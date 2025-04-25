https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/baris-manco-filmi-rafa-kalkti-oyuncu-ekin-koc-acikladi-1095679360.html

Barış Manço filmi rafa kalktı: Oyuncu Ekin Koç açıkladı

Barış Manço filmi rafa kalktı: Oyuncu Ekin Koç açıkladı

Sputnik Türkiye

Ünlü sanatçı Barış Manço'nun hayatını anlatacak olan film rafa kalktı. 25.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-25T12:45+0300

2025-04-25T12:45+0300

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yaşam

barış manço

ekin koç

film

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Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden olan Barış Manço'nun hayatını anlatacak film projesinin iptal edildiği ortaya çıktı. Filmde Manço'yu canlandıracağı açıklanan ünlü oyuncu Ekin Koç, "Ben çok şaşırmadım, çok maliyetli bir projeydi. Yapmak için ortaya çıkmak bile yeterince çılgıncaydı bence. Ben yine rafa kalktı diye düşünüyorum" dedi. O risk alınabilecek risk değildi1 Şubat 1999'da hayatını kaybeden Barış Manço'nun hayatını konu olan film için hazırlıklar yapılıyordu ama film projesinin iptal edildiği belirtildi. Filmde Manço'yu canlandıracağı açıklanan oyuncu Ekin Koç, projenin iptal edilmesiyle ilgili konuştu. Koç, projenin çok maliyetli olduğunu belirterek şunları söyledi: "Açıkçası ben çok şaşırmadım, çok maliyetli bir projeydi. Barış Manço'nun 1960, 1970, 1980, 1990'lı yıllarını kapsayan prodüksiyon anlamında çok zorlayıcı, mekan anlamında çok zorlayıcı. Belçika, Fransa ayağının olması çok zorlayıcıydı. Özellikle o risk alınabilecek risk değildi. Yapmak için ortaya çıkmak bile yeterince çılgıncaydı bence. Ben yine rafa kalktı diye düşünüyorum. Belki daha iyi koşullarda tekrar bir araya gelinebilir neden olmasın?"

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/yeni-baris-manco-belli-oldu-unlu-sanatcinin-hayati-film-oluyor-basrolde-ekin-koc-var-1090192812.html

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barış manço, ekin koç