https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/abdli-ekonomist-sachs-rus-hava-uslerine-yonelik-saldiri-batili-istihbarat-servislerinin-bir-1096959871.html
ABD’li ekonomist Sachs: Rus hava üslerine yönelik saldırı Batılı istihbarat servislerinin bir operasyonuydu
ABD’li ekonomist Sachs: Rus hava üslerine yönelik saldırı Batılı istihbarat servislerinin bir operasyonuydu
Sputnik Türkiye
ABD’li ekonomist Jeffrey Sachs, Ukrayna’nın Rus hava üslerine yönelik saldırısının Batılı istihbarat servisleri tarafından organize edildiğini ileri sürdü. 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T01:20+0300
2025-06-12T01:20+0300
2025-06-12T01:18+0300
dünya
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ABD'li ekonomist ve Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Jeffrey Sachs, ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajda Ukrayna'nın Rus hava üslerine düzenlediği saldırının Batı ülkelerinin istihbarat servislerinin bir operasyonu olduğunu söyledi. Sachs “Bu, Batılı istihbarat servislerinin bir operasyonu. Beyaz Saray'ın bundan haberi olsun ya da olmasın, saldırı tamamen sorumsuzca ve endişe verici, çünkü nükleer üçlü unsurlarına yönelik bir saldırı söz konusu. Bu, nükleer kıyamete doğru atılmış bir adımdır” dedi.Bu tür eylemlerin kesinlikle kabul edilemez olduğunu, tüm dünyayı tehlikeye attığını ve ABD başkanı tarafından önlenebileceğini belirten Sachs, Ukrayna'nın Rus stratejik hedeflerine yönelik saldırısının Amerikan halkı ve yetkilileri tarafından kapsamlı bir değerlendirmeyi gerektirdiğini vurguladı.Ukrayna'nın ‘dostları’ aslında onu yok ediyorKendilerini Ukrayna'nın ‘dostları’ olarak adlandıran İngiltere, Almanya, Fransa ve diğer ülkelerin liderlerinin aslında Ukrayna'yı tamamen yok ettiğini vurgulayan Sachs, “Ukrayna'nın sözde dostları, aslında Ukrayna'yı tamamen yok edenlerdir. Ukrayna'nın sözde dostları, Ukrayna'ya savaşmaya devam etmesini söyleyenlerdir. Bu bir felakettir” diye konuştu.Sachs, Ukrayna'nın ‘dostları’ arasında eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da olduğunu vurguladı.Vladimir Zelenskiy'in de ‘diktatörce’ eylemleriyle Ukrayna'nın yok olmasına yol açanlardan biri olduğuna dikkat çeken Sachs, “Gençlere cepheye gidin, ölün diyenler bunlardır ve bu yıllardır böyle devam ediyor” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/merz-rusyaya-yonelik-18-yaptirim-paketi-en-gec-onumuzdeki-hafta-kabul-edilecek-1096956020.html
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jeffrey sachs, tucker carlson, röportaj, ukrayna, rusya, abd, joe biden, fransa, emmanuel macron, friedrich merz, vladimir zelenskiy
jeffrey sachs, tucker carlson, röportaj, ukrayna, rusya, abd, joe biden, fransa, emmanuel macron, friedrich merz, vladimir zelenskiy
ABD’li ekonomist Sachs: Rus hava üslerine yönelik saldırı Batılı istihbarat servislerinin bir operasyonuydu
ABD’li ekonomist Jeffrey Sachs, Ukrayna’nın Rus hava üslerine yönelik saldırısının Batılı istihbarat servisleri tarafından organize edildiğini ileri sürdü.
ABD'li ekonomist ve Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Jeffrey Sachs, ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajda Ukrayna'nın Rus hava üslerine düzenlediği saldırının Batı ülkelerinin istihbarat servislerinin bir operasyonu olduğunu söyledi.
Sachs “Bu, Batılı istihbarat servislerinin bir operasyonu. Beyaz Saray'ın bundan haberi olsun ya da olmasın, saldırı tamamen sorumsuzca ve endişe verici, çünkü nükleer üçlü unsurlarına yönelik bir saldırı söz konusu. Bu, nükleer kıyamete doğru atılmış bir adımdır” dedi.
Bu tür eylemlerin kesinlikle kabul edilemez olduğunu, tüm dünyayı tehlikeye attığını ve ABD başkanı tarafından önlenebileceğini belirten Sachs, Ukrayna'nın Rus stratejik hedeflerine yönelik saldırısının Amerikan halkı ve yetkilileri tarafından kapsamlı bir değerlendirmeyi gerektirdiğini vurguladı.
Ukrayna'nın ‘dostları’ aslında onu yok ediyor
Kendilerini Ukrayna'nın ‘dostları’ olarak adlandıran İngiltere, Almanya, Fransa ve diğer ülkelerin liderlerinin aslında Ukrayna'yı tamamen yok ettiğini vurgulayan Sachs, “Ukrayna'nın sözde dostları, aslında Ukrayna'yı tamamen yok edenlerdir. Ukrayna'nın sözde dostları, Ukrayna'ya savaşmaya devam etmesini söyleyenlerdir. Bu bir felakettir” diye konuştu.
Sachs, Ukrayna'nın ‘dostları’ arasında eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da olduğunu vurguladı.
Vladimir Zelenskiy'in de ‘diktatörce’ eylemleriyle Ukrayna'nın yok olmasına yol açanlardan biri olduğuna dikkat çeken Sachs, “Gençlere cepheye gidin, ölün diyenler bunlardır ve bu yıllardır böyle devam ediyor” ifadelerini kullandı.