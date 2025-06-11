https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/zaharova-parlamento-diplomasisi-bati-ulkelerine-gercegi-aktarmak-icin-gerekli-1096955083.html

Zaharova: Parlamento diplomasisi, Batı ülkelerine gerçeği aktarmak için gerekli

Zaharova: Parlamento diplomasisi, Batı ülkelerine gerçeği aktarmak için gerekli

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, parlamento diplomasisinin Batı ülkelerinin vatandaşlarına Ukrayna'daki olaylarla ilgili gerçeklerin... 11.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-11T18:47+0300

2025-06-11T18:47+0300

2025-06-11T18:45+0300

ukrayna kri̇zi̇

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

vyaçeslav volodin

duma

vladimir zelenskiy

batı

ukrayna

kiev

rossiya 24

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin’in Almanya Parlamentosu'ndaki siyasi grupların liderlerine Kiev rejiminin terör eylemlerine ilişkin çağrısını Rossiya 24 televizyonuna değerlendiren Zaharova, parlamento diplomasisinin Batı ülkelerinin vatandaşlarına Ukrayna'daki olaylarla ilgili gerçekleri aktarmak için gerekli olduğunu söyledi.Zaharova, “Parlamento diplomasimiz, bu iletişimin nasıl gerçekleşmesi gerektiğinin örneklerinden biri: gerçeklere dayalı, karşılıklı saygı temelinde, ancak aynı zamanda ulusal çıkarları savunarak. Bu, ilgili Batı ülkelerinin vatandaşlarına Ukrayna'da neler olup bittiği ve terörist Kiev rejimini kimin ve nasıl desteklediği konusunda gerçek bilgileri ulaştırmak için çok etkili, yararlı ve çok gerekli bir mekanizmadır” dedi.Daha önce Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Almanya Federal Meclis (Bundestag) Başkanı Julia Klöckner ve Almanya parlamentosundaki siyasi grup liderlerine, Vladimir Zelenskiy rejiminin saldırıları ve terör eylemlerine ilişkin belgeler gönderdiğini açıklamıştı. Klöckner, Kiev rejiminin terör eylemleri hakkındaki materyalleri görmezden gelerek, Ukrayna'da “faşizm olmadığını” ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/volodin-alman-yetkililer-rusya-ile-catismayi-kiskirtiyor-1096850312.html

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, vyaçeslav volodin, duma, vladimir zelenskiy, batı, ukrayna, kiev, rossiya 24, alman federal meclisi (bundestag)