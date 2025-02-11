https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/tarihte-bir-ilk-cumhuriyet-altini-ilk-kez-asgari-ucreti-gecti-1093574541.html
Tarihte bir ilk: Cumhuriyet altını, ilk kez asgari ücreti geçti
Tarihte bir ilk: Cumhuriyet altını, ilk kez asgari ücreti geçti
Sputnik Türkiye
Altındaki yükseliş sürüyor. Cumhuriyet altını tarihte ilk kez asgari ücreti geçti. 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T14:53+0300
2025-02-11T14:53+0300
2025-02-11T15:25+0300
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Güvenli liman olan altındaki yükseliş sürerken tarihte de bir ilk yaşandı ve Cumhuriyet altını ilk kez asgari ücreti geçti ve 22 bin 300 lirayı ilk kez test etti. 2003 yılında asgari ücret ile 2.5 cumhuriyet altını alabiliyordu. Son fiyatlamayla birlikte ilk kez cumhuriyet altını asgari ücreti geçti.Gram altın 10 günde yüzde 4,74 değer kazandı2025’te başlangıç değeri 2,994.70 TL olan gram altın, yılbaşından bu yana 384,2 lira artarak yüzde 12,83 oranında değer kazandı.Şubat ayının ilk gününe göre hesaplandığında neredeyse 10 günde gram altın 152,94 TL artarak yüzde 4,74 değer kazandı.Gram altının son 1 yıllık performansına bakıldığında 1,996.81 liradan 3,378.86 liraya yükselerek değer yüzde 69,21 değer kazancı yaşadı.Yıllara göre asgari ücret ne kadar?Yıllara göre Cumhuriyet Altını fiyatları ( ocak / alış)
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/altinda-rekor-serisi-devam-ediyor-islam-memis-gram-altinin-5-haftalik-karini-acikladi--1093557235.html
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altın, gram altın, külçe altın, cumhuriyet altını
altın, gram altın, külçe altın, cumhuriyet altını
Tarihte bir ilk: Cumhuriyet altını, ilk kez asgari ücreti geçti
14:53 11.02.2025 (güncellendi: 15:25 11.02.2025)
Altındaki yükseliş sürüyor. Cumhuriyet altını tarihte ilk kez asgari ücreti geçti.
Güvenli liman olan altındaki yükseliş sürerken tarihte de bir ilk yaşandı ve Cumhuriyet altını ilk kez asgari ücreti geçti ve 22 bin 300 lirayı ilk kez test etti. 2003 yılında asgari ücret ile 2.5 cumhuriyet altını alabiliyordu. Son fiyatlamayla birlikte ilk kez cumhuriyet altını asgari ücreti geçti.
Gram altın 10 günde yüzde 4,74 değer kazandı
2025’te başlangıç değeri 2,994.70 TL olan gram altın, yılbaşından bu yana 384,2 lira artarak yüzde 12,83 oranında değer kazandı.
Şubat ayının ilk gününe göre hesaplandığında neredeyse 10 günde gram altın 152,94 TL artarak yüzde 4,74 değer kazandı.
Gram altının son 1 yıllık performansına bakıldığında 1,996.81 liradan 3,378.86 liraya yükselerek değer yüzde 69,21 değer kazancı yaşadı.
Yıllara göre asgari ücret ne kadar?
2023 (temmuz-aralık) 11.402 2022 (temmuz-aralık) 5.500
Yıllara göre Cumhuriyet Altını fiyatları ( ocak / alış)