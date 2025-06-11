Meteoroloji saat verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kahve ismi nereden geliyor?
00:00
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Ferdi Zeyrek, Manisa’ya kısa sürede büyük ve kalıcı bir iz bıraktı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP’li Gökan Zeybek: ‘Ferdi Zeyrek geleceğin inşasında bize yol gösterecek’
09:06
105 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Barış Terkoğlu: 'Nihat Genç, hayatın içinden gelen, hikâyesiyle toplumun damarına dokunan bir yazar'
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tülay Korkmaz: ‘Kazalar ve ölüm oranları değişmedi’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
ANKARA FARKI
Siyaset ısınıyor mu?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
ABD'de sınır dışı protestoları: Neler yaşandı?
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Karmaşanın Osmanlı hali: Dingo’nun ahırı
18:10
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Ahali Mübadele Antlaşması ve artakalan hikâyeler
18:21
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ayvaz ile kasabın ortak hesabı
19:12
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Selvi Boylum Al Yazmalım' onun romanıydı
19:28
4 dk
SESLİ HABER
Erkek çocuk tercihinde ilginç düşüş: Cinsiyete dayalı dengesizlik ortaya çıkabilir
19:44
4 dk
TARİHTE BUGÜN
İstanbul'a hayranlığı ile tanınan dünyaca ünlü yazar
20:04
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Toprağını bileni, meyvesinden tanırsın’
14:05
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Türk halkının temkinli yaşama anlayışı’
18:05
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/meteoroloji-saat-verdi-gok-gurultulu-saganak-geliyor-1096928206.html
Meteoroloji saat verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji saat verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji, 11 Haziran Çarşamba günü için sağanak, gök gürültüsü ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ve Toroslar'da yağış bekleniyor. Sıcaklıklar Güneydoğu'da 38°C'ye çıkıyor.
2025-06-11T06:52+0300
2025-06-11T06:53+0300
yaşam
hava durumu
hava durumu
bursa hava durumu
istanbul hava durumu
ankara hava durumu
bugün hava durumu
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096757538_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4f5171df6b1eb347e408b5ba7b1b1466.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 Haziran Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Kuvvetli rüzgara dikkatHava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneybatı yönlerden rüzgar, yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esecek.MARMARABalıkesir 31°C – Parçalı ve az bulutluEdirne 34°C – Az bulutluİstanbul 28°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutluKırklareli 30°C – Az bulutluEGEAfyonkarahisar 31°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutluİzmir 35°C – Az bulutlu ve açıkManisa 36°C – Az bulutlu ve açıkUşak 33°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutluAKDENİZAdana 35°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAntalya 31°C – Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutluHatay 32°C – Parçalı ve az bulutluIsparta 33°C – Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutluİÇ ANADOLUAnkara 32°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri parçalı bulutluÇankırı 33°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutluEskişehir 33°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutluKonya 32°C – Az bulutlu, güneybatı kesimleri öğle saatlerinden sonra parçalı bulutluBATI KARADENİZBolu 30°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDüzce 31°C – Parçalı bulutluSinop 29°C – Parçalı ve az bulutluZonguldak 25°C – Parçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya 32°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutluRize 26°C – Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutluSamsun 26°C – Parçalı ve az bulutluTrabzon 23°C – Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutluDOĞU ANADOLUErzurum 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKars 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMalatya 35°C – Parçalı, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVan 23°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır 38°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutluGaziantep 36°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutluMardin 35°C – Parçalı ve az bulutluSiirt 35°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/iski-mahalle-mahalle-duyurdu-14-saatlik-su-kesintisi-yapilacak-1096927647.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096757538_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_a8b26b119464487a106a3f52c953e59e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
meteoroloji uyarısı, 11 haziran hava durumu, gök gürültülü sağanak, istanbul hava durumu, ege bölgesi sıcaklık, batı karadeniz yağış, doğu anadolu sağanak, toroslar yağış, güneydoğu anadolu sıcaklık, kuvvetli rüzgar uyarısı
meteoroloji uyarısı, 11 haziran hava durumu, gök gürültülü sağanak, istanbul hava durumu, ege bölgesi sıcaklık, batı karadeniz yağış, doğu anadolu sağanak, toroslar yağış, güneydoğu anadolu sıcaklık, kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji saat verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor

06:52 11.06.2025 (güncellendi: 06:53 11.06.2025)
© AA / Hamza Önder Kuloğlusağanak yağış
sağanak yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2025
© AA / Hamza Önder Kuloğlu
Abone ol
Meteorolojinin bugünkü hava tahminlerine göre öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklık, 35 dereceyi aşıyor. Batı bölgelerinde şiddetli rüzgar etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 Haziran Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgara dikkat

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneybatı yönlerden rüzgar, yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esecek.
MARMARA
Balıkesir 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Edirne 34°C – Az bulutlu
İstanbul 28°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Kırklareli 30°C – Az bulutlu
EGE
Afyonkarahisar 31°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
İzmir 35°C – Az bulutlu ve açık
Manisa 36°C – Az bulutlu ve açık
Uşak 33°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
AKDENİZ
Adana 35°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya 31°C – Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu
Hatay 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Isparta 33°C – Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Ankara 32°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri parçalı bulutlu
Çankırı 33°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
Eskişehir 33°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
Konya 32°C – Az bulutlu, güneybatı kesimleri öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Bolu 30°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Düzce 31°C – Parçalı bulutlu
Sinop 29°C – Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak 25°C – Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya 32°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Rize 26°C – Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu
Samsun 26°C – Parçalı ve az bulutlu
Trabzon 23°C – Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Erzurum 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya 35°C – Parçalı, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Van 23°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır 38°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
Gaziantep 36°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
Mardin 35°C – Parçalı ve az bulutlu
Siirt 35°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu
su, çeşme, ev çeşme, musluk - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2025
YAŞAM
İSKİ mahalle mahalle duyurdu: 14 saatlik su kesintisi yapılacak
06:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала