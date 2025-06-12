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ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu ve Kuzey Afrika için güvenlik uyarısı yayımladı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu ve Kuzey Afrika için güvenlik uyarısı yayımladı
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı, artan bölgesel gerginlikler nedeniyle Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki vatandaşlarına dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki artan gerginlikler nedeniyle vatandaşlarını dikkatli olmaya çağırdı.Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarına yurtdışında acil durumlarda yetkililerin kendilerine ulaşabilmesini kolaylaştırmak için Akıllı Gezgin Kayıt Programı’na (STEP) internet adresi üzerinden kayıt olmalarını tavsiye etti.
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu ve Kuzey Afrika için güvenlik uyarısı yayımladı

21:41 12.06.2025 (güncellendi: 21:43 12.06.2025)
© AAABD Dışişleri Bakanlığı
ABD Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
© AA
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ABD Dışişleri Bakanlığı, artan bölgesel gerginlikler nedeniyle Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki vatandaşlarına dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Bakanlık, bu tür gerginliklerin geçmişte seyahat kısıtlamalarına ve güvenlik tehditlerine yol açtığını hatırlattı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki artan gerginlikler nedeniyle vatandaşlarını dikkatli olmaya çağırdı.
Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarına yurtdışında acil durumlarda yetkililerin kendilerine ulaşabilmesini kolaylaştırmak için Akıllı Gezgin Kayıt Programı’na (STEP) internet adresi üzerinden kayıt olmalarını tavsiye etti.
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