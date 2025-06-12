https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/abd-bagdat-buyukelciligindeki-bazi-personelini-geri-cekiyor-1096963882.html
ABD, Bağdat Büyükelçiliği'ndeki bazı personelini geri çekiyor
ABD, Bağdat Büyükelçiliği'ndeki bazı personelini geri çekiyor
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı, AA'ya yaptığı açıklamada Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan ABD Büyükelçiliği'ndeki bazı personeller için geri çekme kararı alındığını... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T08:33+0300
2025-06-12T08:33+0300
2025-06-12T08:33+0300
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abd'nin bağdat büyükelçiliği
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Anadolu Ajansı'nın (AA) ABD Dışişleri Bakanlığından ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikalıları "hem ülkede hem yurt dışında güvende tutmak istediğini" belirterek, bu doğrultuda yapılan değerlendirmeler sonucu ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ndeki personel sayısını azaltma kararı aldığını kaydetti.İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ederken Trump, müzakerelerin anlaşmayla sonuçlanmaması halinde İran'ı "daha önce görülmemiş şekilde bombalayacaklarını" söylemişti.İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, buna karşılık, ABD'nin bölgedeki tüm üslerinin İran'ın saldırı menzilinde olduğunu söyleyerek, "Müzakerelerin başarılı olmasını umuyorum ancak başarısız olursa ve bize çatışma dayatılırsa karşı tarafın kayıpları kesinlikle bizimkinden fazla olacaktır." demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-bize-saldirmak-istiyorlar-1096958847.html
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abd büyükelçiliği, i̇rak, irak, abd'nin bağdat büyükelçiliği
abd büyükelçiliği, i̇rak, irak, abd'nin bağdat büyükelçiliği
ABD, Bağdat Büyükelçiliği'ndeki bazı personelini geri çekiyor
ABD Dışişleri Bakanlığı, AA'ya yaptığı açıklamada Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan ABD Büyükelçiliği'ndeki bazı personeller için geri çekme kararı alındığını teyit etti.
Anadolu Ajansı'nın (AA) ABD Dışişleri Bakanlığından ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikalıları "hem ülkede hem yurt dışında güvende tutmak istediğini" belirterek, bu doğrultuda yapılan değerlendirmeler sonucu ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ndeki personel sayısını azaltma kararı aldığını kaydetti.
İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ederken Trump, müzakerelerin anlaşmayla sonuçlanmaması halinde İran'ı "daha önce görülmemiş şekilde bombalayacaklarını" söylemişti.
İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, buna karşılık, ABD'nin bölgedeki tüm üslerinin İran'ın saldırı menzilinde olduğunu söyleyerek, "Müzakerelerin başarılı olmasını umuyorum ancak başarısız olursa ve bize çatışma dayatılırsa karşı tarafın kayıpları kesinlikle bizimkinden fazla olacaktır." demişti.