https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/rubio-abd-ingilterenin-israile-yonelik-yaptirimlarini-kiniyor-1096927404.html
Rubio: ABD, İngiltere’nin İsrail’e yönelik yaptırımlarını kınıyor
Rubio: ABD, İngiltere’nin İsrail’e yönelik yaptırımlarını kınıyor
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD, İngiltere, Kanada, Norveç, Yeni Zelanda ve Avustralya hükümetlerinin İsrailli bakanlara yönelik yaptırımlarını... 11.06.2025, Sputnik Türkiye
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İngiltere, Kanada ve diğer bazı Batılı ortakların İsrailli bakanlara yönelik yaptırımlarını kınadıklarını açıkladı.Rubio, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, “ABD, İngiltere, Kanada, Norveç, Yeni Zelanda ve Avustralya hükümetleri tarafından İsrail kabinesinin iki görevdeki üyesine yönelik uygulanan yaptırımları kınamaktadır. Bu yaptırımlar, ABD’nin ateşkesin sağlanması, tüm rehinelerin evlerine dönmesi ve savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalarına katkı sunmamaktadır. Ortaklarımıza asıl düşmanın kim olduğunu unutmamaları gerektiğini hatırlatıyoruz.” dedi.Dışişleri Bakanı, ABD’nin, müttefiklerine söz konusu yaptırımları kaldırmaları çağrısında bulunduğunu vurguladı.İngiltere, Avustralya, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda, Batı Şeria’daki Filistinlilere yönelik şiddeti teşvik ettikleri gerekçesiyle radikal görüşleriyle tanınan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’e yaptırım uygulama kararı almıştı. Beş ülkenin dışişleri bakanlarının ortak açıklamasında bu gerekçeye yer verilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/trump-iran-nukleer-muzakerelerde-cok-daha-agresif-hale-geldi-1096927256.html
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abd, marco rubio, itamar ben-gvir, abd
Rubio: ABD, İngiltere’nin İsrail’e yönelik yaptırımlarını kınıyor
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD, İngiltere, Kanada, Norveç, Yeni Zelanda ve Avustralya hükümetlerinin İsrailli bakanlara yönelik yaptırımlarını kınadıklarını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İngiltere, Kanada ve diğer bazı Batılı ortakların İsrailli bakanlara yönelik yaptırımlarını kınadıklarını açıkladı.
Rubio, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, “ABD, İngiltere, Kanada, Norveç, Yeni Zelanda ve Avustralya hükümetleri tarafından İsrail kabinesinin iki görevdeki üyesine yönelik uygulanan yaptırımları kınamaktadır. Bu yaptırımlar, ABD’nin ateşkesin sağlanması, tüm rehinelerin evlerine dönmesi ve savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalarına katkı sunmamaktadır. Ortaklarımıza asıl düşmanın kim olduğunu unutmamaları gerektiğini hatırlatıyoruz.” dedi.
Dışişleri Bakanı, ABD’nin, müttefiklerine söz konusu yaptırımları kaldırmaları çağrısında bulunduğunu vurguladı.
İngiltere, Avustralya, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda, Batı Şeria’daki Filistinlilere yönelik şiddeti teşvik ettikleri gerekçesiyle radikal görüşleriyle tanınan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’e yaptırım uygulama kararı almıştı. Beş ülkenin dışişleri bakanlarının ortak açıklamasında bu gerekçeye yer verilmişti.