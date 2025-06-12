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Avrupa ülkeleri: Rusya'ya yönelik yaptırım baskısını artırmaya hazırız
Avrupa ülkeleri: Rusya'ya yönelik yaptırım baskısını artırmaya hazırız
Sputnik Türkiye
Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İspanya ve İngiltere dışişleri bakanları ile AB Yüksek Temsilcisi, Rusya'ya yönelik yaptırım baskısını artırmaya hazır... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T19:30+0300
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Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İspanya ve İngiltere dışişleri bakanları ile AB Yüksek Temsilcisi, Roma’daki toplantılarının ardından yayınladıkları ortak bildiride, Rusya'ya yönelik yaptırım baskısını artırmaya hazır olduklarını teyit etti.Bildiride, “Rusya'nın ciddi ve güvenilir taahhütlerden kaçınması nedeniyle, daha fazla yaptırım ve bunların ihlalini önleyecek tedbirler de dahil olmak üzere, bu ülkeye yönelik baskıyı artırmaya hazır olduğumuzu teyit ettik” ifadelerine yer verildi.Belgede, Rusya'nın askeri faaliyetlerini sürdürme kabiliyetini sınırlamak ve Ukrayna'ya barış konusunda daha iyi koşullar sağlamak amacıyla özellikle enerji ve bankacılık sektörlerinde yeni yaptırımlar uygulamaya hazır olunduğu kaydedildi.Toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Sbiga da katıldı. Toplantının katılımcıları, çatışmanın sona ermesi ve zararların tazmin edilmesine kadar dondurulmuş Rus varlıklarını muhafaza etme niyetlerini teyit etti.Bildiride ayrıca, ABD'nin öncülüğündeki barış girişimlerine destek verildiği ve Türkiye'nin arabuluculuktaki yapıcı rolüne dikkat çekildi.Daha önce, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rusya'nın Avrupa Birliği'nin yeni yaptırımlarına misillemede bulunacağını belirtmişti.
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fransa, almanya, i̇ngiltere, ab, rusya, yaptırım, i̇talya, mark rutte, türkiye, abd, aleksandr gruşko, dondurulmuş rus varlıkları
fransa, almanya, i̇ngiltere, ab, rusya, yaptırım, i̇talya, mark rutte, türkiye, abd, aleksandr gruşko, dondurulmuş rus varlıkları

Avrupa ülkeleri: Rusya'ya yönelik yaptırım baskısını artırmaya hazırız

19:30 12.06.2025
© AP Photo / Matt Dunhamİngiltere ve AB bayrakları
İngiltere ve AB bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
İngiltere ve AB bayrakları
© AP Photo / Matt Dunham
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Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İspanya ve İngiltere dışişleri bakanları ile AB Yüksek Temsilcisi, Rusya'ya yönelik yaptırım baskısını artırmaya hazır olduklarını açıkladı.
Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İspanya ve İngiltere dışişleri bakanları ile AB Yüksek Temsilcisi, Roma’daki toplantılarının ardından yayınladıkları ortak bildiride, Rusya'ya yönelik yaptırım baskısını artırmaya hazır olduklarını teyit etti.
Bildiride, “Rusya'nın ciddi ve güvenilir taahhütlerden kaçınması nedeniyle, daha fazla yaptırım ve bunların ihlalini önleyecek tedbirler de dahil olmak üzere, bu ülkeye yönelik baskıyı artırmaya hazır olduğumuzu teyit ettik” ifadelerine yer verildi.
Belgede, Rusya'nın askeri faaliyetlerini sürdürme kabiliyetini sınırlamak ve Ukrayna'ya barış konusunda daha iyi koşullar sağlamak amacıyla özellikle enerji ve bankacılık sektörlerinde yeni yaptırımlar uygulamaya hazır olunduğu kaydedildi.
Toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Sbiga da katıldı. Toplantının katılımcıları, çatışmanın sona ermesi ve zararların tazmin edilmesine kadar dondurulmuş Rus varlıklarını muhafaza etme niyetlerini teyit etti.
Bildiride ayrıca, ABD'nin öncülüğündeki barış girişimlerine destek verildiği ve Türkiye'nin arabuluculuktaki yapıcı rolüne dikkat çekildi.
Daha önce, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rusya'nın Avrupa Birliği'nin yeni yaptırımlarına misillemede bulunacağını belirtmişti.
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