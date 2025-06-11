https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/merz-rusyaya-yonelik-18-yaptirim-paketi-en-gec-onumuzdeki-hafta-kabul-edilecek-1096956020.html

Merz: Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketi en geç önümüzdeki hafta kabul edilecek

Merz: Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketi en geç önümüzdeki hafta kabul edilecek

Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı Merz, Rusya’ya yönelik 18. yaptırım paketinin önümüzdeki hafta kabul edilmesini beklediğini belirtti. 11.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-11T19:43+0300

2025-06-11T19:43+0300

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dünya

friedrich merz

almanya

mette frederiksen

danimarka

rusya

yaptırım

avrupa komisyonu

robert fico

slovakya

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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Danimarkalı mevkidaşı Mette Frederiksen ile düzenlediği ortak basın toplantısında Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketinin en geç önümüzdeki hafta kabul edileceğini söyledi.Merz, “Avrupa Komisyonu'nun dün 18. yaptırım paketine ilişkin önerileri başlatmış olmasından dolayı minnettarım ve her şey planlandığı gibi giderse, paket önümüzdeki hafta kabul edilecek” dedi.Daha önce Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Komisyonu'nun enerji sorununa gerçek bir çözüm sunmaması halinde Slovakya'nın Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketini desteklemeyeceğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/zaharova-parlamento-diplomasisi-bati-ulkelerine-gercegi-aktarmak-icin-gerekli-1096955083.html

almanya

danimarka

rusya

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friedrich merz, almanya, mette frederiksen, danimarka, rusya, yaptırım, avrupa komisyonu, robert fico, slovakya