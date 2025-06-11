https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/abd---iran-gerilimi-abd-bagdat-buyukelciligi-personelini-tahliyeye-hazirlaniyor-1096958400.html
ABD - İran gerilimi: ABD, Bağdat Büyükelçiliği personelini tahliyeye hazırlanıyor
ABD - İran gerilimi: ABD, Bağdat Büyükelçiliği personelini tahliyeye hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
ABD, Irak’ın başkenti Bağdat'taki diplomatik personelini tahliye ediyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in bölgedeki ABD üslerine yönelik tehditler nedeniyle... 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T22:41+0300
2025-06-11T22:41+0300
2025-06-11T22:51+0300
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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, bölgede görev yapan askeri personelin ailelerinin gönüllü olarak ayrılmasına izin verdi.İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzadeh'in "Çatışma durumunda tüm ABD üslerini hedef alacağız" açıklamasının ardından ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla Bağdat'taki diplomatik personel ve askeri personelin aileleri tahliye edilmeye başlandı.Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu planlanan nükleer müzakereler öncesinde Tahran’la bir anlaşmaya varılması konusunda giderek daha az iyimser olduğunu ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/iran-abd-nukleer-anlasma-gorusmelerinin-6-turu-15-haziranda-ummanda-yapilacak-1096894164.html
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abd, i̇ran, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, nükleer denizaltı, nükleer savaş, nükleer silah, i̇ran nükleer görüşmeleri, i̇ran nükleer anlaşması, irak
ABD - İran gerilimi: ABD, Bağdat Büyükelçiliği personelini tahliyeye hazırlanıyor
22:41 11.06.2025 (güncellendi: 22:51 11.06.2025)
ABD, Irak’ın başkenti Bağdat'taki diplomatik personelini tahliye ediyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in bölgedeki ABD üslerine yönelik tehditler nedeniyle bu kararı aldığı öğrenildi.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, bölgede görev yapan askeri personelin ailelerinin gönüllü olarak ayrılmasına izin verdi.
İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzadeh'in "Çatışma durumunda tüm ABD üslerini hedef alacağız" açıklamasının ardından ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla Bağdat'taki diplomatik personel ve askeri personelin aileleri tahliye edilmeye başlandı.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu planlanan nükleer müzakereler öncesinde Tahran’la bir anlaşmaya varılması konusunda giderek daha az iyimser olduğunu ifade etmişti.