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Tarihte bir ilk: Cumhuriyet altını, ilk kez asgari ücreti geçti
Tarihte bir ilk: Cumhuriyet altını, ilk kez asgari ücreti geçti
Sputnik Türkiye
Altındaki yükseliş sürüyor. Cumhuriyet altını tarihte ilk kez asgari ücreti geçti. 11.02.2025, Sputnik Türkiye
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Güvenli liman olan altındaki yükseliş sürerken tarihte de bir ilk yaşandı ve Cumhuriyet altını ilk kez asgari ücreti geçti ve 22 bin 300 lirayı ilk kez test etti. 2003 yılında asgari ücret ile 2.5 cumhuriyet altını alabiliyordu. Son fiyatlamayla birlikte ilk kez cumhuriyet altını asgari ücreti geçti.Gram altın 10 günde yüzde 4,74 değer kazandı2025’te başlangıç değeri 2,994.70 TL olan gram altın, yılbaşından bu yana 384,2 lira artarak yüzde 12,83 oranında değer kazandı.Şubat ayının ilk gününe göre hesaplandığında neredeyse 10 günde gram altın 152,94 TL artarak yüzde 4,74 değer kazandı.Gram altının son 1 yıllık performansına bakıldığında 1,996.81 liradan 3,378.86 liraya yükselerek değer yüzde 69,21 değer kazancı yaşadı.Yıllara göre asgari ücret ne kadar?Yıllara göre Cumhuriyet Altını fiyatları ( ocak / alış)
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altın, gram altın, külçe altın, cumhuriyet altını

Tarihte bir ilk: Cumhuriyet altını, ilk kez asgari ücreti geçti

14:53 11.02.2025 (güncellendi: 15:25 11.02.2025)
© AAAltın, çeyrek altın, cumhuriyet altını
Altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
© AA
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Altındaki yükseliş sürüyor. Cumhuriyet altını tarihte ilk kez asgari ücreti geçti.
Güvenli liman olan altındaki yükseliş sürerken tarihte de bir ilk yaşandı ve Cumhuriyet altını ilk kez asgari ücreti geçti ve 22 bin 300 lirayı ilk kez test etti. 2003 yılında asgari ücret ile 2.5 cumhuriyet altını alabiliyordu. Son fiyatlamayla birlikte ilk kez cumhuriyet altını asgari ücreti geçti.

Gram altın 10 günde yüzde 4,74 değer kazandı

2025’te başlangıç değeri 2,994.70 TL olan gram altın, yılbaşından bu yana 384,2 lira artarak yüzde 12,83 oranında değer kazandı.
Şubat ayının ilk gününe göre hesaplandığında neredeyse 10 günde gram altın 152,94 TL artarak yüzde 4,74 değer kazandı.
Gram altının son 1 yıllık performansına bakıldığında 1,996.81 liradan 3,378.86 liraya yükselerek değer yüzde 69,21 değer kazancı yaşadı.

Yıllara göre asgari ücret ne kadar?

2025 yılı 22.104
2024 yılı 17.002
2023 (ocak-temmuz) 8.506
2023 (temmuz-aralık) 11.402
2022 (ocak-temmuz) 4.253
2022 (temmuz-aralık) 5.500
2021 2.825
2020 2.324

Yıllara göre Cumhuriyet Altını fiyatları ( ocak / alış)

2020 1.930 TL
2021 3.033 TL
2022 5.076 TL
2023 7.323 TL
2024 13.034 TL
2025 19.822 TL

Altın alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
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