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Meteoroloji saat verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji saat verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, 11 Haziran Çarşamba günü için sağanak, gök gürültüsü ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ve Toroslar'da yağış bekleniyor. Sıcaklıklar Güneydoğu'da 38°C'ye çıkıyor.

2025-06-11T06:52+0300

2025-06-11T06:52+0300

2025-06-11T06:53+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 Haziran Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Kuvvetli rüzgara dikkatHava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneybatı yönlerden rüzgar, yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esecek.MARMARABalıkesir 31°C – Parçalı ve az bulutluEdirne 34°C – Az bulutluİstanbul 28°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutluKırklareli 30°C – Az bulutluEGEAfyonkarahisar 31°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutluİzmir 35°C – Az bulutlu ve açıkManisa 36°C – Az bulutlu ve açıkUşak 33°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutluAKDENİZAdana 35°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAntalya 31°C – Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutluHatay 32°C – Parçalı ve az bulutluIsparta 33°C – Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutluİÇ ANADOLUAnkara 32°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri parçalı bulutluÇankırı 33°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutluEskişehir 33°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutluKonya 32°C – Az bulutlu, güneybatı kesimleri öğle saatlerinden sonra parçalı bulutluBATI KARADENİZBolu 30°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDüzce 31°C – Parçalı bulutluSinop 29°C – Parçalı ve az bulutluZonguldak 25°C – Parçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya 32°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutluRize 26°C – Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutluSamsun 26°C – Parçalı ve az bulutluTrabzon 23°C – Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutluDOĞU ANADOLUErzurum 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKars 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMalatya 35°C – Parçalı, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVan 23°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır 38°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutluGaziantep 36°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutluMardin 35°C – Parçalı ve az bulutluSiirt 35°C – Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu

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