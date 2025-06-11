https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/iski-mahalle-mahalle-duyurdu-14-saatlik-su-kesintisi-yapilacak-1096927647.html
İSKİ mahalle mahalle duyurdu: 14 saatlik su kesintisi yapılacak
İSKİ mahalle mahalle duyurdu: 14 saatlik su kesintisi yapılacak
Sputnik Türkiye
İSKİ, 11 Haziran Çarşamba günü İstanbul’un Bahçelievler, Bağcılar, Esenler ve Güngören ilçelerinde 14 saatlik su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Kesinti saatleri ve etkilenen mahalleler haberimizde.
2025-06-11T06:39+0300
2025-06-11T06:39+0300
2025-06-11T06:39+0300
yaşam
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
i̇stanbul
bağcılar
bahçelievler
güngören
esenler
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İSKİ'den yapılan açıklamada, Bahçelievler Terfi Merkezi çıkışında bulunan ana isale hatlarında elektromanyetik debimetre ve iğne vana çalışmaları, Soğanlı Mahallesi Bağcılar hattı ile Kocasinan hattında ise kelebek vanaların elektromekanik ekipman değişimi gerçekleştirileceği belirtildi.Açıklamada, çalışmalar nedeniyle 11 Haziran Çarşamba günü 10.00-00.00 saatleri arasında su verilemeyecek bölgeler şöyle sıralandı:Bahçelievler:Bağcılar:Güngören:Esenler:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/iski-duyurdu-yarin-14-saat-su-kesintisi-yasanacak-ilceler-aciklandi-1096916664.html
i̇stanbul
bağcılar
bahçelievler
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İSKİ mahalle mahalle duyurdu: 14 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bazı hatlarda yapılacak çalışmalar nedeniyle Bahçelievler, Esenler, Bağcılar ve Güngören'de 14 saat süreyle su kesintisi uygulanacağını duyurdu.
İSKİ'den yapılan açıklamada, Bahçelievler Terfi Merkezi çıkışında bulunan ana isale hatlarında elektromanyetik debimetre ve iğne vana çalışmaları, Soğanlı Mahallesi Bağcılar hattı ile Kocasinan hattında ise kelebek vanaların elektromekanik ekipman değişimi gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada, çalışmalar nedeniyle 11 Haziran Çarşamba günü 10.00-00.00 saatleri arasında su verilemeyecek bölgeler şöyle sıralandı:
Yenibosna Merkez (bir kısmı)
Fatih Mahallesi (bir kısmı)