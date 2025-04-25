https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/baris-manco-filmi-rafa-kalkti-oyuncu-ekin-koc-acikladi-1095679360.html
Barış Manço filmi rafa kalktı: Oyuncu Ekin Koç açıkladı
Barış Manço filmi rafa kalktı: Oyuncu Ekin Koç açıkladı
Sputnik Türkiye
Ünlü sanatçı Barış Manço'nun hayatını anlatacak olan film rafa kalktı. 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T12:45+0300
2025-04-25T12:45+0300
2025-04-25T12:45+0300
yaşam
barış manço
ekin koç
film
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Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden olan Barış Manço'nun hayatını anlatacak film projesinin iptal edildiği ortaya çıktı. Filmde Manço'yu canlandıracağı açıklanan ünlü oyuncu Ekin Koç, "Ben çok şaşırmadım, çok maliyetli bir projeydi. Yapmak için ortaya çıkmak bile yeterince çılgıncaydı bence. Ben yine rafa kalktı diye düşünüyorum" dedi. O risk alınabilecek risk değildi1 Şubat 1999'da hayatını kaybeden Barış Manço'nun hayatını konu olan film için hazırlıklar yapılıyordu ama film projesinin iptal edildiği belirtildi. Filmde Manço'yu canlandıracağı açıklanan oyuncu Ekin Koç, projenin iptal edilmesiyle ilgili konuştu. Koç, projenin çok maliyetli olduğunu belirterek şunları söyledi: "Açıkçası ben çok şaşırmadım, çok maliyetli bir projeydi. Barış Manço'nun 1960, 1970, 1980, 1990'lı yıllarını kapsayan prodüksiyon anlamında çok zorlayıcı, mekan anlamında çok zorlayıcı. Belçika, Fransa ayağının olması çok zorlayıcıydı. Özellikle o risk alınabilecek risk değildi. Yapmak için ortaya çıkmak bile yeterince çılgıncaydı bence. Ben yine rafa kalktı diye düşünüyorum. Belki daha iyi koşullarda tekrar bir araya gelinebilir neden olmasın?"
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/yeni-baris-manco-belli-oldu-unlu-sanatcinin-hayati-film-oluyor-basrolde-ekin-koc-var-1090192812.html
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barış manço, ekin koç
Barış Manço filmi rafa kalktı: Oyuncu Ekin Koç açıkladı
Ünlü sanatçı Barış Manço'nun hayatını anlatacak olan film rafa kalktı.
Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden olan Barış Manço'nun hayatını anlatacak film projesinin iptal edildiği ortaya çıktı. Filmde Manço'yu canlandıracağı açıklanan ünlü oyuncu Ekin Koç, "Ben çok şaşırmadım, çok maliyetli bir projeydi. Yapmak için ortaya çıkmak bile yeterince çılgıncaydı bence. Ben yine rafa kalktı diye düşünüyorum" dedi.
O risk alınabilecek risk değildi
1 Şubat 1999'da hayatını kaybeden Barış Manço'nun hayatını konu olan film için hazırlıklar yapılıyordu ama film projesinin iptal edildiği belirtildi. Filmde Manço'yu canlandıracağı açıklanan oyuncu Ekin Koç, projenin iptal edilmesiyle ilgili konuştu. Koç, projenin çok maliyetli olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Açıkçası ben çok şaşırmadım, çok maliyetli bir projeydi. Barış Manço'nun 1960, 1970, 1980, 1990'lı yıllarını kapsayan prodüksiyon anlamında çok zorlayıcı, mekan anlamında çok zorlayıcı. Belçika, Fransa ayağının olması çok zorlayıcıydı. Özellikle o risk alınabilecek risk değildi. Yapmak için ortaya çıkmak bile yeterince çılgıncaydı bence. Ben yine rafa kalktı diye düşünüyorum. Belki daha iyi koşullarda tekrar bir araya gelinebilir neden olmasın?"