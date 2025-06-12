https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/abd-senatoru-padilla-fbi-ajanlari-tarafindan-yere-yatirilip-kelepcelendi-1096987746.html
ABD Senatörü Padilla, FBI ajanları tarafından yere yatırılıp kelepçelendi
ABD Senatörü Padilla, FBI ajanları tarafından yere yatırılıp kelepçelendi
Sputnik Türkiye
Demokrat Kaliforniya Senatörü Alex Padilla, Kristi Noem’in Los Angeles’taki basın toplantısında güvenlik güçleri tarafından zorla dışarı çıkarıldı. Padilla... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T22:52+0300
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ABD Senatörü Alex Padilla, Kristi Noem’in Los Angeles’taki basın toplantısında soru sormak isterken gözaltına alındı.Görüntülerde Senatör Padilla'nın “Alex Padilla’yım, sorularım var” diyerek kimliğini belirttiği ve “Ellerinizi üzerimden çekin!” diye bağırdığı görüldü.Video kayıtlarına göre, Padilla önce zorla salondan çıkarıldı, ardından üç ajan tarafından yere itilip kelepçelendi. Olay, göçmenlik karşıtı federal operasyonlara karşı Los Angeles’taki protestoların gölgesinde yaşandı.Olay sonrası Demokrat milletvekilleri ve Kaliforniya Valisi Gavin Newsom duruma tepki göstererek, işlemi 'diktatoryal ve utanç verici' olarak nitelendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/trump-eger-asker-gondermeseydik-los-angeles-su-an-alevler-icinde-olurdu-1096951273.html
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ABD Senatörü Padilla, FBI ajanları tarafından yere yatırılıp kelepçelendi
Demokrat Kaliforniya Senatörü Alex Padilla, Kristi Noem’in Los Angeles’taki basın toplantısında güvenlik güçleri tarafından zorla dışarı çıkarıldı. Padilla, göçmenlik politikaları hakkında soru sormak istediği sırada önce salondan itildi, ardından yere yatırılıp kelepçelendi.
ABD Senatörü Alex Padilla, Kristi Noem’in Los Angeles’taki basın toplantısında soru sormak isterken gözaltına alındı.
Görüntülerde Senatör Padilla'nın “Alex Padilla’yım, sorularım var” diyerek kimliğini belirttiği ve “Ellerinizi üzerimden çekin!” diye bağırdığı görüldü.
Video kayıtlarına göre, Padilla önce zorla salondan çıkarıldı, ardından üç ajan tarafından yere itilip kelepçelendi. Olay, göçmenlik karşıtı federal operasyonlara karşı Los Angeles’taki protestoların gölgesinde yaşandı.
Olay sonrası Demokrat milletvekilleri ve Kaliforniya Valisi Gavin Newsom duruma tepki göstererek, işlemi 'diktatoryal ve utanç verici' olarak nitelendirdi.