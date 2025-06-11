https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/natonun-yeniden-planlari-rusyayla-catisma-icin-tasarlandi-1096930594.html

‘NATO’nun yeniden silahlanma planları Rusya’yla çatışma için tasarlandı’

‘NATO’nun yeniden silahlanma planları Rusya’yla çatışma için tasarlandı’

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, NATO'nun üye ülkelerin ordularını yeniden donatma, askeri bütçelerini arttırma ve komuta yapısını reforme etme... 11.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-11T08:19+0300

2025-06-11T08:19+0300

2025-06-11T08:27+0300

dünya

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rusya dışişleri bakanlığı

aleksandr gruşko

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Moskova'da düzenlenen Gelecek Forumu 2050 kapsamında Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, NATO’nun yeniden silahlanma planının hedefini değerlendirdi.Gruşko, “NATO'ya bakacak olursak, bunun sadece tatbikatlarda değil, aynı zamanda orduları yeniden donatma, askeri bütçeleri arttırma, komuta yapısında reform yapma ve yeni komutanlıklar kurma planlarına da yansıdığını ve tüm bu askeri yapılanmanın temelde Rusya ile askeri bir çatışma için tasarlandığını görebiliriz” ifadesini kullandı.Rus diplomat ayrıca ittifakın Rusya ile çatışmaya hazırlanmasının, Moskova'nın NATO ülkeleriyle askeri ve siyasi ilişkilerini belirleyen bir gerçeklik olduğunu kaydetti.Rusya son yıllarda Batı sınırlarında NATO’nun eşi benzeri görülmemiş bir faaliyet gösterdiğine dikkat çekiyor. İttifak, ‘Rus saldırganlığını caydırmak’ bahanesiyle girişimlerini giderek genişletiyor.Moskova, bloğun Avrupa'da güç yığınağı yapmasından duyduğu endişeyi defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ile diyaloğa açık olduklarını ancak bunun eşitlik temelinde olması gerektiğini, Batı'nın da kıtayı askerileştirme politikasından vazgeçmesi gerektiğini belirtmişti.

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