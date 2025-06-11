https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/suriyede-kadinlar-icin-plajlarda-hasema-giymek-zorunlu-oldu-bes-yildizli-otellerde-mayo-serbest-1096954373.html

Suriye'de kadınlar için plajlarda haşema giymek zorunlu oldu: Beş yıldızlı otellerde mayo serbest kaldı

Suriye'de kadınlar için plajlarda haşema giymek zorunlu oldu: Beş yıldızlı otellerde mayo serbest kaldı

Sputnik Türkiye

Suriye'de kadınlara yönelik plaj giyim kuralları değişti. Kamuya açık plajlarda haşema zorunlu hale getirildi. Yeni yönetmelik kararı sonrası kıyafet... 11.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-11T17:54+0300

2025-06-11T17:54+0300

2025-06-11T17:54+0300

dünya

suriye

suriye hükümeti

suriye muhalefeti

suriye dışişleri bakanlığı

suriye krizi

suriye devlet başkanlığı

haşema

mayo

deniz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0b/1096953835_164:0:964:450_1920x0_80_0_0_27629fbd7f49a5218bd1a9536ff8065c.jpg

Suriye'de kadınlar için halka açık plajlarda burkini veya haşema zorunlu hale getirildi.Suriye Turizm Bakanı Mazen el-Salhani, halka açık plaj ve havuzlarda uyulması gereken yeni kıyafet kurallarını sosyal medya hesabından duyurdu. Bakanlığın yayımladığı bildiriye göre, artık burkini veya vücudu örten haşema mayolar kamuya açık plajlarda zorunlu oldu.Kadınların mayo üzerine plaj elbisesi veya bol bir örtü giymesi, erkeklerin ise gömleksiz dolaşmaması gerektiği ifade edildi. Şeffaf veya dar kıyafetler yasaklanırken, omuz ve dizleri kapatan bol giysiler tavsiye edildi. Ancak bu kuralların 4 yıldızlı ve üzeri otellerin özel plajlarında geçerli olmayacağı açıklandı.Uyumun plaj görevlileri ve cankurtaranlar tarafından denetleneceği belirtilirken, ihlallere hangi yaptırımların uygulanacağı henüz açıklanmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/erdogandan-suriye-sorusuna-net-yanit-federatif-yapi-konusu-ham-hayalden-ibarettir-1095812785.html

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

suriye, suriye hükümeti, suriye muhalefeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye krizi, suriye devlet başkanlığı, haşema, mayo, deniz