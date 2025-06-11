https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/putin-kuresel-dogu-ve-guney-ulkeleriyle-egitim-isbirligine-guveniyoruz-1096942839.html

Putin: Küresel Doğu ve Güney ülkeleriyle eğitim işbirliğine güveniyoruz

Putin: Küresel Doğu ve Güney ülkeleriyle eğitim işbirliğine güveniyoruz

Sputnik Türkiye

3. Eğitim Bakanları Forumu 'Geleceği Şekillendirirken' bugün Kazan'da kapılarını açarken Devlet Başkanı Putin eğitim alanındaki işbirliğine vurgu yaptı. 11.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-11T12:24+0300

2025-06-11T12:24+0300

2025-06-11T12:24+0300

dünya

tataristan cumhuriyeti

rusya

kazan

eğitim

vladimir putin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0b/1096941521_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e69c072ac4947e7e07365a45ea28c1a4.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3. Eğitim Bakanları Forumu'nun katılımcılarına gönderdiği mesajda, Küresel Doğu ve Güney ülkeleriyle eğitim alanında karşılıklı faydaya dayalı işbirliğine güvendiklerini söyledi.3. Eğitim Bakanları Forumu 'Geleceği Şekillendirirken' 11-12 Haziran'da Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenleniyor.Sputnik'in medya sponsorluğunu üstlendiği forumun katılımcılarına hitaben mesaj gönderen Rus lider Putin, Rusya ile Küresel Doğu ve Güney ülkelerini eğitimde erişilebilirliği ve çağdaş, layık bir düzeyi sağlama konusundaki ortak arzunun birleştirdiğini vurguladı.Putin, "Eğitimde erişilebilirliği ve çağdaş, layık bir düzeyi sağlama konusundaki ortak arzumuz bizi birleştiriyor. Bu, sosyal adalet, yoksulluk ve eşitsizliğin azaltılması, gelir artışı ve ülkelerimizdeki vatandaşların yaşam kalitesi için temel koşuldur" dedi."Biriktirdiğimiz deneyimi paylaşmaya, açık bir diyalog yürütmeye hazırız, bilgiye, teknolojiye ve bilimsel kazanımlara özgür ve eşit erişimin sürdürülebilir kalkınmayı sağlamanın ve daha adil, güvenli çok kutuplu dünyayı kurmanın temel faktörlerinden biri olduğuna inanıyoruz" diye devam eden Putin, "Bu nedenle, Küresel Doğu ve Güney ülkelerinin ortak eğitim projelerine katılma arzusunu destekliyoruz ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliğine güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/medinskiy-ukraynayla-catismaya-en-kisa-surede-son-vermek-istiyoruz-1096936888.html

tataristan cumhuriyeti

rusya

kazan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tataristan cumhuriyeti, rusya, kazan, eğitim, vladimir putin