakkı olduğunu ve Los Angeles'taki şiddet olayları durdurulamadığı için bu kararı aldığını söyledi.Leavitt, Los Angeles ve Kaliforniya'nın Demokrat yönetimlerini 'şiddeti bastıracak kadar dirayetli olmamakla' suçlarken, Trump'ın kentte sükuneti sağlamak için askerleri kullanmasının son derece anlaşılır olduğunu savundu.

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