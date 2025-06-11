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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/rusya-disisleri-ukrayna-askerlerinin-cenazelerini-geri-almayi-acikca-reddetti-1096933557.html
Rusya Dışişleri: Ukrayna, askerlerinin cenazelerini geri almayı açıkça reddetti
Rusya Dışişleri: Ukrayna, askerlerinin cenazelerini geri almayı açıkça reddetti
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna’nın ölen askerlerinin cenazelerini geri almayı açıkça reddettiğini belirtti. 11.06.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, Kiev rejiminin ölen askerlerinin cenazelerini geri almayı reddetmesini değerlendirdi.Rusya’nın Ukraynalı askerlerin cenazelerini teslim etme önerisine Ukrayna tarafının söz konusu süreci erteleme talebinde bulunmadığına dikkat çeken Zaharova, “Çünkü örneğin Ukrayna tarafının ilgili bilimsel ve teknik olanakları yok. Çünkü bu kimliğin tespit edilmesi ve saklamayla ilgili bir süreç" diye anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü: Rus diplomat, cenazeleri teslim almayı reddetmesinin Kiev rejiminin neo-nazi doğasını doğruladığını kaydetti.İstanbul’daki görüşme:İstanbul, 2 Haziran’da Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerin ikinci turuna ev sahipliği yapmıştı. Görüşmede varılan başlıca anlaşmalar:Rusya tek taraflı olarak 6 bin Ukraynalı askerin cenazesini Kiev'e teslim etmeyi planlıyordu. Moskova tüm bu askerlerin kimliklerini tespit etmişti.Ukrayna'nın anlaşmaları bozmasıRusya, 6 Haziran günü 6 binden fazla Ukraynalı askerin cenazesini Kiev'e teslim etme ve yaralıları, ağır hastaları ve esirleri takas etme sürecini başlattı.Rusya, Ukrayna’da sürecin olası ertelenmesine ilişkin bir bilgi bekliyor.
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Rusya Dışişleri: Ukrayna, askerlerinin cenazelerini geri almayı açıkça reddetti

10:01 11.06.2025 (güncellendi: 10:03 11.06.2025)
© Sputnik / Максим БлиновRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2025
© Sputnik / Максим Блинов
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna’nın ölen askerlerinin cenazelerini geri almayı açıkça reddettiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, Kiev rejiminin ölen askerlerinin cenazelerini geri almayı reddetmesini değerlendirdi.
Rusya’nın Ukraynalı askerlerin cenazelerini teslim etme önerisine Ukrayna tarafının söz konusu süreci erteleme talebinde bulunmadığına dikkat çeken Zaharova, “Çünkü örneğin Ukrayna tarafının ilgili bilimsel ve teknik olanakları yok. Çünkü bu kimliğin tespit edilmesi ve saklamayla ilgili bir süreç" diye anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu nedenlerle sürecin ertelenmesini veya bölümler, partiler halinde teslim etmemizi ya da kimliği kesin tespit edildiğine inandığımız cenazeleri teslim etmemizi talep etmediler. Böyle bir şey olmadı. Doğrudan ret. Bu ret sonra bize ve kendi insanlarına yönelik hakaret ve alaya dönüştü.
Rus diplomat, cenazeleri teslim almayı reddetmesinin Kiev rejiminin neo-nazi doğasını doğruladığını kaydetti.

İstanbul’daki görüşme:

İstanbul, 2 Haziran’da Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerin ikinci turuna ev sahipliği yapmıştı. Görüşmede varılan başlıca anlaşmalar:
Hasta ve ağır yaralıların ‘herkes karşılık herkes’ ilkesine göre takası;
25 yaşın altındaki esirlerin takası;
Takasın toplam miktarının en az bin kişi olması;
Rusya tek taraflı olarak 6 bin Ukraynalı askerin cenazesini Kiev'e teslim etmeyi planlıyordu. Moskova tüm bu askerlerin kimliklerini tespit etmişti.

Ukrayna'nın anlaşmaları bozması

Rusya, 6 Haziran günü 6 binden fazla Ukraynalı askerin cenazesini Kiev'e teslim etme ve yaralıları, ağır hastaları ve esirleri takas etme sürecini başlattı.
Ukrayna ile sınıra 1200 Ukraynalı askerin cenazesi getirildi;
Kiev temsilcileri, tarih ve yerin önceden duyurulmasına rağmen takasın yapılacağı yere gelmedi;
Ukrayna tarafı hafta sonu boyunca Moskova ile temas kurmadı ve cenazelerin nakli gerçekleşmedi;
Rusya, Ukrayna’da sürecin olası ertelenmesine ilişkin bir bilgi bekliyor.
Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2025
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