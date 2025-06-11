https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/elon-muskin-babasi-dunyadaki-hicbir-baskent-moskova-ile-kiyaslanamaz-1096932532.html

Elon Musk'ın babası: Dünyadaki hiçbir başkent Moskova ile kıyaslanamaz

Elon Musk'ın babası: Dünyadaki hiçbir başkent Moskova ile kıyaslanamaz

Sputnik Türkiye

Elon Musk’ın babası Errol Musk, ‘dünyanın en güzel şehri’ olarak nitelendirdiği Moskova ile dünyadaki başka hiçbir başkentin kıyaslanamayacağını belirtti. 11.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-11T09:17+0300

2025-06-11T09:17+0300

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Sputnik’e konuşan Errol Musk, Gelecek Forumu 2050’ye katılmak için geldiği Rusya’nın başkenti Moskova’ya övgüler yağdırdı.Moskova'nın "tek kelimeyle muhteşem" olduğunu kaydeden Errol Musk, Rusya'nın başkentiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:Moskova’nın dünyanın en güzel başkenti olduğunu kaydeden işadamı şunu ekledi:‘Trump'ın gelişi ABD'de olumlu bir değişim yarattı’Baba Musk ayrıca Donald Trump’ın Beyaz Saray’a gelişiyle ABD’de olumlu değişimlere yol açtığı görüşünü dile getirerek bu konuda şu yorumda bulundu:Joe Biden yönetimi sırasında ABD halkının, ülkedeki durumun kötüleşmesine yol açan politikalardan ciddi endişe duyduğunu söyleyen işadamı, Trump’ın iktidarda bulunduğu kısa süre için çok şey başardığını ve ‘kaos insanları’ olarak nitelendirdiği liberal ideoloji destekçilerini yatıştırdığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/abd-ulusal-istihbarat-direktorunden-kotu-haber-dunya-nukleer-yok-olusun-esiginde-1096930829.html

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errol musk, elon musk, rusya, moskova, abd, donald trump, joe biden