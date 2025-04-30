https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/erdogandan-suriye-sorusuna-net-yanit-federatif-yapi-konusu-ham-hayalden-ibarettir-1095812785.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye sorusuna net yanıt: Federatif yapı konusu ham hayalden ibarettir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye sorusuna net yanıt: Federatif yapı konusu ham hayalden ibarettir

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaparken, İsrail’in saldırgan tutumuna... 30.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-30T16:01+0300

2025-04-30T16:01+0300

2025-04-30T16:01+0300

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya’nın Başbakanı Giorgia Meloni ile gerçekleştirdiği temasların ardından dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Suriye, İsrail, Ukrayna ve terörle mücadele başlıklarında önemli açıklamalarda bulundu.'Suriye’nin toprak bütünlüğü vazgeçilmezdir'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni ile yapılan görüşmelerde Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel barışın sağlanması için atılabilecek adımları ele aldıklarını belirtti. Erdoğan, “Suriye’nin terör unsurlarından temizlenmesi, devlet kurumlarının güçlendirilmesi ve yeniden inşa sürecinin başlaması şart” dedi.Suriye’deki sözde federatif yapı girişimlerine ise net bir şekilde karşı çıktı:'İsrail, çatışmayı Suriye’ye yayarak bölgeyi kan gölüne çevirmeye çalışıyor'Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Suriye topraklarına yönelik saldırılarını sert sözlerle eleştirdi.Türkiye’nin bölgede barış ve huzuru öncelediğini vurgulayan Erdoğan, Suriye’de başka hiçbir silahlı yapıya izin verilmeyeceğini belirtti.'Suriye’de en büyük tehdit terör örgütleridir'Erdoğan, “Bizim için sınır güvenliği stratejik bir önceliktir. Suriye yönetimiyle temas halindeyiz. Ortak adımlar atılmaya devam edecek.” açıklamasında bulundu.Ukrayna-Rusya ateşkesi ve barış süreciGazetecilerin Ukrayna krizine ilişkin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, yaklaşan ateşkes ihtimalini olumlu karşıladı:Barış sürecinin sürdürülebilir olması için tarafların karşılıklı güven inşa etmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin diplomatik çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/cumhurbaskani-erdogan-ak-parti-grup-toplantisinda-konusuyor-1095804763.html

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