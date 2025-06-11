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Los Angeles'te sokağa çıkma yasağı: Kaliforniya Valisi’nden Trump’ın politikalarına karşı durma çağrısı
Los Angeles'te sokağa çıkma yasağı: Kaliforniya Valisi’nden Trump’ın politikalarına karşı durma çağrısı
Sputnik Türkiye
Sınır dışı protestolarının devam ettiği Los Angeles’ın bazı mahallelerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı. Buna rağmen yüzlerce kişi şehrin... 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T07:37+0300
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Rus haber ajansı RIA Novosti muhabiri, belgesiz göçmenlerin sınır dışı edilmesine karşı günlerdir şiddetli protestoların devam ettiği Los Angeles’in bazı mahallelerinde sokağa çıkma yasağının yürürlüğe girdiğini bildirdi.Belediye Başkanı Karen Bass'ın emriyle şehir merkezinde uygulanan sokağa çıkma yasağı yerel saatle 20.00'de (Moskova saatiyle 06.00) başladı ve 06.00'ya (Moskova saatiyle 16.00) kadar devam edecek.Buna rağmen yüzlerce kişinin sokaklarda protestolarına devam ettiği görüldü.Kaliforniya Valisi: Trump’a boyun eğmeyinKaliforniya Valisi Gavin Newsom, Los Angeles'taki protestolar bağlamında halka seslenerek Donald Trump'ı iktidarı kötüye kullanmakla suçladı ve Amerikalıları ABD Başkanına karşı durmaya çağırdı.Newsom, “Donald Trump'ın en çok istediği şey, sizin sadık olmanız, sessiz kalmanız ve böyle bir anda onun suç ortağı olmanız. Ona boyun eğmeyin” ifadesini kullandı.Kaliforniya’nın Trump'ın yolundaki sadece ilk durak olduğunu, bununla yetinmeyeceğinin çok net olduğunu söyleyen Vali, “Sırada diğer eyaletler var. Sırada demokrasi var. Demokrasi gözlerimizin önünde saldırı altında. Korktuğumuz an geldi” dedi.Kaliforniya Valisi Gavin Newsom dün yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin “Los Angeles'ı askerileştirmesini derhal durdurmak” için dava açtığını duyurdu. Vali bu adımı, Beyaz Saray'ın Ulusal Muhafızlar ve Deniz Piyadeleri de dahil olmak üzere yaklaşık beş bin askerin şehre konuşlandırılması emrini vermesinin ardından attı.
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abd, kaliforniya, los angeles, donald trump, gavin newsom, protesto, protesto gösterisi, sokağa çıkma yasağı
abd, kaliforniya, los angeles, donald trump, gavin newsom, protesto, protesto gösterisi, sokağa çıkma yasağı

Los Angeles'te sokağa çıkma yasağı: Kaliforniya Valisi’nden Trump’ın politikalarına karşı durma çağrısı

07:37 11.06.2025 (güncellendi: 07:43 11.06.2025)
© SputnikLos Angeles'ta Donald Trump'ın sınır dışı politikasına karşı protesto gösterisi
Los Angeles'ta Donald Trump'ın sınır dışı politikasına karşı protesto gösterisi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2025
© Sputnik
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Sınır dışı protestolarının devam ettiği Los Angeles’ın bazı mahallelerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı. Buna rağmen yüzlerce kişi şehrin sokaklarında kalmaya devam ediyor.
Rus haber ajansı RIA Novosti muhabiri, belgesiz göçmenlerin sınır dışı edilmesine karşı günlerdir şiddetli protestoların devam ettiği Los Angeles’in bazı mahallelerinde sokağa çıkma yasağının yürürlüğe girdiğini bildirdi.
Belediye Başkanı Karen Bass'ın emriyle şehir merkezinde uygulanan sokağa çıkma yasağı yerel saatle 20.00'de (Moskova saatiyle 06.00) başladı ve 06.00'ya (Moskova saatiyle 16.00) kadar devam edecek.
Buna rağmen yüzlerce kişinin sokaklarda protestolarına devam ettiği görüldü.

Kaliforniya Valisi: Trump’a boyun eğmeyin

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Los Angeles'taki protestolar bağlamında halka seslenerek Donald Trump'ı iktidarı kötüye kullanmakla suçladı ve Amerikalıları ABD Başkanına karşı durmaya çağırdı.
Newsom, “Donald Trump'ın en çok istediği şey, sizin sadık olmanız, sessiz kalmanız ve böyle bir anda onun suç ortağı olmanız. Ona boyun eğmeyin” ifadesini kullandı.
Kaliforniya’nın Trump'ın yolundaki sadece ilk durak olduğunu, bununla yetinmeyeceğinin çok net olduğunu söyleyen Vali, “Sırada diğer eyaletler var. Sırada demokrasi var. Demokrasi gözlerimizin önünde saldırı altında. Korktuğumuz an geldi” dedi.
Kaliforniya Valisi Gavin Newsom dün yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin “Los Angeles'ı askerileştirmesini derhal durdurmak” için dava açtığını duyurdu. Vali bu adımı, Beyaz Saray'ın Ulusal Muhafızlar ve Deniz Piyadeleri de dahil olmak üzere yaklaşık beş bin askerin şehre konuşlandırılması emrini vermesinin ardından attı.
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