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Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu: Haziran dönemi mesleki çalışma programı ne zaman?
Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu: Haziran dönemi mesleki çalışma programı ne zaman?
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı'nın detaylarını paylaştı. Bakan Tekin, öğretmenlerin 23-27 Haziran tarihleri... 11.06.2025, Sputnik Türkiye
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milli eğitim bakanlığı (meb)
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sözleşmeli öğretmen
öğretmen atamaları
ücretli öğretmen
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Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğretmenlerin 23-27 Haziran'da istedikleri okullarda mesleki çalışma yapabileceğini ve 30 Haziran'ın idari izinli olacağını açıkladı.2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı'na ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tekin ''Yol haritalarımıza kaynaklık eden bu istişarelerde maarif ailemizin kıymetli eğitimcilerinden gelen talepler üzerine, 2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı'nı 23-27 Haziran tarihleri arasında, istedikleri il ve ilçelerde uygun görülen eğitim kurumlarında katılabilecekleri şekilde düzenleme kararı aldık. Ayrıca öğretmenlerimiz, 30 Haziran'da idari izinli sayılacak. Eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum'' dedi.
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meb, milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin, öğretmen, sözleşmeli öğretmen, öğretmen atamaları, ücretli öğretmen, tatil, resmi tatil, tatil planı, ara tatil, okullar tatil, ulusal tatil günü, resmi tatil konutu
meb, milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin, öğretmen, sözleşmeli öğretmen, öğretmen atamaları, ücretli öğretmen, tatil, resmi tatil, tatil planı, ara tatil, okullar tatil, ulusal tatil günü, resmi tatil konutu

Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu: Haziran dönemi mesleki çalışma programı ne zaman?

21:15 11.06.2025
© AA / Suat ÖztürkMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2025
© AA / Suat Öztürk
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı'nın detaylarını paylaştı. Bakan Tekin, öğretmenlerin 23-27 Haziran tarihleri arasında istedikleri il veya ilçelerdeki uygun görülen eğitim kurumlarında mesleki çalışmalara katılabileceğini ayrıca 30 Haziran'da idari izinli sayılacağını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğretmenlerin 23-27 Haziran'da istedikleri okullarda mesleki çalışma yapabileceğini ve 30 Haziran'ın idari izinli olacağını açıkladı.
2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı'na ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tekin ''Yol haritalarımıza kaynaklık eden bu istişarelerde maarif ailemizin kıymetli eğitimcilerinden gelen talepler üzerine, 2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı'nı 23-27 Haziran tarihleri arasında, istedikleri il ve ilçelerde uygun görülen eğitim kurumlarında katılabilecekleri şekilde düzenleme kararı aldık. Ayrıca öğretmenlerimiz, 30 Haziran'da idari izinli sayılacak. Eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum'' dedi.
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