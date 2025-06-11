https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/trump-abd-bayraklarini-yakan-kisiler-1-yil-hapis-cezasina-carptirilmali-1096925488.html
Trump'tan ABD bayrağını yakanlara 1 yıl hapis cezası önerisi geldi
Trump'tan ABD bayrağını yakanlara 1 yıl hapis cezası önerisi geldi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki olaylara ilişkin yaptığı açıklamada Amerikan bayrağını yakanların bir yıl hapis cezasına çarptırılması gerektiğini... 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T01:41+0300
2025-06-11T01:41+0300
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ABD Başkanı Trump'ın Kuzey Carolina'daki Fort Bragg Üssü'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada ana gündeminde Los Angeles'taki olaylar vardı.Eyalet yönetiminin 'yetersiz kalması nedeniyle' kendisinin düzeni sağlamak için harekete geçtiğini söyleyen Trump, ABD bayrağı yakanların 1 yıl hapis cezası alması gerektiğini savundu. Trump konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler devam ederken Trump yönetimi olaylara sert tepki göstermişti.Protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla önce 2 bin civarında Ulusal Muhafızı bölgeye görevlendirdiğini açıklamış, daha sonra ilaveten 2 bin muhafızın ve 700 deniz piyadesi askerin daha görevlendirildiğini duyurmuştu.Kalifornia Valisi Gavin Newsom ise Trump'ın federal yetkilerini aşarak eyaletlerin yetki alanındaki Ulusal Muhafızların kullanımına karıştığını savunmuş ve bunun durdurulması için federal mahkemeye başvurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/fransada-15-yasindan-kucuklere-kesici-alet-satisi-yasaklanacak-1096925089.html
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abd, donald trump, kaliforniya, gavin newsom
Trump'tan ABD bayrağını yakanlara 1 yıl hapis cezası önerisi geldi
01:41 11.06.2025 (güncellendi: 01:44 11.06.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki olaylara ilişkin yaptığı açıklamada Amerikan bayrağını yakanların bir yıl hapis cezasına çarptırılması gerektiğini dile getirdi.
ABD Başkanı Trump'ın Kuzey Carolina'daki Fort Bragg Üssü'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada ana gündeminde Los Angeles'taki olaylar vardı.
Eyalet yönetiminin 'yetersiz kalması nedeniyle' kendisinin düzeni sağlamak için harekete geçtiğini söyleyen Trump, ABD bayrağı yakanların 1 yıl hapis cezası alması gerektiğini savundu. Trump konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
Amerikan bayrağını yakan insanlar bir yıl hapse girmeli. Bunu halledebiliriz. Bunu halletmek için bazı senatörlerinizle çalışıyoruz.
Kaliforniya'da tanık olduğumuz şey, ülkemize yönelik yabancı bir işgali sürdürmek amacıyla yabancı bayraklar taşıyan isyancıların barışa, kamu düzenine ve ulusal egemenliğe saldırısıdır. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz.
ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler devam ederken Trump yönetimi olaylara sert tepki göstermişti.
Protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.
ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla önce 2 bin civarında Ulusal Muhafızı bölgeye görevlendirdiğini açıklamış, daha sonra ilaveten 2 bin muhafızın ve 700 deniz piyadesi askerin daha görevlendirildiğini duyurmuştu.
Kalifornia Valisi Gavin Newsom ise Trump'ın federal yetkilerini aşarak eyaletlerin yetki alanındaki Ulusal Muhafızların kullanımına karıştığını savunmuş ve bunun durdurulması için federal mahkemeye başvurmuştu.