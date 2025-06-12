https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/abd-disisleri-bakanligi-orta-dogu-ve-kuzey-afrika-icin-guvenlik-uyarisi-yayimladi-1096986952.html
ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu ve Kuzey Afrika için güvenlik uyarısı yayımladı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu ve Kuzey Afrika için güvenlik uyarısı yayımladı
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı, artan bölgesel gerginlikler nedeniyle Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki vatandaşlarına dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T21:41+0300
2025-06-12T21:41+0300
2025-06-12T21:43+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki artan gerginlikler nedeniyle vatandaşlarını dikkatli olmaya çağırdı.Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarına yurtdışında acil durumlarda yetkililerin kendilerine ulaşabilmesini kolaylaştırmak için Akıllı Gezgin Kayıt Programı’na (STEP) internet adresi üzerinden kayıt olmalarını tavsiye etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/abd-bagdat-buyukelciligindeki-bazi-personelini-geri-cekiyor-1096963882.html
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abd, abd, kuzey afrika, dışişleri bakanlığı, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇ran, i̇ran dışişleri bakanlığı, i̇ran devrim muhafızları, i̇ran nükleer anlaşması, i̇ran nükleer görüşmeleri
abd, abd, kuzey afrika, dışişleri bakanlığı, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇ran, i̇ran dışişleri bakanlığı, i̇ran devrim muhafızları, i̇ran nükleer anlaşması, i̇ran nükleer görüşmeleri
ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu ve Kuzey Afrika için güvenlik uyarısı yayımladı
21:41 12.06.2025 (güncellendi: 21:43 12.06.2025)
ABD Dışişleri Bakanlığı, artan bölgesel gerginlikler nedeniyle Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki vatandaşlarına dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Bakanlık, bu tür gerginliklerin geçmişte seyahat kısıtlamalarına ve güvenlik tehditlerine yol açtığını hatırlattı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki artan gerginlikler nedeniyle vatandaşlarını dikkatli olmaya çağırdı.
Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarına yurtdışında acil durumlarda yetkililerin kendilerine ulaşabilmesini kolaylaştırmak için Akıllı Gezgin Kayıt Programı’na (STEP) internet adresi üzerinden kayıt olmalarını tavsiye etti.