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Hindistan açıklarında konteyner gemisinde büyük patlama: 4 mürettebat kayıp, yangın sürüyor
Hindistan açıklarında konteyner gemisinde büyük patlama: 4 mürettebat kayıp, yangın sürüyor
Sputnik Türkiye
Kerala eyaleti açıklarında Singapur bandıralı MV Wan Hai 503 konteyner gemisinde çıkan yangın kontrolden çıktı. 22 kişilik mürettebattan 18'i kurtarıldı, 4... 11.06.2025, Sputnik Türkiye
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Hindistan'ın güneybatısındaki Kerala eyaleti açıklarında büyük bir denizcilik kazası yaşandı. Singapur bandıralı "MV Wan Hai 503" konteyner gemisinde hafta sonu meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın, sahil güvenlik ekiplerini alarma geçirdi.269 metre uzunluğundaki konteyner gemisi, 7 Haziran'da Sri Lanka'nın Kolombo kentinden ayrılarak Hindistan'ın Mumbai kentine doğru seyrederken kaza geçirdi. Hafta başında Mumbai'ye varması beklenen gemi, şu anda Umman Denizi'nde yangın nedeniyle tehlike altında.Arama kurtarma operasyonu devam ediyorSahil güvenlik ekiplerinin kapsamlı arama-tarama çalışmaları sonucunda 22 mürettebatlı geminin 18 çalışanı kurtarıldı. Ancak 4 mürettebat halen kayıp durumda ve arama çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor.Kurtarılan mürettebattan altısı hastaneye kaldırıldı. Bunların ikisinin "kritik düzeyli yanıklara" sahip olduğu bildiriliyor. Yaralıların sağlık durumu yakından takip ediliyor.Yangın söndürme çalışmalarında zorlu süreçHindistan Sahil Güvenlik Komutanı Amit Uniyal, yangın söndürme çalışmalarının zorlu geçtiğini açıkladı. Uniyal, yangını kontrol altına almayı hedeflediklerini ancak durumun "daha da kötüleştiğini" belirtti."Daha fazla konteyner alev alıyor" diyen Uniyal, geminin 10-15 derece eğildiği bilgisini verdi. Komutan, geminin batıp batmayacağı konusunda kesin bir açıklama yapamadığını ifade etti.Tehlikeli kargo riski ve çevre endişeleriHindustan Times'ın haberine göre gemide "tehlikeli ve yanabilir kargo" bulunması, yangın söndürme faaliyetlerini zorlaştırıyor. Ekipler, bu durum nedeniyle "zamanla yarışıyor" durumda.Hindistan Ulusal Okyanus Bilgi Hizmetleri Merkezi (INCOIS), patlama ve yangın sonrası önemli uyarılar yaptı. Merkez, "sürüklenen konteynerler ve olası bir petrol sızıntısı" konusunda denizcilik trafiğini uyardı.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerSosyal medyaya yansıyan paylaşımlarda yangının boyutu gözler önüne serildi. Yangının "geminin ortasından konaklama bloğunun önündeki konteyner bölmesine kadar yayıldığı" belirtildi.Duman bulutlarının yükseldiği görüntüler, kazanın ciddiyetini ortaya koyuyor. Sahil güvenlik helikopterleri, yangın bölgesinde sürekli gözetim yapıyor.
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sahil güvenlik, singapur, kerala, mumbai, hindustan times, asya & pasifik, gemi, gemi, gemi arızası, gemi kazası, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı
sahil güvenlik, singapur, kerala, mumbai, hindustan times, asya & pasifik, gemi, gemi, gemi arızası, gemi kazası, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı

Hindistan açıklarında konteyner gemisinde büyük patlama: 4 mürettebat kayıp, yangın sürüyor

14:26 11.06.2025 (güncellendi: 15:01 11.06.2025)
© FotoğrafHindistan açıklarında konteyner gemisinde büyük patlama: 4 mürettebat kayıp, yangın sürüyor
Hindistan açıklarında konteyner gemisinde büyük patlama: 4 mürettebat kayıp, yangın sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2025
© Fotoğraf
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Kerala eyaleti açıklarında Singapur bandıralı MV Wan Hai 503 konteyner gemisinde çıkan yangın kontrolden çıktı. 22 kişilik mürettebattan 18'i kurtarıldı, 4 kişi halen aranıyor. Sahil Güvenlik, tehlikeli kargo nedeniyle yangın söndürme çalışmalarında zamanla yarışıyor.
Hindistan'ın güneybatısındaki Kerala eyaleti açıklarında büyük bir denizcilik kazası yaşandı. Singapur bandıralı "MV Wan Hai 503" konteyner gemisinde hafta sonu meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın, sahil güvenlik ekiplerini alarma geçirdi.
269 metre uzunluğundaki konteyner gemisi, 7 Haziran'da Sri Lanka'nın Kolombo kentinden ayrılarak Hindistan'ın Mumbai kentine doğru seyrederken kaza geçirdi. Hafta başında Mumbai'ye varması beklenen gemi, şu anda Umman Denizi'nde yangın nedeniyle tehlike altında.

Arama kurtarma operasyonu devam ediyor

Sahil güvenlik ekiplerinin kapsamlı arama-tarama çalışmaları sonucunda 22 mürettebatlı geminin 18 çalışanı kurtarıldı. Ancak 4 mürettebat halen kayıp durumda ve arama çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor.
Kurtarılan mürettebattan altısı hastaneye kaldırıldı. Bunların ikisinin "kritik düzeyli yanıklara" sahip olduğu bildiriliyor. Yaralıların sağlık durumu yakından takip ediliyor.

Yangın söndürme çalışmalarında zorlu süreç

Hindistan Sahil Güvenlik Komutanı Amit Uniyal, yangın söndürme çalışmalarının zorlu geçtiğini açıkladı. Uniyal, yangını kontrol altına almayı hedeflediklerini ancak durumun "daha da kötüleştiğini" belirtti.
"Daha fazla konteyner alev alıyor" diyen Uniyal, geminin 10-15 derece eğildiği bilgisini verdi. Komutan, geminin batıp batmayacağı konusunda kesin bir açıklama yapamadığını ifade etti.

Tehlikeli kargo riski ve çevre endişeleri

Hindustan Times'ın haberine göre gemide "tehlikeli ve yanabilir kargo" bulunması, yangın söndürme faaliyetlerini zorlaştırıyor. Ekipler, bu durum nedeniyle "zamanla yarışıyor" durumda.
Hindistan Ulusal Okyanus Bilgi Hizmetleri Merkezi (INCOIS), patlama ve yangın sonrası önemli uyarılar yaptı. Merkez, "sürüklenen konteynerler ve olası bir petrol sızıntısı" konusunda denizcilik trafiğini uyardı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler

Sosyal medyaya yansıyan paylaşımlarda yangının boyutu gözler önüne serildi. Yangının "geminin ortasından konaklama bloğunun önündeki konteyner bölmesine kadar yayıldığı" belirtildi.
Duman bulutlarının yükseldiği görüntüler, kazanın ciddiyetini ortaya koyuyor. Sahil güvenlik helikopterleri, yangın bölgesinde sürekli gözetim yapıyor.
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