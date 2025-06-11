https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/tehdit-aldigini-paylasmisti-ferdi-zeyrekin-olumune-iliskin-avukatindan-aciklama-1096950176.html

Tehdit aldığını paylaşmıştı: Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin avukatından açıklama

Tehdit aldığını paylaşmıştı: Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin avukatından açıklama

Sputnik Türkiye

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in avukatı Necibe Karaoğlanlar Hasgör, "Kendisi bundan bir süre önce çeşitli vesilelerle görevi nedeniyle... 11.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-11T16:10+0300

2025-06-11T16:10+0300

2025-06-11T16:24+0300

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ferdi zeyrek

elektrik

avukat

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Elektrik akımına kapılması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in avukatı Necibe Karaoğlanlar Hasgör, "Elim olaydaki ilk bulgular, elektrik kaçağının tesisattaki malzeme ve montajın fen ve teknik kurallarına uygunsuzluğundan kaynaklandığı izlenimini vermektedir." ifadelerini kullandı.Ferdi Zeyrek neden öldü? İhmal var mı?Hasgör, yazılı açıklamasında, Zeyrek'in ani ölümü sebebiyle tarifsiz bir acı içinde olduklarını belirtti.'Tehdit ediliyordu'Açıklamasında, "Kendisi bundan bir süre önce çeşitli vesilelerle görevi nedeniyle tehdit edildiğini kamuoyu ile paylaşmıştı." bilgisini veren Hasgör, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/ferdi-zeyrekin-olumune-iliskin-bilirkisi-raporu-aciklandi-adalet-bakani-tunc-olaya-iliskin-6-kusuru-1096936185.html

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ferdi zeyrek , elektrik, avukat