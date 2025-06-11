https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/elon-muskin-babasi-errol-musk-2040-yilinda-robotlar-camasir-makineleri-kadar-gunluk-hayatin-bir-1096926262.html

Elon Musk'ın babası Errol Musk: 2040 yılında robotlar çamaşır makineleri kadar günlük hayatın bir parçası olacak

Elon Musk'ın babası Errol Musk: 2040 yılında robotlar çamaşır makineleri kadar günlük hayatın bir parçası olacak

Sputnik Türkiye

Elon Musk’ın babası Errol Musk, “Yapay zekanın dünyayı ele geçireceği hikayelerine inanmıyorum. Hiçbir şey insan düşüncelerini aşamaz” dedi. 11.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-11T01:44+0300

2025-06-11T01:44+0300

2025-06-11T01:44+0300

dünya

errol musk

elon musk

starship

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2050 Gelecek Forumu’nda konuşan Errol Musk, insanların robotların ve yapay zekanın dünyayı yönetmesine izin vermeyeceğini, bu teknolojilerin sadece insanın elindeki araçlar olarak kalacağını söyledi.'2040 yılında robotlar çamaşır makineleri kadar günlük hayatın bir parçası olacak'Errol Musk, “Yapay zekanın dünyayı ele geçireceği hikayelerine inanmıyorum. Hiçbir şey insan düşüncelerini aşamaz.” diyerek Elon’un kendisine 2040 yılına gelindiğinde robotların çamaşır makineleri kadar günlük hayatın bir parçası olacağını söylediğini sözlerine ekledi. Errol Musk, teknolojilerin tehdit değil fayda sağlayacağını vurgulayarak, zihnimizi özgürleştirerek günlük işlerden kurtaracağını ve insanların daha yaratıcı işlerle meşgul olacağını belirtti.Errol Musk ayrıca, Elon Musk’ın kariyerinin başlarında Rusya’dan füze satın alma girişiminin nasıl reddedildiğini paylaştı. İş insanının babası, “Elon, hepimizin bildiği gibi en iyi füzelerin üretildiği yerden Rusya’dan bir füze almak istemişti ancak ona füze satmadılar, şaka yaptığını sandılar.” dedi. Bu reddedilmenin ardından Elon Musk ve ekibi Kaliforniya’da kendi füzelerini inşa etmeye başlamış ve böylece SpaceX’in üretim süreci başlamıştı.SpaceX’in Starship roketi için yapılan test uçuşlarından ilki 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleşmişti. İlk denemelerde çeşitli başarısızlıklar yaşanırken, Mart 2024’te gerçekleştirilen üçüncü test uçuşu başarılı olmuş, Ekim 2024’teki beşinci test uçuşunda Starship Hint Okyanusu’na başarılı bir iniş yapmıştı. Ancak 2025 yılının başlarında yapılan yedinci, sekizinci ve Mayıs sonunda gerçekleşen dokuzuncu testler başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/elon-muskin-babasi-batida-rusya-hakkinda-yayilan-zirvalara-artik-bir-son-vermenin-zamani-geldi-1096892361.html

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errol musk, elon musk, starship