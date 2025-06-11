Meteoroloji saat verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor
06:52 11.06.2025 (güncellendi: 06:53 11.06.2025)
© AA / Hamza Önder Kuloğlusağanak yağış
© AA / Hamza Önder Kuloğlu
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Meteorolojinin bugünkü hava tahminlerine göre öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklık, 35 dereceyi aşıyor. Batı bölgelerinde şiddetli rüzgar etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 Haziran Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgara dikkat
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneybatı yönlerden rüzgar, yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esecek.
MARMARA
Balıkesir 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Edirne 34°C – Az bulutlu
İstanbul 28°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Kırklareli 30°C – Az bulutlu
Balıkesir 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Edirne 34°C – Az bulutlu
İstanbul 28°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Kırklareli 30°C – Az bulutlu
EGE
Afyonkarahisar 31°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
İzmir 35°C – Az bulutlu ve açık
Manisa 36°C – Az bulutlu ve açık
Uşak 33°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
Afyonkarahisar 31°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
İzmir 35°C – Az bulutlu ve açık
Manisa 36°C – Az bulutlu ve açık
Uşak 33°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
AKDENİZ
Adana 35°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya 31°C – Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu
Hatay 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Isparta 33°C – Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
Adana 35°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya 31°C – Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu
Hatay 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Isparta 33°C – Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Ankara 32°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri parçalı bulutlu
Çankırı 33°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
Eskişehir 33°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
Konya 32°C – Az bulutlu, güneybatı kesimleri öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
Ankara 32°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri parçalı bulutlu
Çankırı 33°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
Eskişehir 33°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
Konya 32°C – Az bulutlu, güneybatı kesimleri öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Bolu 30°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Düzce 31°C – Parçalı bulutlu
Sinop 29°C – Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak 25°C – Parçalı ve az bulutlu
Bolu 30°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Düzce 31°C – Parçalı bulutlu
Sinop 29°C – Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak 25°C – Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya 32°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Rize 26°C – Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu
Samsun 26°C – Parçalı ve az bulutlu
Trabzon 23°C – Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu
Amasya 32°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Rize 26°C – Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu
Samsun 26°C – Parçalı ve az bulutlu
Trabzon 23°C – Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Erzurum 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya 35°C – Parçalı, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Van 23°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Erzurum 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya 35°C – Parçalı, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Van 23°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır 38°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
Gaziantep 36°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
Mardin 35°C – Parçalı ve az bulutlu
Siirt 35°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu
Diyarbakır 38°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
Gaziantep 36°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
Mardin 35°C – Parçalı ve az bulutlu
Siirt 35°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu