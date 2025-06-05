https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/gokceada-depremi-sonrasi-prof-dr-naci-gorur-etkileyebilir-diyerek-uyardi-istanbulda-beklenen-kol-1096815542.html

Gökçeada depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür 'etkileyebilir' diyerek uyardı: 'İstanbul’da beklenen kol üzerinde'

Gökçeada depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür 'etkileyebilir' diyerek uyardı: 'İstanbul’da beklenen kol üzerinde'

Sputnik Türkiye

Ege Denizi, Çanakkale Gökçeada açıklarında sabah saatlerinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Yer bilimci Prof.Dr. Naci Görür'den ilk açıklama... 05.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-05T10:00+0300

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türki̇ye

naci görür

ege denizi

kuzey anadolu

i̇stanbul

deprem

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Ege Denizi’nde 4.6 büyüklüğündeki deprem, saat 08.18’de Çanakkale Gökçeada açıklarında gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Ege Denizi olurken, 12.61 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.Deprem sonrası değerlendirmede bulunan Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Görür, depremin yerine işaret ederek şu ifadeleri kullandı:“Bu deprem KAF’ın kuzey kolu, yani İstanbul’da deprem beklediğimiz kolun üzerinde. Stres dağılımını etkileyebilir.”Kuzey Anadolu Fay nereden geçer?Türkiye'nin en aktif ve tehlikeli fay hatlarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), yaklaşık 1.500 kilometre uzunluğa sahiptir. Bu fay hattı, Kuzey Anadolu, Marmara Bölgesi'nin kuzeyi, Karadeniz'in batı kesimleri ve Ege Bölgesi'nin kuzeydoğusu gibi geniş bir alanı kapsamaktadır.Kuzey Anadolu Fay Hattı hangi şehirlerden geçer?Depremlerin yoğun olarak yaşandığı bu fay hattı, Türkiye’nin birçok önemli yerleşim merkezini etkilemektedir. Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın geçtiği şehirler şu şekildedir:Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Erzincan, Sivas, Tokat, Amasya.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/afad-pes-pese-depremleri-duyurdu-canakkale-aciklarinda-46-buyuklugunde-deprem-1096813016.html

türki̇ye

ege denizi

kuzey anadolu

i̇stanbul

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