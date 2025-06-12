https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/abd-senatoru-padilla-fbi-ajanlari-tarafindan-yere-yatirilip-kelepcelendi-1096987746.html

ABD Senatörü Padilla, FBI ajanları tarafından yere yatırılıp kelepçelendi

ABD Senatörü Padilla, FBI ajanları tarafından yere yatırılıp kelepçelendi

Sputnik Türkiye

Demokrat Kaliforniya Senatörü Alex Padilla, Kristi Noem’in Los Angeles’taki basın toplantısında güvenlik güçleri tarafından zorla dışarı çıkarıldı. Padilla... 12.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-12T22:52+0300

2025-06-12T22:52+0300

2025-06-12T22:52+0300

dünya

abd

fbi

senatör

demokrat

demokrat parti (dp)

abd başkanlık seçimleri

abd ulusal güvenlik konseyi

abd ordusu

abd hegemonyası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0c/1096987575_0:133:1440:943_1920x0_80_0_0_dc7df59170085b4ca2b3be828763972d.jpg

ABD Senatörü Alex Padilla, Kristi Noem’in Los Angeles’taki basın toplantısında soru sormak isterken gözaltına alındı.Görüntülerde Senatör Padilla'nın “Alex Padilla’yım, sorularım var” diyerek kimliğini belirttiği ve “Ellerinizi üzerimden çekin!” diye bağırdığı görüldü.Video kayıtlarına göre, Padilla önce zorla salondan çıkarıldı, ardından üç ajan tarafından yere itilip kelepçelendi. Olay, göçmenlik karşıtı federal operasyonlara karşı Los Angeles’taki protestoların gölgesinde yaşandı.Olay sonrası Demokrat milletvekilleri ve Kaliforniya Valisi Gavin Newsom duruma tepki göstererek, işlemi 'diktatoryal ve utanç verici' olarak nitelendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/trump-eger-asker-gondermeseydik-los-angeles-su-an-alevler-icinde-olurdu-1096951273.html

los angeles

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, fbi, senatör, demokrat, demokrat parti (dp), abd başkanlık seçimleri, abd ulusal güvenlik konseyi, abd ordusu, abd hegemonyası, los angeles