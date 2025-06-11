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Trump: İran, nükleer müzakerelerde çok daha agresif hale geldi
Trump: İran, nükleer müzakerelerde çok daha agresif hale geldi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ABD arasındaki görüşmelerde İran'ın önceki dönemlere kıyasla çok daha agresif bir tutum sergilediğini söyledi. 11.06.2025, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programla ilgili yürütülen görüşmelerde önceki dönemlere kıyasla çok daha agresif bir tutum sergilediğini söyledi.Trump, “İran, birkaç gün öncesine göre çok daha farklı davranıyor. Çok daha agresif. Bu beni şaşırtıyor. Cesaret kırıcı ama yarın tekrar bir araya geleceğiz” diyerek, görüşmelere devam edeceklerini belirtti.Trump ayrıca, Tahran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurmak istemediğini ve bunun müzakerelerin önündeki en büyük engel olduğunu vurguladı.Neler olmuştu?İran ile ABD, Umman’ın arabuluculuğunda İran’ın nükleer dosyasına ilişkin beş tur dolaylı görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmelerin sonuncusu 23 Mayıs’ta Roma’da yapılmıştı. Görüşmelerin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman tarafından önerilen mekanizmaların müzakerelerde ilerleme kaydedilmesinin önündeki engellerin kaldırılmasına yardımcı olabileceğini belirtmiş, böyle bir ilerlemenin bir ya da iki turda sağlanabileceğini ifade etmişti.Öte yandan taraflar arasındaki çelişkiler de son dönemde artış göstermiş, ABD, İran’ın uranyum zenginleştirmeden vazgeçmesini talep ederken; İran tarafı bu talepleri reddetmiş, Washington’un Tahran’ın uranyum zenginleştirme teknolojisini terk etmesini ısrarla istemesi durumunda bir anlaşmaya varılamayacağını vurgulamıştı. İran ayrıca, uranyum zenginleştirme seviyesini düşürme olasılığına açık olduğunu ve nükleer programının barışçıl niteliğini göstermek amacıyla nükleer faaliyetler üzerinde daha fazla kontrole izin vermeye hazır olduğunu belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/trump-abd-bayraklarini-yakan-kisiler-1-yil-hapis-cezasina-carptirilmali-1096925488.html
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abd, donald trump, i̇ran, tahran, umman
abd, donald trump, i̇ran, tahran, umman

Trump: İran, nükleer müzakerelerde çok daha agresif hale geldi

04:05 11.06.2025
© AP Photo / PoolDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Pool
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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ABD arasındaki görüşmelerde İran'ın önceki dönemlere kıyasla çok daha agresif bir tutum sergilediğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programla ilgili yürütülen görüşmelerde önceki dönemlere kıyasla çok daha agresif bir tutum sergilediğini söyledi.
Trump, “İran, birkaç gün öncesine göre çok daha farklı davranıyor. Çok daha agresif. Bu beni şaşırtıyor. Cesaret kırıcı ama yarın tekrar bir araya geleceğiz” diyerek, görüşmelere devam edeceklerini belirtti.
Trump ayrıca, Tahran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurmak istemediğini ve bunun müzakerelerin önündeki en büyük engel olduğunu vurguladı.

Neler olmuştu?

İran ile ABD, Umman’ın arabuluculuğunda İran’ın nükleer dosyasına ilişkin beş tur dolaylı görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmelerin sonuncusu 23 Mayıs’ta Roma’da yapılmıştı.
Görüşmelerin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman tarafından önerilen mekanizmaların müzakerelerde ilerleme kaydedilmesinin önündeki engellerin kaldırılmasına yardımcı olabileceğini belirtmiş, böyle bir ilerlemenin bir ya da iki turda sağlanabileceğini ifade etmişti.
Öte yandan taraflar arasındaki çelişkiler de son dönemde artış göstermiş, ABD, İran’ın uranyum zenginleştirmeden vazgeçmesini talep ederken; İran tarafı bu talepleri reddetmiş, Washington’un Tahran’ın uranyum zenginleştirme teknolojisini terk etmesini ısrarla istemesi durumunda bir anlaşmaya varılamayacağını vurgulamıştı.
İran ayrıca, uranyum zenginleştirme seviyesini düşürme olasılığına açık olduğunu ve nükleer programının barışçıl niteliğini göstermek amacıyla nükleer faaliyetler üzerinde daha fazla kontrole izin vermeye hazır olduğunu belirtmişti.
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