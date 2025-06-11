https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/tehdit-aldigini-paylasmisti-ferdi-zeyrekin-olumune-iliskin-avukatindan-aciklama-1096950176.html
Tehdit aldığını paylaşmıştı: Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin avukatından açıklama
Tehdit aldığını paylaşmıştı: Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin avukatından açıklama
Sputnik Türkiye
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in avukatı Necibe Karaoğlanlar Hasgör, "Kendisi bundan bir süre önce çeşitli vesilelerle görevi nedeniyle... 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T16:10+0300
2025-06-11T16:10+0300
2025-06-11T16:24+0300
türki̇ye
ferdi zeyrek
elektrik
avukat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0b/1096950994_0:28:959:567_1920x0_80_0_0_cf11f41dae6da82a4cf14c328f436d68.jpg
Elektrik akımına kapılması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in avukatı Necibe Karaoğlanlar Hasgör, "Elim olaydaki ilk bulgular, elektrik kaçağının tesisattaki malzeme ve montajın fen ve teknik kurallarına uygunsuzluğundan kaynaklandığı izlenimini vermektedir." ifadelerini kullandı.Ferdi Zeyrek neden öldü? İhmal var mı?Hasgör, yazılı açıklamasında, Zeyrek'in ani ölümü sebebiyle tarifsiz bir acı içinde olduklarını belirtti.'Tehdit ediliyordu'Açıklamasında, "Kendisi bundan bir süre önce çeşitli vesilelerle görevi nedeniyle tehdit edildiğini kamuoyu ile paylaşmıştı." bilgisini veren Hasgör, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/ferdi-zeyrekin-olumune-iliskin-bilirkisi-raporu-aciklandi-adalet-bakani-tunc-olaya-iliskin-6-kusuru-1096936185.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0b/1096950994_0:0:959:720_1920x0_80_0_0_f3f8fb3fde1189acc65e6d0d1ed0b573.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ferdi zeyrek , elektrik, avukat
ferdi zeyrek , elektrik, avukat
Tehdit aldığını paylaşmıştı: Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin avukatından açıklama
16:10 11.06.2025 (güncellendi: 16:24 11.06.2025)
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in avukatı Necibe Karaoğlanlar Hasgör, "Kendisi bundan bir süre önce çeşitli vesilelerle görevi nedeniyle tehdit edildiğini kamuoyu ile paylaşmıştı." dedi ve "Elim olaydaki ilk bulgular teknik kurallara uygunsuzluk izlenimini veriyor." dedi.
Elektrik akımına kapılması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in avukatı Necibe Karaoğlanlar Hasgör, "Elim olaydaki ilk bulgular, elektrik kaçağının tesisattaki malzeme ve montajın fen ve teknik kurallarına uygunsuzluğundan kaynaklandığı izlenimini vermektedir." ifadelerini kullandı.
Ferdi Zeyrek neden öldü? İhmal var mı?
Hasgör, yazılı açıklamasında, Zeyrek'in ani ölümü sebebiyle tarifsiz bir acı içinde olduklarını belirtti.
Açıklamasında, "Kendisi bundan bir süre önce çeşitli vesilelerle görevi nedeniyle tehdit edildiğini kamuoyu ile paylaşmıştı." bilgisini veren Hasgör, şunları kaydetti:
"Ancak vefatı sonucu neticelenen elim olaydaki ilk bulgular, elektrik kaçağının tesisattaki malzeme ve montajın fen ve teknik kurallarına uygunsuzluğundan kaynaklandığı izlenimini vermektedir. Bu durum yaşanan elim olayın kişi veya kişilerin ihmalinden kaynaklanan bir kaza olabileceği şüphesini doğurmaktadır. Soruşturma safahatında bu durumun aksine olabilecek herhangi bir bulgunun ortaya çıkması halinde yeni gelişmeler tarafımızca kamuoyu ile paylaşılacaktır."