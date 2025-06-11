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Survivor All Star’dason finalist belli oldu: Hedef İstanbul'daki büyük final
Survivor All Star’dason finalist belli oldu: Hedef İstanbul'daki büyük final
Sputnik Türkiye
Survivor All‑Star’da kıyasıya mücadele tüm hızıyla sürerken, İstanbul’da düzenlenecek büyük finale gidecek isimler netlik kazandı. 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T07:16+0300
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yaşam
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Survivor All‑Star’da kıyasıya mücadele tüm hızıyla sürerken, İstanbul’da düzenlenecek büyük finale gidecek isimler netlik kazandı. Ayşe Yüksel, Sevgi İme ile girdiği düelloyu kazanarak son finalist olarak İstanbul biletini kaptı. Karşılaşmada yenilen Sevgi ise yarışmaya veda etti.Bu sonuçla birlikte üç finalist belli oldu:Volkan, duygularını şöyle dile getirdi:
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Survivor All Star’dason finalist belli oldu: Hedef İstanbul'daki büyük final

07:16 11.06.2025
© İHASurvivor
Survivor - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2025
© İHA
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Survivor All‑Star’da kıyasıya mücadele tüm hızıyla sürerken, İstanbul’da düzenlenecek büyük finale gidecek isimler netlik kazandı.
Survivor All‑Star’da kıyasıya mücadele tüm hızıyla sürerken, İstanbul’da düzenlenecek büyük finale gidecek isimler netlik kazandı. Ayşe Yüksel, Sevgi İme ile girdiği düelloyu kazanarak son finalist olarak İstanbul biletini kaptı. Karşılaşmada yenilen Sevgi ise yarışmaya veda etti.
Bu sonuçla birlikte üç finalist belli oldu:
İlk finalist, Batuhan Karacakaya idi.
İkinci finalist, Adem Kılıçcı oldu.
Üçüncü finalist, Volkan Çetinkaya ise İstanbul finallerine katılma hakkı elde etti. Volkan, ödül kolyesini “6 aydır üzerimde taşıdığım” ve “canım çocuklarım, ailem ve sevenlerim için taşıdığım” olarak tarif etti
Volkan, duygularını şöyle dile getirdi:

“Bu kolyeyi 6 aydır ağzımdan düşürmediğim canım çocuklarıma, sevenlerime, aileme armağan ediyorum. Beni İstanbul’da yalnız bırakmayacaklarını biliyorum. Benim için güzel bitti. Sonu inşallah daha iyi biter.”
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