https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/rusya-disisleri-ukrayna-askerlerinin-cenazelerini-geri-almayi-acikca-reddetti-1096933557.html

Rusya Dışişleri: Ukrayna, askerlerinin cenazelerini geri almayı açıkça reddetti

Rusya Dışişleri: Ukrayna, askerlerinin cenazelerini geri almayı açıkça reddetti

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna’nın ölen askerlerinin cenazelerini geri almayı açıkça reddettiğini belirtti. 11.06.2025, Sputnik Türkiye

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, Kiev rejiminin ölen askerlerinin cenazelerini geri almayı reddetmesini değerlendirdi.Rusya’nın Ukraynalı askerlerin cenazelerini teslim etme önerisine Ukrayna tarafının söz konusu süreci erteleme talebinde bulunmadığına dikkat çeken Zaharova, “Çünkü örneğin Ukrayna tarafının ilgili bilimsel ve teknik olanakları yok. Çünkü bu kimliğin tespit edilmesi ve saklamayla ilgili bir süreç" diye anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü: Rus diplomat, cenazeleri teslim almayı reddetmesinin Kiev rejiminin neo-nazi doğasını doğruladığını kaydetti.İstanbul’daki görüşme:İstanbul, 2 Haziran’da Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerin ikinci turuna ev sahipliği yapmıştı. Görüşmede varılan başlıca anlaşmalar:Rusya tek taraflı olarak 6 bin Ukraynalı askerin cenazesini Kiev'e teslim etmeyi planlıyordu. Moskova tüm bu askerlerin kimliklerini tespit etmişti.Ukrayna'nın anlaşmaları bozmasıRusya, 6 Haziran günü 6 binden fazla Ukraynalı askerin cenazesini Kiev'e teslim etme ve yaralıları, ağır hastaları ve esirleri takas etme sürecini başlattı.Rusya, Ukrayna’da sürecin olası ertelenmesine ilişkin bir bilgi bekliyor.

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