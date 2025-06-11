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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/rus-disisleri-israilin-ukraynaya-patriot-fuzeleri-verdigi-iddialari-gercek-disi-1096950310.html
Rus Dışişleri: İsrail'in Ukrayna'ya Patriot füzeleri verdiği iddiaları gerçek dışı
Rus Dışişleri: İsrail'in Ukrayna'ya Patriot füzeleri verdiği iddiaları gerçek dışı
Sputnik Türkiye
1990'larda ABD'den alınan Patriot füzelerinin Ukrayna'ya verildiğine dair haberlere İsrail'in ardından Rusya'dan da teyitli yalanlama geldi. 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T16:01+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'in Ukrayna'ya Patriot füzeleri verdiğine dair haberler hakkında İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan izahat geldiğini ve bu iddiaların yalanlandığını belirtti.Zaharova, gazetecilerin konuyla ilgili soruları karşısında, "Bu iddianın gerçekle bağdaşmadığına dair İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan izahat aldık. İsrail tarafının, Ukrayna'ya silah göndermedikleri ve gelecekte gönderme niyetinde olmadıkları yönündeki resmi açıklamasını esas alıyoruz" yanıtını verdi.Söz konusu yaklaşımın Rusya ve İsrail'in ulusal çıkarlarına uygun olduğunu kaydeden Zaharova, bunun çeşitli alanlardaki yapıcı ikili etkileşimin korunmasına ve gelişmesine katkı sunduğunu söyledi.İsrail'in Kiev Büyükelçisi Michael Brodsky, bir YouTube programında yaptığı açıklamada, 90'ların başında ABD'den aldıkları Patriot füzelerini Ukrayna'ya gönderdiklerini dile getirmişti.İsrail Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yayınlayarak Büyükelçi Brodsky'i resmen yalanlamıştı.'Rusya, İstanbul'da Ukrayna'yla varılan anlaşmaları uygulamaya hazır'Zaharova'nın diğer önemli açıklamaları şöyle:
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abd, rusya, ukrayna, i̇srail, i̇srail dışişleri bakanlığı, nato, patriot, mariya zaharova
abd, rusya, ukrayna, i̇srail, i̇srail dışişleri bakanlığı, nato, patriot, mariya zaharova

Rus Dışişleri: İsrail'in Ukrayna'ya Patriot füzeleri verdiği iddiaları gerçek dışı

16:01 11.06.2025
© Sputnik / Igor Zarembo / Multimedya arşivine gidinНа польской военной базе Моронг, где размещена батарея американских ракет противовоздушной обороны Patriot
На польской военной базе Моронг, где размещена батарея американских ракет противовоздушной обороны Patriot - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2025
© Sputnik / Igor Zarembo
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1990'larda ABD'den alınan Patriot füzelerinin Ukrayna'ya verildiğine dair haberlere İsrail'in ardından Rusya'dan da teyitli yalanlama geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'in Ukrayna'ya Patriot füzeleri verdiğine dair haberler hakkında İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan izahat geldiğini ve bu iddiaların yalanlandığını belirtti.

Zaharova, gazetecilerin konuyla ilgili soruları karşısında, "Bu iddianın gerçekle bağdaşmadığına dair İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan izahat aldık. İsrail tarafının, Ukrayna'ya silah göndermedikleri ve gelecekte gönderme niyetinde olmadıkları yönündeki resmi açıklamasını esas alıyoruz" yanıtını verdi.

Söz konusu yaklaşımın Rusya ve İsrail'in ulusal çıkarlarına uygun olduğunu kaydeden Zaharova, bunun çeşitli alanlardaki yapıcı ikili etkileşimin korunmasına ve gelişmesine katkı sunduğunu söyledi.

İsrail'in Kiev Büyükelçisi Michael Brodsky, bir YouTube programında yaptığı açıklamada, 90'ların başında ABD'den aldıkları Patriot füzelerini Ukrayna'ya gönderdiklerini dile getirmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yayınlayarak Büyükelçi Brodsky'i resmen yalanlamıştı.

'Rusya, İstanbul'da Ukrayna'yla varılan anlaşmaları uygulamaya hazır'

Zaharova'nın diğer önemli açıklamaları şöyle:
Rusya, İstanbul'da Ukrayna'yla varılan anlaşmaları uygulamaya hazır
Rusya, İran ile ABD arasındaki diyaloğun verimli olmasını bekliyor ve müzakere sürecine güçlü bir katkı sunmaya hazır
Moskova, Almanya'nın Rossiya Segodnya ofisinin başkanı ve ailesine yönelik baskılarına yanıt verecek ve aynısını uluslararası kuruluşlardan da talep edecek
Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yaklaşım değişmedi, Rusya müzakere sürecini sürdürme konusunda ciddi bir kararlılığa sahip
NATO, Güney Kafkasya'nın güvenliği açısından olumlu bir şey getirmiyor, Batı'nın amacı bölgeyi istikrarsızlaştırmak ve gerginlik yaratmak
Lavrov, 16 Haziran'da DSÖ Direktörü Kluge ile görüşerek Rusya'nın kuruluşla etkileşimini ele alacak
Endonezya Dışişleri Bakanı'nın 17 Haziran'da Moskova'yı ziyaret etmesi, Lavrov ile ikili ve uluslararası konularda görüşmeler yapılması planlanıyor
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