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Ünlü oyuncu ortalığı birbirine kattı: Bir gecede beş araca zarar verdi, 'hatırlamıyorum' diye kendini savundu
Ünlü oyuncu ortalığı birbirine kattı: Bir gecede beş araca zarar verdi, 'hatırlamıyorum' diye kendini savundu
Sputnik Türkiye
Hakkında beş araca zarar verdiği iddiasıyla dava açılan oyuncu Ceren Bıyıklı kendisini 'hatırlamıyorum' sözleriyle savundu. 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T10:47+0300
2025-06-11T10:47+0300
yaşam
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
adli tıp kurumu
şişli
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Yargı, Gibi, Prestij Meselesi gibi yapımlarda yer alan oyuncu Ceren Bıyıklı hakkında Şişli'de beş farklı yerde beş ayrı otomobile zarar verdiği iddiasıyla ceza davası açıldı. Bıyıklı kendisini 'Gece uyuyamıyorum, ilaç kullanıyorum. Ne yaptığımı hatırlamıyorum' sözleriyle savundu. Oyunculuğun getirdiği stresle baş edemiyorum Sabah'ın haberine göre, Şişli'de 25 Şubat'ta beş farklı yerde beş farklı otomobile zarar verdiği iddiasıyla oyuncu Ceren Bıyıklı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Açılan davada hakkındaki suçlamaları kabul eden oyuncu Bıyıklı, "Gece uyuyamıyordum, ilaç kullanıyordum. Ne yaptığımı hatırlamıyorum, kimseye bilerek zarar vermedim. Oyunculuğun getirdiği stresle baş edemiyordum" diyerek savundu. Bıyıklı'nın avukatı ise oyuncunun ruhsal çöküntü yaşadığını ve bu nedenle psikiyatrik tedavi gördüğünü belirterek, hastane raporlarını dosyaya sundu. Oyuncunun cezai ehliyeti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor talep edildi.Ödeyeceğim ama taksitle Mağdur olan araç sahipleri arasında Bülent Y., Gökçe Zeynep G., Mustafa Hakan P., Senan P. ve Yunus Emre B. yer alıyor. Mağdurlar zararlarının 25 bin ile 35 bin TL arasında olduğunu belirtti. Bazı müştekiler, zararın karşılanması hâlinde şikâyetlerinden vazgeçebileceklerini ifade etti. Sanık Bıyıklı ise "Taksitle ödemeye hazırım, yeter ki anlaşalım" diyerek uzlaşma sinyali verdi.Mahkeme, Bıyıklı'nın cezai ehliyetinin belirlenmesi için Samsun Ruh Sağlığı Hastanesi'nden sağlık raporu talep etti. Sanık hakkında adli kontrol kararı devam ederken, bir sonraki duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
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i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, adli tıp kurumu, şişli, ceren bıyıklı
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, adli tıp kurumu, şişli, ceren bıyıklı

Ünlü oyuncu ortalığı birbirine kattı: Bir gecede beş araca zarar verdi, 'hatırlamıyorum' diye kendini savundu

10:47 11.06.2025
Ceren Bıyıklı sosyal medya
Ceren Bıyıklı sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2025
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Hakkında beş araca zarar verdiği iddiasıyla dava açılan oyuncu Ceren Bıyıklı kendisini 'hatırlamıyorum' sözleriyle savundu.
Yargı, Gibi, Prestij Meselesi gibi yapımlarda yer alan oyuncu Ceren Bıyıklı hakkında Şişli'de beş farklı yerde beş ayrı otomobile zarar verdiği iddiasıyla ceza davası açıldı. Bıyıklı kendisini 'Gece uyuyamıyorum, ilaç kullanıyorum. Ne yaptığımı hatırlamıyorum' sözleriyle savundu.

Oyunculuğun getirdiği stresle baş edemiyorum

Sabah'ın haberine göre, Şişli'de 25 Şubat'ta beş farklı yerde beş farklı otomobile zarar verdiği iddiasıyla oyuncu Ceren Bıyıklı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.
Açılan davada hakkındaki suçlamaları kabul eden oyuncu Bıyıklı, "Gece uyuyamıyordum, ilaç kullanıyordum. Ne yaptığımı hatırlamıyorum, kimseye bilerek zarar vermedim. Oyunculuğun getirdiği stresle baş edemiyordum" diyerek savundu. Bıyıklı'nın avukatı ise oyuncunun ruhsal çöküntü yaşadığını ve bu nedenle psikiyatrik tedavi gördüğünü belirterek, hastane raporlarını dosyaya sundu. Oyuncunun cezai ehliyeti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor talep edildi.

Ödeyeceğim ama taksitle

Mağdur olan araç sahipleri arasında Bülent Y., Gökçe Zeynep G., Mustafa Hakan P., Senan P. ve Yunus Emre B. yer alıyor. Mağdurlar zararlarının 25 bin ile 35 bin TL arasında olduğunu belirtti. Bazı müştekiler, zararın karşılanması hâlinde şikâyetlerinden vazgeçebileceklerini ifade etti. Sanık Bıyıklı ise "Taksitle ödemeye hazırım, yeter ki anlaşalım" diyerek uzlaşma sinyali verdi.
Mahkeme, Bıyıklı'nın cezai ehliyetinin belirlenmesi için Samsun Ruh Sağlığı Hastanesi'nden sağlık raporu talep etti. Sanık hakkında adli kontrol kararı devam ederken, bir sonraki duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
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