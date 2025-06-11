https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/lukas-podolskiden-galatasaray-paylasimi-leroy-saneyi-etiketledi-1096946992.html

Lukas Podolski'den Galatasaray paylaşımı: Leroy Sane'yi etiketledi

Lukas Podolski'den Galatasaray paylaşımı: Leroy Sane'yi etiketledi

Sputnik Türkiye

Galatasaray’ın eski yıldızı Lukas Podolski, sarı-kırmızılıların transfer gündemindeki Leroy Sane ile ilgili sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı... 11.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-11T14:27+0300

2025-06-11T14:27+0300

2025-06-11T14:27+0300

spor

lukas podolski

leroy sane

galatasaray

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Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski, sarı-kırmızılı takımın yaz transfer dönemindeki en büyük hedeflerinden biri olan Leroy Sane için sosyal medya üzerinden çarpıcı bir paylaşım yaptı. Alman futbolcu, paylaşımında “Cimbom” ifadesine yer verirken, bir de aslan emojisi kullandı.Galatasaray Sane ile anlaştı i̇ddiasıSezonu Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla tamamlayan Galatasaray, transfer sezonuna hızlı girmeye hazırlanıyor. Leroy Sane ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı öne sürülüyor. Resmi açıklama yapılmasa da, iddialar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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lukas podolski, leroy sane, galatasaray