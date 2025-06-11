https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/samsunda-denizde-alabora-olan-sandaldaki-3-kisi-cankurtaranlar-tarafindan-kurtarildi-1096926424.html
Samsun'da denizde alabora olan sandaldaki 3 kişi cankurtaranlar tarafından kurtarıldı
Samsun'da denizde alabora olan sandaldaki 3 kişi cankurtaranlar tarafından kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Samsun'un Atakum ilçesi açıklarında denizde alabora olan sandaldaki 3 kişi can yeleklerini giymiş halde suyun içinde bulundu. 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T02:55+0300
2025-06-11T02:55+0300
2025-06-11T02:55+0300
samsun valiliği
türki̇ye
deniz
alabora
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Samsun'un Atakum ilçesinde bir sandalın alabora olduğu ve suda kazazedelerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi Cankurtaran, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ile sağlık ekipleri sevk edildi.Bölgeye ulaşan ekipler denizde can yelekli 3 kazazede ve ters dönmüş vaziyetteki tekneyi tespit etti.Cankurtaranlar tarafından biri 21 ikisi 23 yaşındaki 3 kazazede kurtarıldı.Kurtarılanların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Samsun Valiliği kentte 18 bölgede denize girmenin yasaklandığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/valilik-duyurdu-samsunda-bazi-noktalarda-denize-girmek-yasaklandi-1096923002.html
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samsun valiliği, deniz, alabora
samsun valiliği, deniz, alabora
Samsun'da denizde alabora olan sandaldaki 3 kişi cankurtaranlar tarafından kurtarıldı
Samsun'un Atakum ilçesi açıklarında denizde alabora olan sandaldaki 3 kişi can yeleklerini giymiş halde suyun içinde bulundu.
Samsun'un Atakum ilçesinde bir sandalın alabora olduğu ve suda kazazedelerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi Cankurtaran, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler denizde can yelekli 3 kazazede ve ters dönmüş vaziyetteki tekneyi tespit etti.
Cankurtaranlar tarafından biri 21 ikisi 23 yaşındaki 3 kazazede kurtarıldı.
Kurtarılanların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Samsun Valiliği kentte 18 bölgede denize girmenin yasaklandığını açıklamıştı.