https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/kene-sayisi-artti-mi-saglik-bakanligindan--aciklama-geldi-1096935660.html
Kene sayısı arttı mı? Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama geldi
Kene sayısı arttı mı? Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de kene yoğunluğunun geçmiş yıllara göre arttığına dair herhangi bir bulgunun bulunmadığını açıkladı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi... 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T10:46+0300
2025-06-11T10:46+0300
2025-06-11T10:48+0300
türki̇ye
sağlık bakanlığı
kene
kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de son dönemde gündeme gelen kene yoğunluğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan resmi duyuruda, "Türkiye'de kene yoğunluğunun önceki senelerden daha fazla olduğuna dair bir tespitimiz bulunmamaktadır" denildi.KKKA ile mücadele sürüyorKenelerden bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğü vurgulanan açıklamada, hastalığın 2002 yılında Türkiye’de görülmeye başlandığı, 2003’te ise kesin tanı konulduğu belirtildi. Sağlık Bakanlığı, vakaları "KKKA Vaka Bildirim Çizelgesi" ve "KKKA Bilgi Sistemi" ile yakından takip ediyor.Haemaphysalis Longicornis i̇çin bilimsel veri yokTokat'ta görüldüğü iddia edilen "Haemaphysalis longicornis" türü kenelerle ilgili açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Bu kene türünün KKKA virüsünü taşıdığına, hastalığa neden olduğuna veya başka bir hastalığa yol açtığına dair bilimsel bir veri yoktur." Söz konusu türün Doğu Asya, ABD, Avustralya ve Yeni Zelanda’da da görüldüğü belirtildi.Bireysel önlemler hayati önem taşıyorBakanlık, keneye karşı bireysel korunma yöntemlerinin altını çizdi. Riskli alanlardan dönen vatandaşlara, kulak arkası, koltuk altı ve diz arkası gibi bölgeleri dikkatle kontrol etmeleri önerildi. Kene bulunması halinde çıplak elle temas edilmemesi, uygun malzemeyle çıkarılarak sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği bildirildi.Temas edenler de risk altındaKKKA hastalığı, yalnızca kenelerle değil, hasta kişilerin kan ve vücut sıvılarıyla da bulaşabiliyor. Bu nedenle hasta ile temas eden kişilerin eldiven, maske ve önlük gibi koruyucu ekipmanlar kullanmaları gerektiği ifade edildi.Açıklamada, Türkiye’nin coğrafi koşullarının kene popülasyonunu desteklediği, özellikle hayvancılığın yapıldığı otlak ve kırsal alanlarda kenelerin daha yoğun görüldüğü bilgisi de paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/yeni-kene-turu-tespit-edildi-30dan-fazla-hastalik-tasiyor-1096899354.html
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sağlık bakanlığı, kene, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
sağlık bakanlığı, kene, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
Kene sayısı arttı mı? Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama geldi
10:46 11.06.2025 (güncellendi: 10:48 11.06.2025)
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de kene yoğunluğunun geçmiş yıllara göre arttığına dair herhangi bir bulgunun bulunmadığını açıkladı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığıyla mücadelenin sürdüğünü vurgulayan bakanlık, halkı bireysel önlemler konusunda uyardı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de son dönemde gündeme gelen kene yoğunluğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan resmi duyuruda, "Türkiye'de kene yoğunluğunun önceki senelerden daha fazla olduğuna dair bir tespitimiz bulunmamaktadır" denildi.
KKKA ile mücadele sürüyor
Kenelerden bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğü vurgulanan açıklamada, hastalığın 2002 yılında Türkiye’de görülmeye başlandığı, 2003’te ise kesin tanı konulduğu belirtildi. Sağlık Bakanlığı, vakaları "KKKA Vaka Bildirim Çizelgesi" ve "KKKA Bilgi Sistemi" ile yakından takip ediyor.
Haemaphysalis Longicornis i̇çin bilimsel veri yok
Tokat'ta görüldüğü iddia edilen "Haemaphysalis longicornis" türü kenelerle ilgili açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Bu kene türünün KKKA virüsünü taşıdığına, hastalığa neden olduğuna veya başka bir hastalığa yol açtığına dair bilimsel bir veri yoktur." Söz konusu türün Doğu Asya, ABD, Avustralya ve Yeni Zelanda’da da görüldüğü belirtildi.
Bireysel önlemler hayati önem taşıyor
Bakanlık, keneye karşı bireysel korunma yöntemlerinin altını çizdi. Riskli alanlardan dönen vatandaşlara, kulak arkası, koltuk altı ve diz arkası gibi bölgeleri dikkatle kontrol etmeleri önerildi. Kene bulunması halinde çıplak elle temas edilmemesi, uygun malzemeyle çıkarılarak sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği bildirildi.
Temas edenler de risk altında
KKKA hastalığı, yalnızca kenelerle değil, hasta kişilerin kan ve vücut sıvılarıyla da bulaşabiliyor. Bu nedenle hasta ile temas eden kişilerin eldiven, maske ve önlük gibi koruyucu ekipmanlar kullanmaları gerektiği ifade edildi.
Açıklamada, Türkiye’nin coğrafi koşullarının kene popülasyonunu desteklediği, özellikle hayvancılığın yapıldığı otlak ve kırsal alanlarda kenelerin daha yoğun görüldüğü bilgisi de paylaşıldı.