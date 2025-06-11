https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/peskov-rusya-abd-iliskilerinde-cok-fazla-enkaz-var-1096943746.html

Peskov: Rusya-ABD ilişkilerinde çok fazla 'enkaz' var

Peskov: Rusya-ABD ilişkilerinde çok fazla 'enkaz' var

Sputnik Türkiye

Gazeteciler, Başkan Trump'la birlikte yeniden canlanmaya başlayan Rusya-ABD ilişkilerinin son durumunu Kremlin Sözcüsü Peskov'a sordu. 11.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-11T12:48+0300

2025-06-11T12:48+0300

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Moskova ile Washington arasındaki diyaloğun durumunu değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya-ABD ilişkilerinde çok fazla 'enkaz' bulunduğu için hızlı sonuç beklemenin pek mümkün olmadığını ancak diyalog kurmaya yönelik kademeli çalışmaların başladığını belirtti. ABD'yle ilişkiler hakkında basın mensuplarına açıklama yapan Peskov, "İkili ilişkilerde çok fazla 'enkaz' olduğunu söyleyebiliriz. Elbette birtakım hızlı sonuçlar elde edilmesi pek beklenemez. Ancak böylesine zorlu ve kademeli bir çalışma başlatıldı ve devam ettirilecek" dedi.Peskov, Rusya-ABD istişarelerinin üçüncü turunun dışişleri bakanlıkları düzeyinde yapılacağını bildirdi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova ve Washington arasında yapılması beklenen üçüncü tur istişarelerle ilgili “Aralarında zor olanlar da var daha kolay olanlar da. Gerçi ABD ile ilişkilerde kolay konu diye bir şey yok. Ancak birini diğeriyle karşılaştırdığımızda, örneğin doğrudan uçuşların yeniden başlaması konusuyla kıyasla vizeler konusunun daha kolay olduğunu söyleyebiliriz” açıklamasını yapmıştı.

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