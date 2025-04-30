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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye sorusuna net yanıt: Federatif yapı konusu ham hayalden ibarettir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye sorusuna net yanıt: Federatif yapı konusu ham hayalden ibarettir
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaparken, İsrail’in saldırgan tutumuna... 30.04.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya’nın Başbakanı Giorgia Meloni ile gerçekleştirdiği temasların ardından dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Suriye, İsrail, Ukrayna ve terörle mücadele başlıklarında önemli açıklamalarda bulundu.'Suriye’nin toprak bütünlüğü vazgeçilmezdir'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni ile yapılan görüşmelerde Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel barışın sağlanması için atılabilecek adımları ele aldıklarını belirtti. Erdoğan, “Suriye’nin terör unsurlarından temizlenmesi, devlet kurumlarının güçlendirilmesi ve yeniden inşa sürecinin başlaması şart” dedi.Suriye’deki sözde federatif yapı girişimlerine ise net bir şekilde karşı çıktı:'İsrail, çatışmayı Suriye’ye yayarak bölgeyi kan gölüne çevirmeye çalışıyor'Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Suriye topraklarına yönelik saldırılarını sert sözlerle eleştirdi.Türkiye’nin bölgede barış ve huzuru öncelediğini vurgulayan Erdoğan, Suriye’de başka hiçbir silahlı yapıya izin verilmeyeceğini belirtti.'Suriye’de en büyük tehdit terör örgütleridir'Erdoğan, “Bizim için sınır güvenliği stratejik bir önceliktir. Suriye yönetimiyle temas halindeyiz. Ortak adımlar atılmaya devam edecek.” açıklamasında bulundu.Ukrayna-Rusya ateşkesi ve barış süreciGazetecilerin Ukrayna krizine ilişkin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, yaklaşan ateşkes ihtimalini olumlu karşıladı:Barış sürecinin sürdürülebilir olması için tarafların karşılıklı güven inşa etmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin diplomatik çabalarını sürdüreceğini ifade etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye sorusuna net yanıt: Federatif yapı konusu ham hayalden ibarettir

16:01 30.04.2025
© Binnur Ege Gürün KoçakErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
© Binnur Ege Gürün Koçak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaparken, İsrail’in saldırgan tutumuna tepki gösterdi. Ukrayna krizi için ise barış çağrısı yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya’nın Başbakanı Giorgia Meloni ile gerçekleştirdiği temasların ardından dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Suriye, İsrail, Ukrayna ve terörle mücadele başlıklarında önemli açıklamalarda bulundu.

'Suriye’nin toprak bütünlüğü vazgeçilmezdir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni ile yapılan görüşmelerde Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel barışın sağlanması için atılabilecek adımları ele aldıklarını belirtti. Erdoğan, “Suriye’nin terör unsurlarından temizlenmesi, devlet kurumlarının güçlendirilmesi ve yeniden inşa sürecinin başlaması şart” dedi.
Suriye’deki sözde federatif yapı girişimlerine ise net bir şekilde karşı çıktı:
“Federatif yapı konusu ham hayalden ibarettir. Gerçeklikten uzaktır ve Suriye'nin istikrarına hizmet etmez.”

'İsrail, çatışmayı Suriye’ye yayarak bölgeyi kan gölüne çevirmeye çalışıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Suriye topraklarına yönelik saldırılarını sert sözlerle eleştirdi.

“İsrail, çatışmayı Suriye’ye yayarak bölgeyi kan gölüne çevirmeye çalışıyor. Bu saldırılar, yeni yönetimle oluşan olumlu iklimi sabote etme girişimidir.”

Türkiye’nin bölgede barış ve huzuru öncelediğini vurgulayan Erdoğan, Suriye’de başka hiçbir silahlı yapıya izin verilmeyeceğini belirtti.

'Suriye’de en büyük tehdit terör örgütleridir'

Erdoğan, “Bizim için sınır güvenliği stratejik bir önceliktir. Suriye yönetimiyle temas halindeyiz. Ortak adımlar atılmaya devam edecek.” açıklamasında bulundu.

Ukrayna-Rusya ateşkesi ve barış süreci

Gazetecilerin Ukrayna krizine ilişkin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, yaklaşan ateşkes ihtimalini olumlu karşıladı:
“Temennimiz, geçici ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesidir. Bu savaş herkes için büyük bir kayıptır. Türkiye olarak barış için elimizden geleni yapıyoruz.”
Barış sürecinin sürdürülebilir olması için tarafların karşılıklı güven inşa etmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin diplomatik çabalarını sürdüreceğini ifade etti.
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güya her işlerinde şeffaf olacaklardı, bantçı olup çıktılar
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