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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/zaharova-parlamento-diplomasisi-bati-ulkelerine-gercegi-aktarmak-icin-gerekli-1096955083.html
Zaharova: Parlamento diplomasisi, Batı ülkelerine gerçeği aktarmak için gerekli
Zaharova: Parlamento diplomasisi, Batı ülkelerine gerçeği aktarmak için gerekli
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, parlamento diplomasisinin Batı ülkelerinin vatandaşlarına Ukrayna'daki olaylarla ilgili gerçeklerin... 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T18:47+0300
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin’in Almanya Parlamentosu'ndaki siyasi grupların liderlerine Kiev rejiminin terör eylemlerine ilişkin çağrısını Rossiya 24 televizyonuna değerlendiren Zaharova, parlamento diplomasisinin Batı ülkelerinin vatandaşlarına Ukrayna'daki olaylarla ilgili gerçekleri aktarmak için gerekli olduğunu söyledi.Zaharova, “Parlamento diplomasimiz, bu iletişimin nasıl gerçekleşmesi gerektiğinin örneklerinden biri: gerçeklere dayalı, karşılıklı saygı temelinde, ancak aynı zamanda ulusal çıkarları savunarak. Bu, ilgili Batı ülkelerinin vatandaşlarına Ukrayna'da neler olup bittiği ve terörist Kiev rejimini kimin ve nasıl desteklediği konusunda gerçek bilgileri ulaştırmak için çok etkili, yararlı ve çok gerekli bir mekanizmadır” dedi.Daha önce Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Almanya Federal Meclis (Bundestag) Başkanı Julia Klöckner ve Almanya parlamentosundaki siyasi grup liderlerine, Vladimir Zelenskiy rejiminin saldırıları ve terör eylemlerine ilişkin belgeler gönderdiğini açıklamıştı. Klöckner, Kiev rejiminin terör eylemleri hakkındaki materyalleri görmezden gelerek, Ukrayna'da “faşizm olmadığını” ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/volodin-alman-yetkililer-rusya-ile-catismayi-kiskirtiyor-1096850312.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, vyaçeslav volodin, duma, vladimir zelenskiy, batı, ukrayna, kiev, rossiya 24, alman federal meclisi (bundestag)
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, vyaçeslav volodin, duma, vladimir zelenskiy, batı, ukrayna, kiev, rossiya 24, alman federal meclisi (bundestag)

Zaharova: Parlamento diplomasisi, Batı ülkelerine gerçeği aktarmak için gerekli

18:47 11.06.2025
© Sputnik / Nina Zotina / Multimedya arşivine gidinMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2025
© Sputnik / Nina Zotina
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, parlamento diplomasisinin Batı ülkelerinin vatandaşlarına Ukrayna'daki olaylarla ilgili gerçeklerin aktarılması için gerekli olduğunu belirtti.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin’in Almanya Parlamentosu'ndaki siyasi grupların liderlerine Kiev rejiminin terör eylemlerine ilişkin çağrısını Rossiya 24 televizyonuna değerlendiren Zaharova, parlamento diplomasisinin Batı ülkelerinin vatandaşlarına Ukrayna'daki olaylarla ilgili gerçekleri aktarmak için gerekli olduğunu söyledi.
Zaharova, “Parlamento diplomasimiz, bu iletişimin nasıl gerçekleşmesi gerektiğinin örneklerinden biri: gerçeklere dayalı, karşılıklı saygı temelinde, ancak aynı zamanda ulusal çıkarları savunarak. Bu, ilgili Batı ülkelerinin vatandaşlarına Ukrayna'da neler olup bittiği ve terörist Kiev rejimini kimin ve nasıl desteklediği konusunda gerçek bilgileri ulaştırmak için çok etkili, yararlı ve çok gerekli bir mekanizmadır” dedi.
Daha önce Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Almanya Federal Meclis (Bundestag) Başkanı Julia Klöckner ve Almanya parlamentosundaki siyasi grup liderlerine, Vladimir Zelenskiy rejiminin saldırıları ve terör eylemlerine ilişkin belgeler gönderdiğini açıklamıştı. Klöckner, Kiev rejiminin terör eylemleri hakkındaki materyalleri görmezden gelerek, Ukrayna'da “faşizm olmadığını” ifade etmişti.
Vyaçeslav Volodin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2025
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Duma Başkanı Volodin: Alman yetkililer Rusya ile çatışmayı kışkırtıyor
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