https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/elon-muskin-babasi-dunyadaki-hicbir-baskent-moskova-ile-kiyaslanamaz-1096932532.html
Elon Musk'ın babası: Dünyadaki hiçbir başkent Moskova ile kıyaslanamaz
Elon Musk'ın babası: Dünyadaki hiçbir başkent Moskova ile kıyaslanamaz
Sputnik Türkiye
Elon Musk’ın babası Errol Musk, ‘dünyanın en güzel şehri’ olarak nitelendirdiği Moskova ile dünyadaki başka hiçbir başkentin kıyaslanamayacağını belirtti. 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T09:17+0300
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Sputnik’e konuşan Errol Musk, Gelecek Forumu 2050’ye katılmak için geldiği Rusya’nın başkenti Moskova’ya övgüler yağdırdı.Moskova'nın "tek kelimeyle muhteşem" olduğunu kaydeden Errol Musk, Rusya'nın başkentiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:Moskova’nın dünyanın en güzel başkenti olduğunu kaydeden işadamı şunu ekledi:‘Trump'ın gelişi ABD'de olumlu bir değişim yarattı’Baba Musk ayrıca Donald Trump’ın Beyaz Saray’a gelişiyle ABD’de olumlu değişimlere yol açtığı görüşünü dile getirerek bu konuda şu yorumda bulundu:Joe Biden yönetimi sırasında ABD halkının, ülkedeki durumun kötüleşmesine yol açan politikalardan ciddi endişe duyduğunu söyleyen işadamı, Trump’ın iktidarda bulunduğu kısa süre için çok şey başardığını ve ‘kaos insanları’ olarak nitelendirdiği liberal ideoloji destekçilerini yatıştırdığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/abd-ulusal-istihbarat-direktorunden-kotu-haber-dunya-nukleer-yok-olusun-esiginde-1096930829.html
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errol musk, elon musk, rusya, moskova, abd, donald trump, joe biden
errol musk, elon musk, rusya, moskova, abd, donald trump, joe biden
Elon Musk'ın babası: Dünyadaki hiçbir başkent Moskova ile kıyaslanamaz
09:17 11.06.2025 (güncellendi: 09:24 11.06.2025)
Elon Musk’ın babası Errol Musk, ‘dünyanın en güzel şehri’ olarak nitelendirdiği Moskova ile dünyadaki başka hiçbir başkentin kıyaslanamayacağını belirtti.
Sputnik’e konuşan Errol Musk, Gelecek Forumu 2050’ye katılmak için geldiği Rusya’nın başkenti Moskova’ya övgüler yağdırdı.
Moskova'nın "tek kelimeyle muhteşem" olduğunu kaydeden Errol Musk, Rusya'nın başkentiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Moskova hakkında eski bir filmden ya da daha önce görmüş olabileceğim başka bir şeyden bir fikrim vardı ama bunlar genellikle eski filmlerdi. Moskova'nın bu şekilde olduğuna dair hiçbir fikrim yoktu.
Moskova’nın dünyanın en güzel başkenti olduğunu kaydeden işadamı şunu ekledi:
Bence dünyadaki hiçbir başkent Moskova ile kıyaslanamaz. Bir tanesi bile.
‘Trump'ın gelişi ABD'de olumlu bir değişim yarattı’
Baba Musk ayrıca Donald Trump’ın Beyaz Saray’a gelişiyle ABD’de olumlu değişimlere yol açtığı görüşünü dile getirerek bu konuda şu yorumda bulundu:
Trump seçimi kazandığı andan itibaren, her şey neredeyse bir gecede sihir gibi gelişti. İnsanlar tek parça halinde özgürce nefes alabildi ve bir gecede gelecek için umut doğdu.
Joe Biden yönetimi sırasında ABD halkının, ülkedeki durumun kötüleşmesine yol açan politikalardan ciddi endişe duyduğunu söyleyen işadamı, Trump’ın iktidarda bulunduğu kısa süre için çok şey başardığını ve ‘kaos insanları’ olarak nitelendirdiği liberal ideoloji destekçilerini yatıştırdığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Kaos insanları o kadar bastırıldı ki, son haftalarda Elon ve Trump'ın her ikisi de muhalefetten kurtulup birbirlerine düşman olduklarında bile (ki bu son derece stresli bir durumda olabilir), bu sözde kaos yaratıcılarından ya da sizin deyiminizle liberallerden ne bir söz ne de bir işaret var. Bir yerlerde mağaralarda saklanıyorlar.