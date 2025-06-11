https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/rusya-disislerinden-nato-genel-sekreterine-yabanci-dil-bilmek-faydali-1096953978.html
Rusya Dışişleri’nden NATO Genel Sekreteri'ne: Yabancı dil bilmek faydalı
Rusya Dışişleri’nden NATO Genel Sekreteri'ne: Yabancı dil bilmek faydalı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin sözde ‘Rus tehdidi ve askeri harcamaların artırılması gerektiğine’... 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T17:46+0300
2025-06-11T17:46+0300
2025-06-11T17:45+0300
dünya
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Rutte'nin, ‘askeri harcamaların arttırılmaması durumunda ittifak üyelerinin Rusça öğrenmek zorunda kalacağı’ yönündeki açıklamasını Rusya’da yayın yapan Zvezda televizyonuna değerlendiren Gruşko, yabancı dil bilmenin yararlı olduğunu söyledi.Gruşko, “Bir ülkeden diğerine gidiyor ve ‘silahlanmazsak, bu parayı ayırmazsak herkesin Rusça öğrenmek zorunda kalacağına’ dair tuhaf açıklamalar yapıyor. Oysa yabancı dil bilmek genel olarak yararlı bir şey” ifadelerini kullandı.Daha önce Rutte, Londra'daki konferansta NATO üyelerine, 'askeri harcamalarını GSYİH'nin yüzde 5'ine çıkarmamaları halinde Rusça öğrenmek zorunda kalacakları' uyarısında bulunarak, sözde ‘Rus tehdidine’ vurgu yapmıştı.Rusya son yıllarda Batı sınırlarında NATO’nun eşi benzeri görülmemiş bir faaliyet gösterdiğine dikkat çekiyor. İttifak, ‘Rus saldırganlığını caydırmak’ bahanesiyle girişimlerini giderek genişletiyor.Moskova, ittifakın Avrupa'da güç yığınağı yapmasından duyduğu endişeyi defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ile diyaloğa açık olduklarını ancak bunun eşitlik temelinde olması gerektiğini, Batı'nın da kıtayı askerileştirme politikasından vazgeçmesi gerektiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/natonun-yeniden-planlari-rusyayla-catisma-icin-tasarlandi-1096930594.html
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aleksandr gruşko, rusya dışişleri bakanlığı, mark rutte, nato, rusya, moskova, londra, zvezda
aleksandr gruşko, rusya dışişleri bakanlığı, mark rutte, nato, rusya, moskova, londra, zvezda
Rusya Dışişleri’nden NATO Genel Sekreteri'ne: Yabancı dil bilmek faydalı
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin sözde ‘Rus tehdidi ve askeri harcamaların artırılması gerektiğine’ ilişkin açıklamasını değerlendirdi.
Rutte'nin, ‘askeri harcamaların arttırılmaması durumunda ittifak üyelerinin Rusça öğrenmek zorunda kalacağı’ yönündeki açıklamasını Rusya’da yayın yapan Zvezda televizyonuna değerlendiren Gruşko, yabancı dil bilmenin yararlı olduğunu söyledi.
Gruşko, “Bir ülkeden diğerine gidiyor ve ‘silahlanmazsak, bu parayı ayırmazsak herkesin Rusça öğrenmek zorunda kalacağına’ dair tuhaf açıklamalar yapıyor. Oysa yabancı dil bilmek genel olarak yararlı bir şey” ifadelerini kullandı.
Daha önce Rutte, Londra'daki konferansta NATO üyelerine, 'askeri harcamalarını GSYİH'nin yüzde 5'ine çıkarmamaları halinde Rusça öğrenmek zorunda kalacakları' uyarısında bulunarak, sözde ‘Rus tehdidine’ vurgu yapmıştı.
Rusya son yıllarda Batı sınırlarında NATO’nun eşi benzeri görülmemiş bir faaliyet gösterdiğine dikkat çekiyor. İttifak, ‘Rus saldırganlığını caydırmak’ bahanesiyle girişimlerini giderek genişletiyor.
Moskova, ittifakın Avrupa'da güç yığınağı yapmasından duyduğu endişeyi defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ile diyaloğa açık olduklarını ancak bunun eşitlik temelinde olması gerektiğini, Batı'nın da kıtayı askerileştirme politikasından vazgeçmesi gerektiğini belirtmişti.