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Putin: Küresel Doğu ve Güney ülkeleriyle eğitim işbirliğine güveniyoruz
Putin: Küresel Doğu ve Güney ülkeleriyle eğitim işbirliğine güveniyoruz
Sputnik Türkiye
3. Eğitim Bakanları Forumu 'Geleceği Şekillendirirken' bugün Kazan'da kapılarını açarken Devlet Başkanı Putin eğitim alanındaki işbirliğine vurgu yaptı. 11.06.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3. Eğitim Bakanları Forumu'nun katılımcılarına gönderdiği mesajda, Küresel Doğu ve Güney ülkeleriyle eğitim alanında karşılıklı faydaya dayalı işbirliğine güvendiklerini söyledi.3. Eğitim Bakanları Forumu 'Geleceği Şekillendirirken' 11-12 Haziran'da Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenleniyor.Sputnik'in medya sponsorluğunu üstlendiği forumun katılımcılarına hitaben mesaj gönderen Rus lider Putin, Rusya ile Küresel Doğu ve Güney ülkelerini eğitimde erişilebilirliği ve çağdaş, layık bir düzeyi sağlama konusundaki ortak arzunun birleştirdiğini vurguladı.Putin, "Eğitimde erişilebilirliği ve çağdaş, layık bir düzeyi sağlama konusundaki ortak arzumuz bizi birleştiriyor. Bu, sosyal adalet, yoksulluk ve eşitsizliğin azaltılması, gelir artışı ve ülkelerimizdeki vatandaşların yaşam kalitesi için temel koşuldur" dedi."Biriktirdiğimiz deneyimi paylaşmaya, açık bir diyalog yürütmeye hazırız, bilgiye, teknolojiye ve bilimsel kazanımlara özgür ve eşit erişimin sürdürülebilir kalkınmayı sağlamanın ve daha adil, güvenli çok kutuplu dünyayı kurmanın temel faktörlerinden biri olduğuna inanıyoruz" diye devam eden Putin, "Bu nedenle, Küresel Doğu ve Güney ülkelerinin ortak eğitim projelerine katılma arzusunu destekliyoruz ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliğine güveniyoruz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/medinskiy-ukraynayla-catismaya-en-kisa-surede-son-vermek-istiyoruz-1096936888.html
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tataristan cumhuriyeti, rusya, kazan, eğitim, vladimir putin
tataristan cumhuriyeti, rusya, kazan, eğitim, vladimir putin

Putin: Küresel Doğu ve Güney ülkeleriyle eğitim işbirliğine güveniyoruz

12:24 11.06.2025
3. Eğitim Bakanları Forumu 'Geleceği Şekillendirirken'
3. Eğitim Bakanları Forumu 'Geleceği Şekillendirirken' - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2025
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3. Eğitim Bakanları Forumu 'Geleceği Şekillendirirken' bugün Kazan'da kapılarını açarken Devlet Başkanı Putin eğitim alanındaki işbirliğine vurgu yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3. Eğitim Bakanları Forumu'nun katılımcılarına gönderdiği mesajda, Küresel Doğu ve Güney ülkeleriyle eğitim alanında karşılıklı faydaya dayalı işbirliğine güvendiklerini söyledi.

3. Eğitim Bakanları Forumu 'Geleceği Şekillendirirken' 11-12 Haziran'da Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenleniyor.

Sputnik'in medya sponsorluğunu üstlendiği forumun katılımcılarına hitaben mesaj gönderen Rus lider Putin, Rusya ile Küresel Doğu ve Güney ülkelerini eğitimde erişilebilirliği ve çağdaş, layık bir düzeyi sağlama konusundaki ortak arzunun birleştirdiğini vurguladı.

Putin, "Eğitimde erişilebilirliği ve çağdaş, layık bir düzeyi sağlama konusundaki ortak arzumuz bizi birleştiriyor. Bu, sosyal adalet, yoksulluk ve eşitsizliğin azaltılması, gelir artışı ve ülkelerimizdeki vatandaşların yaşam kalitesi için temel koşuldur" dedi.

"Biriktirdiğimiz deneyimi paylaşmaya, açık bir diyalog yürütmeye hazırız, bilgiye, teknolojiye ve bilimsel kazanımlara özgür ve eşit erişimin sürdürülebilir kalkınmayı sağlamanın ve daha adil, güvenli çok kutuplu dünyayı kurmanın temel faktörlerinden biri olduğuna inanıyoruz" diye devam eden Putin, "Bu nedenle, Küresel Doğu ve Güney ülkelerinin ortak eğitim projelerine katılma arzusunu destekliyoruz ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliğine güveniyoruz" ifadelerini kullandı.
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