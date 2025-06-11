https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/lavrov-askabata-resmi-bir-ziyaret-gerceklestirecek-1096957285.html
Lavrov, Aşkabat'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek
Lavrov, Aşkabat'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Haziran ayı sonunda Aşkabat’a resmi bir ziyarette bulunacak. Rusya’nın Türkmenistan Büyükelçisi İvan Volınkin, düzenli... 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T21:36+0300
2025-06-11T21:36+0300
2025-06-11T21:36+0300
dünya
rusya
aşkabat
i̇van volınkin
sergey lavrov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/14/1096360463_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_e2d1a42ee74fa7f868d6defd435d53cf.jpg
Rusya’nın Türkmenistan Büyükelçisi İvan Volınkin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Haziran ayı sonunda Aşkabat’a resmi bir ziyarette bulunacağını duyurdu.Volınkin, “Şu anda Rusya Dışişleri Bakanı’nın Türkmenistan’a yapacağı resmi ziyaret için yoğun hazırlıklar sürüyor. Sergey Viktoroviç Lavrov’un Haziran ayı sonuna kadar Aşkabat’ı ziyaret etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Düzenli Rusya-Türkmenistan diyaloğunun, iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm yönleriyle gelişmesinde kilit rol oynadığını vurgulayan Volınkin, “Birlikte yeni ufuklara doğru ilerlemeye devam edeceğiz.” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/merz-rusyaya-yonelik-18-yaptirim-paketi-en-gec-onumuzdeki-hafta-kabul-edilecek-1096956020.html
rusya
aşkabat
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/14/1096360463_227:0:2956:2047_1920x0_80_0_0_7032a137ac8696b682a98f8ad62bf99d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, aşkabat, i̇van volınkin, sergey lavrov
rusya, aşkabat, i̇van volınkin, sergey lavrov
Lavrov, Aşkabat'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Haziran ayı sonunda Aşkabat’a resmi bir ziyarette bulunacak. Rusya’nın Türkmenistan Büyükelçisi İvan Volınkin, düzenli Rusya-Türkmenistan diyaloğunun, iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm yönleriyle gelişmesinde kilit rol oynadığını vurguladı.
Rusya’nın Türkmenistan Büyükelçisi İvan Volınkin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Haziran ayı sonunda Aşkabat’a resmi bir ziyarette bulunacağını duyurdu.
Volınkin, “Şu anda Rusya Dışişleri Bakanı’nın Türkmenistan’a yapacağı resmi ziyaret için yoğun hazırlıklar sürüyor. Sergey Viktoroviç Lavrov’un Haziran ayı sonuna kadar Aşkabat’ı ziyaret etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Düzenli Rusya-Türkmenistan diyaloğunun, iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm yönleriyle gelişmesinde kilit rol oynadığını vurgulayan Volınkin, “Birlikte yeni ufuklara doğru ilerlemeye devam edeceğiz.” dedi.