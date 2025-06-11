https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/rusyanin-astana-buyukelcisi-tokayevin-rus-dili-konusundaki-girisimi-hayata-gecirilmeye-baslandi-1096957940.html

Rusya'nın Astana Büyükelçisi: Tokayev’in Rus dili konusundaki girişimi hayata geçirilmeye başlandı

Rusya'nın Astana Büyükelçisi: Tokayev’in Rus dili konusundaki girişimi hayata geçirilmeye başlandı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Astana Büyükelçisi Aleksey Borodavkin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in Rus dili için bir Uluslararası Örgüt... 11.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-11T22:24+0300

2025-06-11T22:24+0300

2025-06-11T22:24+0300

dünya

aleksey borodavkin

rusya

astana

kazakistan

bağımsız devletler topluluğu (bdt)

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Rusya’nın Astana Büyükelçisi Aleksey Borodavkin yaptığı açıklamada, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in Rus dili için bir Uluslararası Örgüt kurma yönündeki girişiminin hayata geçirilmeye başlandığını duyurdu.Astana’da yaklaşan Rusya Günü vesilesiyle düzenlenen bir resepsiyonda konuşan Borodavkin, Kazakistan’da Rusçaya gösterilen saygıya dikkat çekerek şunları ifade etti:Büyükelçi ayrıca, Kazakistanlı gençlerin Rus üniversitelerinde eğitim almaları için her geçen gün daha fazla imkan sunulduğunu belirtti. Şu anda yaklaşık 60 bin Kazakistanlı öğrenci Rusya’daki üniversitelerde eğitim görmekte ve Kazakistan’da sekiz Rus üniversitesi şubesi faaliyet gösteriyor.Kültürel ve insani bağların önemine de değinen Borodavkin, Astana’da 'Ebedi Dostluk Sokağı'nın açılışının gerçekleştirildiğini hatırlatarak, Rusya ve Kazakistan’ın diğer müttefik ülkelerle birlikte Büyük Anavatan Savaşı Zaferi’nin 80. yıldönümünü geniş çaplı ve anlamlı etkinliklerle kutladığını vurgulayarak, “Büyük Vatanseverlik Savaşı’nın gururu ve hatırası bizim için daima kutsal kalacaktır.” dedi.Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) liderleri, Ekim 2023’te Bişkek’te düzenlenen zirvede Uluslararası Rus Dili Örgütü’nün kurulmasına ilişkin bir anlaşma imzalamıştı. BDT Genel Sekreteri Sergey Lebedev, yıl sonunda örgütün merkezinin Soçi’de olacağını açıklamıştı. Bu girişim, ilk kez Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından gündeme getirilmişti.

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aleksey borodavkin, rusya, astana, kazakistan, bağımsız devletler topluluğu (bdt)