https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/milli-egitim-bakani-tekin-duyurdu-haziran-donemi-mesleki-calisma-programi-ne-zaman-1096957089.html

Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu: Haziran dönemi mesleki çalışma programı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu: Haziran dönemi mesleki çalışma programı ne zaman?

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı'nın detaylarını paylaştı. Bakan Tekin, öğretmenlerin 23-27 Haziran tarihleri... 11.06.2025, Sputnik Türkiye

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Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğretmenlerin 23-27 Haziran'da istedikleri okullarda mesleki çalışma yapabileceğini ve 30 Haziran'ın idari izinli olacağını açıkladı.2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı'na ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tekin ''Yol haritalarımıza kaynaklık eden bu istişarelerde maarif ailemizin kıymetli eğitimcilerinden gelen talepler üzerine, 2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı'nı 23-27 Haziran tarihleri arasında, istedikleri il ve ilçelerde uygun görülen eğitim kurumlarında katılabilecekleri şekilde düzenleme kararı aldık. Ayrıca öğretmenlerimiz, 30 Haziran'da idari izinli sayılacak. Eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum'' dedi.

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