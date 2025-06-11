https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/merz-rusyaya-yonelik-18-yaptirim-paketi-en-gec-onumuzdeki-hafta-kabul-edilecek-1096956020.html
Merz: Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketi en geç önümüzdeki hafta kabul edilecek
Merz: Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketi en geç önümüzdeki hafta kabul edilecek
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Merz, Rusya’ya yönelik 18. yaptırım paketinin önümüzdeki hafta kabul edilmesini beklediğini belirtti. 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T19:43+0300
2025-06-11T19:43+0300
2025-06-11T19:41+0300
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mette frederiksen
danimarka
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yaptırım
avrupa komisyonu
robert fico
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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Danimarkalı mevkidaşı Mette Frederiksen ile düzenlediği ortak basın toplantısında Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketinin en geç önümüzdeki hafta kabul edileceğini söyledi.Merz, “Avrupa Komisyonu'nun dün 18. yaptırım paketine ilişkin önerileri başlatmış olmasından dolayı minnettarım ve her şey planlandığı gibi giderse, paket önümüzdeki hafta kabul edilecek” dedi.Daha önce Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Komisyonu'nun enerji sorununa gerçek bir çözüm sunmaması halinde Slovakya'nın Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketini desteklemeyeceğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/zaharova-parlamento-diplomasisi-bati-ulkelerine-gercegi-aktarmak-icin-gerekli-1096955083.html
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friedrich merz, almanya, mette frederiksen, danimarka, rusya, yaptırım, avrupa komisyonu, robert fico, slovakya
Merz: Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketi en geç önümüzdeki hafta kabul edilecek
Almanya Başbakanı Merz, Rusya’ya yönelik 18. yaptırım paketinin önümüzdeki hafta kabul edilmesini beklediğini belirtti.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Danimarkalı mevkidaşı Mette Frederiksen ile düzenlediği ortak basın toplantısında Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketinin en geç önümüzdeki hafta kabul edileceğini söyledi.
Merz, “Avrupa Komisyonu'nun dün 18. yaptırım paketine ilişkin önerileri başlatmış olmasından dolayı minnettarım ve her şey planlandığı gibi giderse, paket önümüzdeki hafta kabul edilecek” dedi.
Daha önce Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Komisyonu'nun enerji sorununa gerçek bir çözüm sunmaması halinde Slovakya'nın Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketini desteklemeyeceğini açıklamıştı.