Barış Manço filmi rafa kalktı: Oyuncu Ekin Koç açıkladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: 'Türkiye’de afet yönetiminin arama kurtarma sanılması en büyük hata'
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:03
3 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hakem heyetlerine başvuruda manevi tazminat dönemi
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Yapay zeka için etik kodlar, kapitalist sistemde işlemez'
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Jeoloji Mühendisi Perinçek: Marmara'da büyük deprem olacak
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Almanya’nın yeni koalisyon programı militarist ve teknokrat bir yapıda. Programda Türkiye başlığı dikkat çekiyor’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
ÖZEL HABER
İstatistiklerle çocuk verileri: Türkiye'de çocuk işçi oranı yüzde 24,9
17:46
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
TARİHTE BUGÜN
Kozmonot Komarov uzay görevinde neden hayatını kaybetti?
18:18
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Jeoloji Mühendisi uyardı: Batıya doğru bir enerji transferi var, her an tetikleme yapabilir
19:21
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
GSM operatörlerinden kötü sınav
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Araştırma: Kadınlar arkadaşını kokusuna göre seçiyor
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/baris-manco-filmi-rafa-kalkti-oyuncu-ekin-koc-acikladi-1095679360.html
Barış Manço filmi rafa kalktı: Oyuncu Ekin Koç açıkladı
Barış Manço filmi rafa kalktı: Oyuncu Ekin Koç açıkladı
Sputnik Türkiye
Ünlü sanatçı Barış Manço'nun hayatını anlatacak olan film rafa kalktı. 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T12:45+0300
2025-04-25T12:45+0300
yaşam
barış manço
ekin koç
film
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/1f/1066388348_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4e16bc2646499986a5929cff2228b62d.jpg
Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden olan Barış Manço'nun hayatını anlatacak film projesinin iptal edildiği ortaya çıktı. Filmde Manço'yu canlandıracağı açıklanan ünlü oyuncu Ekin Koç, "Ben çok şaşırmadım, çok maliyetli bir projeydi. Yapmak için ortaya çıkmak bile yeterince çılgıncaydı bence. Ben yine rafa kalktı diye düşünüyorum" dedi. O risk alınabilecek risk değildi1 Şubat 1999'da hayatını kaybeden Barış Manço'nun hayatını konu olan film için hazırlıklar yapılıyordu ama film projesinin iptal edildiği belirtildi. Filmde Manço'yu canlandıracağı açıklanan oyuncu Ekin Koç, projenin iptal edilmesiyle ilgili konuştu. Koç, projenin çok maliyetli olduğunu belirterek şunları söyledi: "Açıkçası ben çok şaşırmadım, çok maliyetli bir projeydi. Barış Manço'nun 1960, 1970, 1980, 1990'lı yıllarını kapsayan prodüksiyon anlamında çok zorlayıcı, mekan anlamında çok zorlayıcı. Belçika, Fransa ayağının olması çok zorlayıcıydı. Özellikle o risk alınabilecek risk değildi. Yapmak için ortaya çıkmak bile yeterince çılgıncaydı bence. Ben yine rafa kalktı diye düşünüyorum. Belki daha iyi koşullarda tekrar bir araya gelinebilir neden olmasın?"
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/yeni-baris-manco-belli-oldu-unlu-sanatcinin-hayati-film-oluyor-basrolde-ekin-koc-var-1090192812.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/1f/1066388348_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_e098450e2f670c16383e6fb5c3ccca59.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
barış manço, ekin koç
barış manço, ekin koç

Barış Manço filmi rafa kalktı: Oyuncu Ekin Koç açıkladı

12:45 25.04.2025
© AABarış Manço'nun vasiyeti, vefatından 24 yıl sonra gündeme geldi
Barış Manço'nun vasiyeti, vefatından 24 yıl sonra gündeme geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2025
© AA
Abone ol
Ünlü sanatçı Barış Manço'nun hayatını anlatacak olan film rafa kalktı.
Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden olan Barış Manço'nun hayatını anlatacak film projesinin iptal edildiği ortaya çıktı. Filmde Manço'yu canlandıracağı açıklanan ünlü oyuncu Ekin Koç, "Ben çok şaşırmadım, çok maliyetli bir projeydi. Yapmak için ortaya çıkmak bile yeterince çılgıncaydı bence. Ben yine rafa kalktı diye düşünüyorum" dedi.

O risk alınabilecek risk değildi

1 Şubat 1999'da hayatını kaybeden Barış Manço'nun hayatını konu olan film için hazırlıklar yapılıyordu ama film projesinin iptal edildiği belirtildi. Filmde Manço'yu canlandıracağı açıklanan oyuncu Ekin Koç, projenin iptal edilmesiyle ilgili konuştu. Koç, projenin çok maliyetli olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Açıkçası ben çok şaşırmadım, çok maliyetli bir projeydi. Barış Manço'nun 1960, 1970, 1980, 1990'lı yıllarını kapsayan prodüksiyon anlamında çok zorlayıcı, mekan anlamında çok zorlayıcı. Belçika, Fransa ayağının olması çok zorlayıcıydı. Özellikle o risk alınabilecek risk değildi. Yapmak için ortaya çıkmak bile yeterince çılgıncaydı bence. Ben yine rafa kalktı diye düşünüyorum. Belki daha iyi koşullarda tekrar bir araya gelinebilir neden olmasın?"
Ekin Koç, Uyanış: Büyük Selçuklu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
YAŞAM
'Yeni Barış Manço' belli oldu: Ünlü sanatçının hayatı film oluyor, başrolde Ekin Koç var
8 Kasım 2024, 15:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала