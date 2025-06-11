https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/rus-bas-muzakereci-medinskiy-istanbulda-varilan-anlasma-uyarinca-ukraynayla-cenaze-takasi-basladi-1096947262.html

Rus baş müzakereci Medinskiy: İstanbul'da varılan anlaşma uyarınca Ukrayna'yla cenaze takası başladı

Rus baş müzakereci Medinskiy: İstanbul'da varılan anlaşma uyarınca Ukrayna'yla cenaze takası başladı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da varılan anlaşmaya rağmen Ukrayna'nın iki kez reddettiği cenaze takasının bugün itibarıyla resmen başladı. 11.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-11T14:27+0300

2025-06-11T14:27+0300

2025-06-11T14:54+0300

ukrayna kri̇zi̇

vladimir medinskiy

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rusya

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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı ve Rus baş müzakereci Vladimir Medinskiy, 2 Haziran'da İstanbul'daki müzakereler sırasında varılan anlaşmaya uygun olarak Rusya ile Ukrayna arasında askerlerin cenazelerinin takasına başlandığını duyurdu.Medinskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya 1212 askerin naaşını teslim ettiğini ve karşı taraftan 27 askerinin cenazesini aldığını bildirdi.Askerlerin naaşlarının artık Hristiyan teamüllerine uygun şekilde defnedilebileceğini belirten Medinskiy, önümüzdeki günlerde çalışmaların devam edeceğinin altını çizdi.'Yarın ağır yaralı askerlerin takasına başlanacak' Yarın itibarıyla ağır yaralı esirlerin cephe hattından acil 'sıhhi takaslarına' başlayacaklarını bildiren Medinskiy, "Rusya, özel askeri harekata katılan evlatlarını bırakmıyor!" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/peskov-rusya-abd-iliskilerinde-cok-fazla-enkaz-var-1096943746.html

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i̇stanbul

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vladimir medinskiy, ukrayna, i̇stanbul, rusya