https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/umit-ozdag-hakkinda-savci-mutalaa-verdi-45-yil-hapis-cezasi-ve-belli-haklardan-yoksun-birakilmasini-1096949691.html

Ümit Özdağ hakkında savcı mütalaa verdi: 4.5 yıl hapis cezası ve belli haklardan yoksun bırakılmasını istedi

Ümit Özdağ hakkında savcı mütalaa verdi: 4.5 yıl hapis cezası ve belli haklardan yoksun bırakılmasını istedi

Sputnik Türkiye

Hakim karşısına çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için savcı 4.5 yıla kadar hapis cezası istedi. 11.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-11T15:32+0300

2025-06-11T15:32+0300

2025-06-11T15:32+0300

türki̇ye

zafer partisi

ümit özdağ

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'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan hakim karşısına çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, savcı mütaalasını verdi. Özdağ'ın 1.5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep edildi. Mütalaada ayrıca, Özdağ hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer alan "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" hükmünün uygulanması istendi.Hakim karşısına çıktıİstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanık Ümit Özdağ ile avukatları hazır bulundu.Duruşmada Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Zafer Partisinin genel başkan yardımcıları ve bazı parti yöneticileri, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ve Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş izleyici olarak yer aldı.Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması da istendiÖzdağ ve avukatlarının savunmasının alındığı duruşmada cumhuriyet savcısı, davanın esasına ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcının mütalaasında, Özdağ'ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep edildi.Mütalaada ayrıca, Özdağ hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer alan "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" hükmünün uygulanması istendi.Mahkeme, duruşmaya ara verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/umit-ozdag-bugun-hakim-karsisina-cikiyor-1096933429.html

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