Medinskiy: Ukrayna'yla çatışmaya en kısa sürede son vermek istiyoruz
© Sputnik / Sergey Karpuhin/POOL / Multimedya arşivine gidinПомощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров в Стамбуле
© Sputnik / Sergey Karpuhin/POOL/
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Rusya-Ukrayna çatışmasını iki kardeşin karşı karşıya gelmesi olarak niteleyen Medinskiy, farklılıkları giderek artıran bu sürece en hızlı şekilde son vermekten yana olduklarının altını çizdi.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı ve İstanbul'daki görüşmelerde Rus tarafının baş müzakerecisi Vladimir Medinskiy, Ukrayna'yla yaşanan silahlı ihtilafın iki kardeşin çatışmasına benzediğini belirtti.
Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesine demeç veren Medinskiy, "Batılı ülkelerin Ukrayna'daki çatışmada yaptığı hata, bunu İngiltere ve Fransa gibi kendine özgü tarih ve kültüre sahip iki ülke arasındaki çatışmaya benzetmesi. Halbuki Ukrayna'daki çatışmada, özünde tek halk ve birbirine yakın olan, ortak dile ve kültüre sahip iki ülkenin karşı karşıya" dedi.
Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesine demeç veren Medinskiy, "Batılı ülkelerin Ukrayna'daki çatışmada yaptığı hata, bunu İngiltere ve Fransa gibi kendine özgü tarih ve kültüre sahip iki ülke arasındaki çatışmaya benzetmesi. Halbuki Ukrayna'daki çatışmada, özünde tek halk ve birbirine yakın olan, ortak dile ve kültüre sahip iki ülkenin karşı karşıya" dedi.
'Farklılıklar giderek artıyor'
Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın birbirine çok yakın bu iki ülke arasındaki farklılıkları giderek artırdığına dikkat çeken Medinskiy, bundan dolayı Moskova'nın bu çatışmayı mümkün olan en hızlı şekilde bitirmek istediğinin altını çizdi.
'Barış istiyoruz ancak Kiev'in politikasına da karşılık vereceğiz'
Rus baş müzakereci, Moskova'nın barış istediğini ancak Kiev'in politikasını da yanıtsız bırakmayacağını belirtti.
Medinskiy, "Biz barış istiyoruz. Ancak Ukrayna başkalarının ulusal çıkarlarını esas almaya devam ederse, o zaman biz de buna karşılık vermek zorunda kalacağız" ifadelerini kullandı.
Medinskiy, "Biz barış istiyoruz. Ancak Ukrayna başkalarının ulusal çıkarlarını esas almaya devam ederse, o zaman biz de buna karşılık vermek zorunda kalacağız" ifadelerini kullandı.
'Rusya'yla uzun süre savaşamazsınız'
18. yüzyılda Rusya ile İsveç arasında 21 yıl süren savaşa atıfta bulunan Medinskiy, Rusya'yla uzun süreli savaş yürütmenin imkansız olduğunu, 18. yüzyıldaki savaşın Rus ordusunun uzayan savaşlarda galip geldiğinin bir kanıtı olduğunu söyledi.
Rus yetkili, Kiev'in uzlaşmaya yanaşmamasının onlar için daha fazla toprak kaybını beraberinde getireceği uyarısında da bulundu.
Rus yetkili, Kiev'in uzlaşmaya yanaşmamasının onlar için daha fazla toprak kaybını beraberinde getireceği uyarısında da bulundu.