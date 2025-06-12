ABD’li ekonomist Sachs: Rus hava üslerine yönelik saldırı Batılı istihbarat servislerinin bir operasyonuydu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Mehmet Akif Üstündağ: 'Her evde voleybol var, voleybol ülkesiyiz'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Amasra faciasında gerekçeli karar
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ankara Rus Evi Başkanı Aleksandr Sotniçenko: 'Rusya ve Türkiye birlikte olmalı'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
55 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Toprağını bileni, meyvesinden tanırsın’
14:26
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yalnızlığın şairi 'Lavinia' şiiri ile tanınıyordu
15:39
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Suriye'de plajlarda mayo ile dolaşmak yasaklandı'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Türk halkının temkinli yaşama anlayışı’
17:38
2 dk
ÖZEL HABER
Şara ilk değil: ABD’yi ziyaret eden İsrailli ‘eski terörist’ kim
17:44
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Aleksandr Sotniçenko: “Rusya’yı anlamak isteyen çağdaş edebiyatı okumalı”
18:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/abdli-ekonomist-sachs-rus-hava-uslerine-yonelik-saldiri-batili-istihbarat-servislerinin-bir-1096959871.html
ABD’li ekonomist Sachs: Rus hava üslerine yönelik saldırı Batılı istihbarat servislerinin bir operasyonuydu
ABD’li ekonomist Sachs: Rus hava üslerine yönelik saldırı Batılı istihbarat servislerinin bir operasyonuydu
Sputnik Türkiye
ABD’li ekonomist Jeffrey Sachs, Ukrayna’nın Rus hava üslerine yönelik saldırısının Batılı istihbarat servisleri tarafından organize edildiğini ileri sürdü. 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T01:20+0300
2025-06-12T01:18+0300
dünya
jeffrey sachs
tucker carlson
röportaj
ukrayna
rusya
abd
joe biden
fransa
emmanuel macron
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/0e/1043025036_28:0:1095:600_1920x0_80_0_0_bfb5874e081204c24c7cc9dc34b0f9b6.jpg
ABD'li ekonomist ve Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Jeffrey Sachs, ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajda Ukrayna'nın Rus hava üslerine düzenlediği saldırının Batı ülkelerinin istihbarat servislerinin bir operasyonu olduğunu söyledi. Sachs “Bu, Batılı istihbarat servislerinin bir operasyonu. Beyaz Saray'ın bundan haberi olsun ya da olmasın, saldırı tamamen sorumsuzca ve endişe verici, çünkü nükleer üçlü unsurlarına yönelik bir saldırı söz konusu. Bu, nükleer kıyamete doğru atılmış bir adımdır” dedi.Bu tür eylemlerin kesinlikle kabul edilemez olduğunu, tüm dünyayı tehlikeye attığını ve ABD başkanı tarafından önlenebileceğini belirten Sachs, Ukrayna'nın Rus stratejik hedeflerine yönelik saldırısının Amerikan halkı ve yetkilileri tarafından kapsamlı bir değerlendirmeyi gerektirdiğini vurguladı.Ukrayna'nın ‘dostları’ aslında onu yok ediyorKendilerini Ukrayna'nın ‘dostları’ olarak adlandıran İngiltere, Almanya, Fransa ve diğer ülkelerin liderlerinin aslında Ukrayna'yı tamamen yok ettiğini vurgulayan Sachs, “Ukrayna'nın sözde dostları, aslında Ukrayna'yı tamamen yok edenlerdir. Ukrayna'nın sözde dostları, Ukrayna'ya savaşmaya devam etmesini söyleyenlerdir. Bu bir felakettir” diye konuştu.Sachs, Ukrayna'nın ‘dostları’ arasında eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da olduğunu vurguladı.Vladimir Zelenskiy'in de ‘diktatörce’ eylemleriyle Ukrayna'nın yok olmasına yol açanlardan biri olduğuna dikkat çeken Sachs, “Gençlere cepheye gidin, ölün diyenler bunlardır ve bu yıllardır böyle devam ediyor” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/merz-rusyaya-yonelik-18-yaptirim-paketi-en-gec-onumuzdeki-hafta-kabul-edilecek-1096956020.html
ukrayna
rusya
abd
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/0e/1043025036_161:0:961:600_1920x0_80_0_0_0cb3038a1731431715405c9a793a2267.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
jeffrey sachs, tucker carlson, röportaj, ukrayna, rusya, abd, joe biden, fransa, emmanuel macron, friedrich merz, vladimir zelenskiy
jeffrey sachs, tucker carlson, röportaj, ukrayna, rusya, abd, joe biden, fransa, emmanuel macron, friedrich merz, vladimir zelenskiy

ABD’li ekonomist Sachs: Rus hava üslerine yönelik saldırı Batılı istihbarat servislerinin bir operasyonuydu

01:20 12.06.2025
© DHAABD bayrağı
ABD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
© DHA
Abone ol
ABD’li ekonomist Jeffrey Sachs, Ukrayna’nın Rus hava üslerine yönelik saldırısının Batılı istihbarat servisleri tarafından organize edildiğini ileri sürdü.
ABD'li ekonomist ve Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Jeffrey Sachs, ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajda Ukrayna'nın Rus hava üslerine düzenlediği saldırının Batı ülkelerinin istihbarat servislerinin bir operasyonu olduğunu söyledi.
Sachs “Bu, Batılı istihbarat servislerinin bir operasyonu. Beyaz Saray'ın bundan haberi olsun ya da olmasın, saldırı tamamen sorumsuzca ve endişe verici, çünkü nükleer üçlü unsurlarına yönelik bir saldırı söz konusu. Bu, nükleer kıyamete doğru atılmış bir adımdır” dedi.
Bu tür eylemlerin kesinlikle kabul edilemez olduğunu, tüm dünyayı tehlikeye attığını ve ABD başkanı tarafından önlenebileceğini belirten Sachs, Ukrayna'nın Rus stratejik hedeflerine yönelik saldırısının Amerikan halkı ve yetkilileri tarafından kapsamlı bir değerlendirmeyi gerektirdiğini vurguladı.

Ukrayna'nın ‘dostları’ aslında onu yok ediyor

Kendilerini Ukrayna'nın ‘dostları’ olarak adlandıran İngiltere, Almanya, Fransa ve diğer ülkelerin liderlerinin aslında Ukrayna'yı tamamen yok ettiğini vurgulayan Sachs, “Ukrayna'nın sözde dostları, aslında Ukrayna'yı tamamen yok edenlerdir. Ukrayna'nın sözde dostları, Ukrayna'ya savaşmaya devam etmesini söyleyenlerdir. Bu bir felakettir” diye konuştu.
Sachs, Ukrayna'nın ‘dostları’ arasında eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da olduğunu vurguladı.
Vladimir Zelenskiy'in de ‘diktatörce’ eylemleriyle Ukrayna'nın yok olmasına yol açanlardan biri olduğuna dikkat çeken Sachs,Gençlere cepheye gidin, ölün diyenler bunlardır ve bu yıllardır böyle devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Almanya Şansölyesi Friedrich Merz - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2025
DÜNYA
Merz: Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketi en geç önümüzdeki hafta kabul edilecek
Dün, 19:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала