https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/rus-disisleri-israilin-ukraynaya-patriot-fuzeleri-verdigi-iddialari-gercek-disi-1096950310.html

Rus Dışişleri: İsrail'in Ukrayna'ya Patriot füzeleri verdiği iddiaları gerçek dışı

Rus Dışişleri: İsrail'in Ukrayna'ya Patriot füzeleri verdiği iddiaları gerçek dışı

Sputnik Türkiye

1990'larda ABD'den alınan Patriot füzelerinin Ukrayna'ya verildiğine dair haberlere İsrail'in ardından Rusya'dan da teyitli yalanlama geldi. 11.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-11T16:01+0300

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2025-06-11T16:01+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'in Ukrayna'ya Patriot füzeleri verdiğine dair haberler hakkında İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan izahat geldiğini ve bu iddiaların yalanlandığını belirtti.Zaharova, gazetecilerin konuyla ilgili soruları karşısında, "Bu iddianın gerçekle bağdaşmadığına dair İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan izahat aldık. İsrail tarafının, Ukrayna'ya silah göndermedikleri ve gelecekte gönderme niyetinde olmadıkları yönündeki resmi açıklamasını esas alıyoruz" yanıtını verdi.Söz konusu yaklaşımın Rusya ve İsrail'in ulusal çıkarlarına uygun olduğunu kaydeden Zaharova, bunun çeşitli alanlardaki yapıcı ikili etkileşimin korunmasına ve gelişmesine katkı sunduğunu söyledi.İsrail'in Kiev Büyükelçisi Michael Brodsky, bir YouTube programında yaptığı açıklamada, 90'ların başında ABD'den aldıkları Patriot füzelerini Ukrayna'ya gönderdiklerini dile getirmişti.İsrail Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yayınlayarak Büyükelçi Brodsky'i resmen yalanlamıştı.'Rusya, İstanbul'da Ukrayna'yla varılan anlaşmaları uygulamaya hazır'Zaharova'nın diğer önemli açıklamaları şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/rus-bas-muzakereci-medinskiy-istanbulda-varilan-anlasma-uyarinca-ukraynayla-cenaze-takasi-basladi-1096947262.html

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abd, rusya, ukrayna, i̇srail, i̇srail dışişleri bakanlığı, nato, patriot, mariya zaharova