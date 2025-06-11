https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/umit-ozdag-bugun-hakim-karsisina-cikiyor-1096933429.html

Ümit Özdağ bugün hakim karşısına çıkıyor

Ümit Özdağ bugün hakim karşısına çıkıyor

Sputnik Türkiye

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada ilk duruşma bugün görülecek. Duruşma... 11.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-11T10:14+0300

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poli̇ti̇ka

ümit özdağ

mahkeme

zafer partisi

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlamasıyla tutuklu olarak yargılandığı davada ilk duruşma bugün yapılacak.Ümit Özdağ hakim karşısına çıkıyorDuruşma, saat 10.30'da Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki duruşma salonlarından birinde gerçekleşecek.Ne olmuştu?Ümit Özdağ, 19 Ocak 2025'te Antalya'da düzenlenen Zafer Partisi İl Başkanları İstişare Toplantısı'ndaki konuşmasının ardından gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Özdağ hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.20 Ocak 2025'te Ankara’da gözaltına alınan Özdağ, 21 Ocak'ta İstanbul'a sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Özdağ'ın 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Özdağ, Marmara Cezaevi'ne gönderildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ümit Özdağ’ın 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan ise 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenirken ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi gereği siyasi yasak uygulanması da talep edilmişti.17 Şubat'ta Özdağ'ın dosyası ikiye ayrılmış, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasına ilişkin açılan dava kapsamında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istenmişti. Bu davanın ilk duruşması ise 29 Nisan'da İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü.

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ümit özdağ, mahkeme, zafer partisi