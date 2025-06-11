https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/osym-ais-coktu-mu-neden-acilmiyor-yks-giris-belgeleri-acildi-sistem-dondu--1096937223.html

ÖSYM AİS çöktü mü, neden açılmıyor? YKS giriş belgeleri açıldı, sistem dondu

ÖSYM AİS çöktü mü, neden açılmıyor? YKS giriş belgeleri açıldı, sistem dondu

Sputnik Türkiye

11 Haziran 2025'te ÖSYM AİS sistemine giriş yapmak isteyen birçok kullanıcı “Beklenmeyen bir hata oluştu” uyarısıyla karşılaştı. YKS sınav giriş belgelerinin... 11.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-11T11:01+0300

2025-06-11T11:01+0300

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yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

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ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS), 11 Haziran 2025 Çarşamba günü YKS 2025 sınav giriş belgelerinin erişime açılmasının ardından yoğunluk nedeniyle yavaşladı. Birçok kullanıcı, ais.osym.gov.tr adresine giriş yapmaya çalışırken, “Beklenmeyen bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz” uyarısıyla karşılaştı.Mobilde erişim var, masaüstünde sorun sürüyorKimi kullanıcılar mobil cihazları üzerinden sisteme sorunsuz giriş yapabildiklerini belirtirken, masaüstü kullanıcıları uzun süre giriş ekranında beklemek zorunda kaldı. Sistemdeki bu yoğunluk, sınav belgelerinin duyurulmasıyla birlikte aniden artan trafiğe bağlanıyor.YKS giriş belgeleri yayımlandıÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2025-YKS oturumları için sınav giriş belgelerini adayların erişimine açtı. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme girerek belgelerini görüntüleyebiliyor.11 Haziran itibarıyla herhangi bir resmi açıklama yapılmamış olsa da kullanıcılar sosyal medya ve forumlar üzerinden karşılaştıkları sorunları paylaşmaya devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/osym-duyurdu-yks-2025-giris-belgeleri-erisime-acildi-1096933829.html

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