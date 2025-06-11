Meksika maçında Merih Demiral ve Kerem Aktürkoğlu’nu kızdıran müdahaleler

"Aziz Sancar Hoca çok değerli bir insan. Gördüğümüz için çok mutlu olduk. Konuşurken bile tüylerim diken diken oluyor, çok değerli biri. Maçtan önce geldi bize başarılar diledi. Böyle insanları görmek bizim için çok önemli. İlham kaynağı birisi. Takım olarak, başkanımız ve futbolcular olarak gerekli katkıyı yapacağız Aziz Sancar Vakfı'na. Çok değerli bir insan. Onu tanıdığımız için çok gururluyuz. Çok değerli bir insan, hem Türkçü hem milletini çok seven sayan bilim insanı. Vakıfta Mardin'den İznik'ten şeyler vardı. Ülkesini seven milliyetçi bir insan. Bozkurt pozunu kendi istedi. Çok mutluyuz."