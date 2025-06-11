https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/iski-mahalle-mahalle-duyurdu-14-saatlik-su-kesintisi-yapilacak-1096927647.html

İSKİ mahalle mahalle duyurdu: 14 saatlik su kesintisi yapılacak

İSKİ mahalle mahalle duyurdu: 14 saatlik su kesintisi yapılacak

Sputnik Türkiye

İSKİ, 11 Haziran Çarşamba günü İstanbul’un Bahçelievler, Bağcılar, Esenler ve Güngören ilçelerinde 14 saatlik su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Kesinti saatleri ve etkilenen mahalleler haberimizde.

2025-06-11T06:39+0300

2025-06-11T06:39+0300

2025-06-11T06:39+0300

yaşam

i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)

i̇stanbul

bağcılar

bahçelievler

güngören

esenler

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İSKİ'den yapılan açıklamada, Bahçelievler Terfi Merkezi çıkışında bulunan ana isale hatlarında elektromanyetik debimetre ve iğne vana çalışmaları, Soğanlı Mahallesi Bağcılar hattı ile Kocasinan hattında ise kelebek vanaların elektromekanik ekipman değişimi gerçekleştirileceği belirtildi.Açıklamada, çalışmalar nedeniyle 11 Haziran Çarşamba günü 10.00-00.00 saatleri arasında su verilemeyecek bölgeler şöyle sıralandı:Bahçelievler:Bağcılar:Güngören:Esenler:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/iski-duyurdu-yarin-14-saat-su-kesintisi-yasanacak-ilceler-aciklandi-1096916664.html

i̇stanbul

bağcılar

bahçelievler

güngören

esenler

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