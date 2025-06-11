https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/rus-bas-muzakereci-medinskiy-istanbulda-varilan-anlasma-uyarinca-ukraynayla-cenaze-takasi-basladi-1096947262.html
Rus baş müzakereci Medinskiy: İstanbul'da varılan anlaşma uyarınca Ukrayna'yla cenaze takası başladı
Rus baş müzakereci Medinskiy: İstanbul'da varılan anlaşma uyarınca Ukrayna'yla cenaze takası başladı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da varılan anlaşmaya rağmen Ukrayna'nın iki kez reddettiği cenaze takasının bugün itibarıyla resmen başladı. 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T14:27+0300
2025-06-11T14:27+0300
2025-06-11T14:54+0300
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı ve Rus baş müzakereci Vladimir Medinskiy, 2 Haziran'da İstanbul'daki müzakereler sırasında varılan anlaşmaya uygun olarak Rusya ile Ukrayna arasında askerlerin cenazelerinin takasına başlandığını duyurdu.Medinskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya 1212 askerin naaşını teslim ettiğini ve karşı taraftan 27 askerinin cenazesini aldığını bildirdi.Askerlerin naaşlarının artık Hristiyan teamüllerine uygun şekilde defnedilebileceğini belirten Medinskiy, önümüzdeki günlerde çalışmaların devam edeceğinin altını çizdi.'Yarın ağır yaralı askerlerin takasına başlanacak' Yarın itibarıyla ağır yaralı esirlerin cephe hattından acil 'sıhhi takaslarına' başlayacaklarını bildiren Medinskiy, "Rusya, özel askeri harekata katılan evlatlarını bırakmıyor!" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/peskov-rusya-abd-iliskilerinde-cok-fazla-enkaz-var-1096943746.html
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vladimir medinskiy, ukrayna, i̇stanbul, rusya
vladimir medinskiy, ukrayna, i̇stanbul, rusya
Rus baş müzakereci Medinskiy: İstanbul'da varılan anlaşma uyarınca Ukrayna'yla cenaze takası başladı
14:27 11.06.2025 (güncellendi: 14:54 11.06.2025)
İstanbul'da varılan anlaşmaya rağmen Ukrayna'nın iki kez reddettiği cenaze takasının bugün itibarıyla resmen başladı.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı ve Rus baş müzakereci Vladimir Medinskiy, 2 Haziran'da İstanbul'daki müzakereler sırasında varılan anlaşmaya uygun olarak Rusya ile Ukrayna arasında askerlerin cenazelerinin takasına başlandığını duyurdu.
Medinskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya 1212 askerin naaşını teslim ettiğini ve karşı taraftan 27 askerinin cenazesini aldığını bildirdi.
Askerlerin naaşlarının artık Hristiyan teamüllerine uygun şekilde defnedilebileceğini belirten Medinskiy, önümüzdeki günlerde çalışmaların devam edeceğinin altını çizdi.
'Yarın ağır yaralı askerlerin takasına başlanacak'
Yarın itibarıyla ağır yaralı esirlerin cephe hattından acil 'sıhhi takaslarına' başlayacaklarını bildiren Medinskiy, "Rusya, özel askeri harekata katılan evlatlarını bırakmıyor!" ifadelerini kullandı.