https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/lukas-podolskiden-galatasaray-paylasimi-leroy-saneyi-etiketledi-1096946992.html
Lukas Podolski'den Galatasaray paylaşımı: Leroy Sane'yi etiketledi
Lukas Podolski'den Galatasaray paylaşımı: Leroy Sane'yi etiketledi
Sputnik Türkiye
Galatasaray’ın eski yıldızı Lukas Podolski, sarı-kırmızılıların transfer gündemindeki Leroy Sane ile ilgili sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı... 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T14:27+0300
2025-06-11T14:27+0300
2025-06-11T14:27+0300
spor
lukas podolski
leroy sane
galatasaray
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski, sarı-kırmızılı takımın yaz transfer dönemindeki en büyük hedeflerinden biri olan Leroy Sane için sosyal medya üzerinden çarpıcı bir paylaşım yaptı. Alman futbolcu, paylaşımında “Cimbom” ifadesine yer verirken, bir de aslan emojisi kullandı.Galatasaray Sane ile anlaştı i̇ddiasıSezonu Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla tamamlayan Galatasaray, transfer sezonuna hızlı girmeye hazırlanıyor. Leroy Sane ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı öne sürülüyor. Resmi açıklama yapılmasa da, iddialar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/ibrahim-hatipoglu-konustu-galatasaraydan-osimhen-transferi-hakkinda-ilk-aciklama-1096924940.html
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lukas podolski, leroy sane, galatasaray
lukas podolski, leroy sane, galatasaray
Lukas Podolski'den Galatasaray paylaşımı: Leroy Sane'yi etiketledi
Galatasaray’ın eski yıldızı Lukas Podolski, sarı-kırmızılıların transfer gündemindeki Leroy Sane ile ilgili sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Alman futbolcuyu etiketleyip “Cimbom” yazan Podolski’nin mesajı, Sane transferinin sinyali olarak yorumlandı.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski, sarı-kırmızılı takımın yaz transfer dönemindeki en büyük hedeflerinden biri olan Leroy Sane için sosyal medya üzerinden çarpıcı bir paylaşım yaptı. Alman futbolcu, paylaşımında “Cimbom” ifadesine yer verirken, bir de aslan emojisi kullandı.
Galatasaray Sane ile anlaştı i̇ddiası
Sezonu Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla tamamlayan Galatasaray, transfer sezonuna hızlı girmeye hazırlanıyor. Leroy Sane ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı öne sürülüyor. Resmi açıklama yapılmasa da, iddialar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.