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Meksika maçında Merih Demiral ve Kerem Aktürkoğlu’nu kızdıran müdahaleler
Meksika maçında Merih Demiral ve Kerem Aktürkoğlu’nu kızdıran müdahaleler
Sputnik Türkiye
Türkiye, Meksika ile yaptığı hazırlık karşılaşmasında 1-0 mağlup olurken, maçta yaşanan sert müdahaleler Merih Demiral ile Kerem Aktürkoğlu’nun tepkisine neden... 11.06.2025, Sputnik Türkiye
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A Milli Futbol Takımı'nın Meksika ile oynadığı hazırlık karşılaşması yalnızca skorla değil, sahada yaşanan gergin anlarla da dikkat çekti. 1-0 Türkiye’nin mağlup olduğu mücadelede Merih Demiral ve Kerem Aktürkoğlu, rakip oyuncuların sert müdahaleleri sonrası sinirlendi. 65. dakikada Meksikalı Erik Lira, Kerem Aktürkoğlu’nun formasına müdahale ederek onu itti. Kerem bu sert harekete sinirlendi, hemen rakibinin peşinden gitti. Olayın ardından hakem sarı kart gösterdi. Meksikalı oyuncu Angel Sepulveda, gerilimi yatıştırdıMaç boyunca Meksika defansından gelen baskı Merih’in de sabrını test etti. Özellikle Jesus Gallardo ile diyaloğa giren Demiral, sarı kartı olmasına rağmen kendini tutamadı. Takım arkadaşı Barış Alper Yılmaz araya girerek Merih’i sakinleştirdiA Milli Takım, ABD kampındaki bu ikinci hazırlık maçında Meksika’ya Orbelin Pineda’nın 45+1’de attığı golle 1-0 mağlup oldu.'Konuşurken bile tüylerim diken diken oluyor'Maç sonu konuşan Merih Demiral, Nobel ödüllü Aziz Sancar ile buluşmasından söz etti:
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kerem aktürkoğlu, merih demiral, meksika, barış alper yılmaz, hazırlık maçı, hazırlık maçları, milli, a milli futbol takımı, a milli futbol takımı
kerem aktürkoğlu, merih demiral, meksika, barış alper yılmaz, hazırlık maçı, hazırlık maçları, milli, a milli futbol takımı, a milli futbol takımı

Meksika maçında Merih Demiral ve Kerem Aktürkoğlu’nu kızdıran müdahaleler

07:30 11.06.2025
© AA / Celal GüneşMeksika maçında Merih Demiral ve Kerem Aktürkoğlu’nu kızdıran müdahaleler
Meksika maçında Merih Demiral ve Kerem Aktürkoğlu’nu kızdıran müdahaleler - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2025
© AA / Celal Güneş
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Türkiye, Meksika ile yaptığı hazırlık karşılaşmasında 1-0 mağlup olurken, maçta yaşanan sert müdahaleler Merih Demiral ile Kerem Aktürkoğlu’nun tepkisine neden oldu. Meksika'nın tek golünü 45+1. dakikada Orbelin Pineda kaydetti.
A Milli Futbol Takımı'nın Meksika ile oynadığı hazırlık karşılaşması yalnızca skorla değil, sahada yaşanan gergin anlarla da dikkat çekti. 1-0 Türkiye’nin mağlup olduğu mücadelede Merih Demiral ve Kerem Aktürkoğlu, rakip oyuncuların sert müdahaleleri sonrası sinirlendi.
65. dakikada Meksikalı Erik Lira, Kerem Aktürkoğlu’nun formasına müdahale ederek onu itti. Kerem bu sert harekete sinirlendi, hemen rakibinin peşinden gitti. Olayın ardından hakem sarı kart gösterdi. Meksikalı oyuncu Angel Sepulveda, gerilimi yatıştırdı
Maç boyunca Meksika defansından gelen baskı Merih’in de sabrını test etti. Özellikle Jesus Gallardo ile diyaloğa giren Demiral, sarı kartı olmasına rağmen kendini tutamadı. Takım arkadaşı Barış Alper Yılmaz araya girerek Merih’i sakinleştirdi
A Milli Takım, ABD kampındaki bu ikinci hazırlık maçında Meksika’ya Orbelin Pineda’nın 45+1’de attığı golle 1-0 mağlup oldu.

'Konuşurken bile tüylerim diken diken oluyor'

Maç sonu konuşan Merih Demiral, Nobel ödüllü Aziz Sancar ile buluşmasından söz etti:

"Aziz Sancar Hoca çok değerli bir insan. Gördüğümüz için çok mutlu olduk. Konuşurken bile tüylerim diken diken oluyor, çok değerli biri. Maçtan önce geldi bize başarılar diledi. Böyle insanları görmek bizim için çok önemli. İlham kaynağı birisi. Takım olarak, başkanımız ve futbolcular olarak gerekli katkıyı yapacağız Aziz Sancar Vakfı'na. Çok değerli bir insan. Onu tanıdığımız için çok gururluyuz. Çok değerli bir insan, hem Türkçü hem milletini çok seven sayan bilim insanı. Vakıfta Mardin'den İznik'ten şeyler vardı. Ülkesini seven milliyetçi bir insan. Bozkurt pozunu kendi istedi. Çok mutluyuz."

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