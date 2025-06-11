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Rospotrebnadzor Başkanı Popova: Yapay zeka hem biyogüvenliğe zarar verebilir hem de fayda sağlayabilir
Rospotrebnadzor Başkanı Popova: Yapay zeka hem biyogüvenliğe zarar verebilir hem de fayda sağlayabilir
Sputnik Türkiye
Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, yapay zekanın biyogüvenliğe büyük zararlar verebileceği gibi fayda da sağlayabileceğini, bunun tamamen kimin elinde... 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T04:48+0300
2025-06-11T04:48+0300
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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu Başkanı (Rospotrebnadzor) Anna Popova, biyolojik güvenlik açısından yapay zekanın içinde hem çok sayıda olumlu hem de maalesef olumsuz potansiyel barındıran bir araç olduğunu söyledi. Popova, insanlığın elinde yeni DNA’lar, yeni genomlar üreten bir algoritma toplayıcısı ortaya çıktığını, bunun daha doğru bir ifade olduğunu belirtti. Popova, bunun büyük zarar verebileceğini, aynı zamanda fayda da sağlayabileceğini vurgulayarak, önemli olanın kimin elinde olduğu ve nasıl kullanılacağı olduğunu ve yapay zekanın atomların farklı kombinasyonlarını, amino asit dizilimlerini analiz ederken dünyada henüz var olmayan sonuçlar ortaya çıkarabileceğini belirtti.Ayrıca Popova, doğanın bir şey yaratırken genellikle "Bunun amacı ne?” sorusuna yanıt verdiğini, belki bizim bunun farkında olmadığımızı ama bunun böyle olduğunu, doğanın karşı koyulmayacak şeyler yaratmadığını ekledi.Popova, yapay zekanın kullanım risklerinin değerlendirildiğini ve gösterildiğini belirterek, geliştirilen bu aracın fayda için kullanılıp zarara dönüştürülmemesi için risklerin sıfıra indirilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.Popova, bu araçların gücünün inanılmaz derecede büyük olduğunu ve belki de henüz herkes tarafından tam olarak anlaşılamadığını açıkladı.
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anna popova, rospotrebnadzor, dna, yapay zeka
anna popova, rospotrebnadzor, dna, yapay zeka

Rospotrebnadzor Başkanı Popova: Yapay zeka hem biyogüvenliğe zarar verebilir hem de fayda sağlayabilir

04:48 11.06.2025
© Sputnik / Александр Астафьев / Multimedya arşivine gidinAnna Popova
Anna Popova - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2025
© Sputnik / Александр Астафьев
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Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, yapay zekanın biyogüvenliğe büyük zararlar verebileceği gibi fayda da sağlayabileceğini, bunun tamamen kimin elinde olduğuna bağlı olduğunu gazetecilere açıkladı.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu Başkanı (Rospotrebnadzor) Anna Popova, biyolojik güvenlik açısından yapay zekanın içinde hem çok sayıda olumlu hem de maalesef olumsuz potansiyel barındıran bir araç olduğunu söyledi. Popova, insanlığın elinde yeni DNA’lar, yeni genomlar üreten bir algoritma toplayıcısı ortaya çıktığını, bunun daha doğru bir ifade olduğunu belirtti.
Popova, bunun büyük zarar verebileceğini, aynı zamanda fayda da sağlayabileceğini vurgulayarak, önemli olanın kimin elinde olduğu ve nasıl kullanılacağı olduğunu ve yapay zekanın atomların farklı kombinasyonlarını, amino asit dizilimlerini analiz ederken dünyada henüz var olmayan sonuçlar ortaya çıkarabileceğini belirtti.
Ayrıca Popova, doğanın bir şey yaratırken genellikle "Bunun amacı ne?” sorusuna yanıt verdiğini, belki bizim bunun farkında olmadığımızı ama bunun böyle olduğunu, doğanın karşı koyulmayacak şeyler yaratmadığını ekledi.
Popova, yapay zekanın kullanım risklerinin değerlendirildiğini ve gösterildiğini belirterek, geliştirilen bu aracın fayda için kullanılıp zarara dönüştürülmemesi için risklerin sıfıra indirilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.
Popova, bu araçların gücünün inanılmaz derecede büyük olduğunu ve belki de henüz herkes tarafından tam olarak anlaşılamadığını açıkladı.
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